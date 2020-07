Dresden

Es ist immer wieder eine niederschmetternde Überraschung, wenn jemand eine grundsätzlich andere Meinung hegt. Die meisten Menschen gehen schließlich mit der impliziten Ansicht durch ihr Leben, dass wenigstens ihr Umfeld die Dinge mehr oder weniger genauso wahrnimmt und bewertet, wie sie selbst. Deswegen konsumieren die meisten auch Nachrichtenangebote, die ihre politischen Einstellungen unterfüttern, und schmähen andere Angebote als Fake-News-Fabriken. Ja viele sind sogar regelrecht erbost, wenn einer eine Ansicht äußert, die einem gründlich gegen den Strich geht.

Davon lebt eine bestimmte Form des Kabaretts, zum einem, indem es attackiert, wofür andere stehen, zum anderen, indem die Masse der Zuschauer mittlerweile mit der Geisteshaltung in eine Vorstellung hineingeht, dass das eigene Weltbild gefälligst zu bestätigen sei. Kein Wunder, dass der 1923 in Breslau geborene und 1989 in Berlin gestorbene Kabarettist Wolfgang Neuss einmal meinte: „Mein Geheimnis ist, mich stets so dumm zu machen wie mein Publikum. Gerade so weit, dass sie glauben, sie seien so gescheit wie ich.“

Anzeige

Ab 15. Juli jeden Mittwoch auf der Terrasse von Schloss Albrechtsberg

Eine Institution, die das harte Feld der Satire beackert, ist die Herkuleskeule. Nach über dreimonatiger, coronabedingter Zwangspause nimmt das bald 60-jährige Traditionshaus wieder Fahrt auf. Spötterdämmerung! Weil im hauseigenen Saal aber nach aktuellen Hygienerichtlinien nur 35 von 240 Plätzen besetzt werden dürften, was sich finanziell einfach nicht rechnet, ziehen Satiriker und die sie je nach Programm begleitenden Musiker von Mitte Juli bis Ende August in das Foyer im ersten Stock des Kulturpalastes.

Weitere DNN+ Artikel

Dort werden ab dem 17. Juli jedes Wochenende von Freitag bis Sonntag jeweils zwei Vorstellungen gespielt. Und weil die ihrer Spielfreude wieder freien Lauf lassen dürfenden Kabarettisten und Musiker mit drei Tagen in der Woche einfach nicht ausgelastet sind, spielt die Keule ab dem 15. Juli auch noch jeden Mittwoch zwei Vorstellungen auf der Terrasse von Schloss Albrechtsberg – „Freiluft, mit Elbblick und kühlen Getränken“, wie es in der Ankündungsmitteilung heißt.

Auf dem Spielplan: „ Hüttenkäse “ und „Freiheit für Freibier“

Auf dem Spielplan stehen die zwei aktuellen Hauptproduktionen des Hauses: „ Hüttenkäse“ und „Freiheit für Freibier“, wobei diese von den Hausautoren Schaller Senior und Junior nicht einfach so belassen, sondern aktualisiert wurden. Im Stück „ Hüttenkäse“ suchen drei von Beate Laaß, Hannes Sell und Jürgen Stegmann gespielte Aussteiger, eingeschlossen in einer Hütte ohne Handynetz, ohne WLAN, ohne Hoffnung, aber mit viel Zeit, den Sinn des Lebens. Sie hassen sich, sie lieben sich, sie streiten über Kindererziehung, über den auf Lebenszeit zum Präsidenten gewählten „lupenreinen Demokraten“ Putin und veganes Hundefutter, den dritten Weltkrieg und den perfekten Rollkoffer.

Außerdem auf dem Programm: Die Stücke „Leise flehen meine Glieder“, der Soloabend „Alarmstufe Blond“ mit Birgit Schaller, die zusammen mit dem Keulenimpressario Wolfgang Schaller auch das Programm „Schaller hoch zwei“ zum Besten gibt. Und da es mit dem neuen Künstlerischen Leiter nun drei Schallers am Haus gibt, wird Philipp Schaller sein Kabarettprogramm „Manchmal is komisch“ spielen, in dem er, wie der Kritiker der DNN konstatierte, sich selbst in Frage stellt und den Zuhörer oftmals im Unklaren lässt, „was seine eigene Position sein könnte“.

Auch Gastkünstler verpflichtet

Womit er sein Gegenüber nötige, „sich ein eigenes Bild zu machen“. Dies kann man auch in den Voraufführungen des Soloabends „Sie mich auch“, der am 1. und 2. September Premiere haben soll. Man darf gespannt sein. Philipp Schaller nimmt für sich in Anspruch, nicht einfach billigerweise auf „die da oben“ zu schimpfen, sondern sich lieber selbst ins Visier zu nehmen.

Und um den Keulenfans ein möglichst buntes Sommerprogramm zu bieten, wurden auch Gastkünstler verpflichtet: Das furiose Musikkabarett-Duo Schwarze Grütze wird dabei sein, ebenso Gisela Oechelhaeuser aus Berlin, Duale Satire aus Dresden, und der musikalische Hauschef Jens Wagner wird einen eigenen Abend mit Mandy Partzsch präsentieren.

ab 15. Juli, mittwochs, 17.30 Uhr und 20 Uhr, auf der Terrasse von Schloss Albrechtsberg

18. Juli, 17.30 Uhr „ Hüttenkäse“ im 1. OG Kulturpalast

ab 24. Juli, freitags und sonnabends, jeweils 17.30 Uhr und 20 Uhr im 1. OG Kulturpalast, sonntags 16.30 Uhr und 19 Uhr

Alle Vorstellungen (hygienebedingt) ohne Pause, ca. 75 Minuten, auf den Zuschauerplätzenherrscht keine Maskenpflicht!

Wichtiger Hinweis für Gäste, die bereits für diesen Zeitraum Karten erworben haben: Aufgrund der veränderten Spielpläne und Anfangszeiten wird gebeten, sich mit der Theaterkasse in Verbindung zu setzen. mail: kasse@herkuleskeule.de

Tel. 0351 / 492 55 55

www.herkuleskeule.de

Von Christian Ruf