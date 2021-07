Dresden

Der DDR-Bezug muss jetzt kommen: Engerling eröffnet auf dem Gelände der Tante Ju die kleine Sommerreihe „We Will Rock Corona“ – und für ein Bier muss eine Stunde angestanden werden! Diese Pandemie hat aber auch alles aus dem Lot gebracht – selbst die Abfüllanlagen der Kneipen. Immerhin: Wolfram „Boddi“ Bodag hat sein (Flaschen-)Bier, um die Stimme zu ölen, denn die „hat gelitten, die war unterfordert“.

Die ersten Minuten gehören Heiner Witte

Aber die ersten Minuten gehören sowieso Heiner Witte und seiner großartigen Bluesgitarre, der gleich klarmacht, dass hier keine epigonale Coverband ihr Unterhaltungsprogramm abliefert, sondern Künstler am Werke sind. Slidig variiert lässt sich doch der kleine rote Hahn, der „Little Red Rooster“ ausmachen. Bodag steigt sehr nüchtern ein, probiert jedoch schnell auch erste Falsett-Töne, und – es funktioniert! Sehr entspanntes Schlagwerk von Youngster Hannes Schulze, der stoische Bassplayer Manne Pokrandt als Fels in der Brandung des Blues. Und Bodags Keyboard leitet über zu Fleetwood Macs „Albatros“, wobei Witte natürlich nochmals und erst recht und überhaupt zeigen kann, was er drauf hat.

Sehr verträumt landen wir also nach diesem Konzert-Einstieg im zweiten Block: dem der eigenen Titel. Wo mir persönlich „Es kommen andere Zeiten“ mit seinem Erscheinungsjahr 1992 zu sehr nach 80er-Jahre Protestsongs à la Bots klingt, sprich: vor allem musikalisch uninspiriert. „Legoland“ hat in der Hinsicht eine ganz andere Klasse, außerdem treffen Zeilen wie „Die alten neuen Hymnen schmecken schal“ punktgenau. Von der 1988 erschienenen „So oder so“ gibt’s mit dem Titelsong ein melancholisches Beziehungsstück und mit „Die anderen“ einen schönen schnörkellosen Rocker. Beim klassischen „Moll-Blues“ lässt sich gut die Zeile „Goodbye Corona, schön war die Zeit“ unterbringen, und bei der beschwingten Geschichte darüber, wie Mo einst eine Party gab, hat man immerhin die Hälfte der Schlange an der Bierausgabe durchgestanden und die Pause wird eingeläutet.

Der dritte Block gehört den Reminiszenzen

Die mit „Dead Flowers“ von den Stones wieder beendet wird. Aber nein: Zu fröhlich und unbedarft erklingt der tief-schwarze, lakonisch-verzweifelte Song bei diesen alten Herren. Sehr viel besser natürlich der Song ihres US-Bruders im Geiste und auf der Bühne: Mitch Ryders „Ain’t Nobody White (To Sing the Blues)“. Zwar fehlt Bodag etwas von Ryders Ausstrahlung, die Kombination aus losgelassenem Keyboard und frei drehender Gitarre machen das aber mehr als wett. Logisch: das ist genau die Band-Besetzung, mit der man Mitch Ryder seit über 25 Jahren hierzulande kennt. Bodag tippt die Geschichte kurz an, als er erzählt, wie verblüfft Ryders Manager war, als er Engerling nach der Wende in Hamburg mit Songs seines Stars hörte – und dass sie kurz darauf engagiert waren.

Das zweite Set, der dritte Block des Abends gehört den Reminiszenzen – und in der Mischung, die da serviert wird, ist das einfach bezwingend. Da geht das eigene „Gleichschritt“ in eine große Version von „Riders On The Storm“ über, der uns in die vertonte Moritat „Sagt Mutter, ’s ist Uwe!“ des fast 100 Jahre toten Dichters Otto Ernst führt, beendet wiederum mit einem Abschiedsgruß an Jim Morrison.

Canned-Heat-Klänge werden mit einem der ältesten Engerling-Stücke, dem Blues „Mama Wilson“ verknüpft; die Ostrock-Kollegen von Renft werden gewürdigt, eine Zeile – „Ground Control to Major Tom“ – nickt zu David Bowie hinüber, Steve Winwoods „Free Falling“ erfährt ein längeres Zitat und Johnny Cash kommt mit „Ring of Fire“ so richtig zur Geltung. Abschließend verrät „Boddi“ die gemeinsame Klammer – sie lautet: In Memoriam.

Was bleibt, ist die Hoffnung auf einen „richtigen“ 1. Mai im Bärenzwinger und zwei Zugaben: einer ausführlichen Version des „Muschellieds“ und einem belanglosen „Sitting on a Fence“ von den Stones. Nein, die Jungs aus London und Engerling, das passt nicht. Ansonsten: Ja! Ihr habt Corona gerockt!

Von Beate Baum