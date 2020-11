Dresden

Ost-West als entscheidender Gegensatz, 1989 als wichtigste Lebenszäsur – zwei Schriftsteller, die ihre Kindheitsjahre in der DDR verbrachten, stellen diese verbreiteten Auffassungen in Frage. Julia Schoch spricht nicht von einer, sondern mehreren „Wenden“ in ihrem Leben. Die erste und entscheidende bereits 1986. Da war sie zwölf und zog mit der Familie nach Potsdam. „Dort habe ich, von Westmedien umgeben, zum ersten Mal den Westen gesehen“, erzählt sie bei einem digital geführten Gespräch mit Lesung, das ursprünglich in der Gedenkstätte Bautzner Straße in Dresden geplant war.

Aufgewachsen war die 1974 geborene Autorin in Eggesin, einer der größten Garnisonen der Nationalen Volksarmee (NVA), als Tochter eines Offiziers und einer Buchhändlerin. Dass ein politisches Großereignis, das Ende der DDR 1989/90, für alle, die in ihr lebten, die wichtigste Zäsur sein soll – gegen diese Zuschreibung wehrt sich die Autorin immer stärker, je älter sie wird.

Julia Schoch erinnert sich in ihrem Essay an die Zeit als rebellische 16-Jährige

Was DDR-Biografien prägte, hält sie für vielfältiger. Dazu gehört etwa ihr Intermezzo im DDR-Leistungssport, als Steuerfrau bei den Ruderern, eine intensive Zeit: „Sie hat mich sehr erwachsen gemacht.“ Als freie, anarchische Jahre wiederum erlebte sie den Beginn der Neunziger. „Jeden Tag dachte ich: Heute passiert etwas Ungewöhnliches, worauf ich nicht gefasst bin.“ Prägend für sie, die neben deutscher Literatur auch Romanistik studierte, seien Bücher gewesen, die sie in jener Zeit las – „eher die aus Frankreich und Westeuropa“.

In einem Essay, gerade erschienen in der Anthologie „Wir. Gestern. Heute. Hier“ (Piper), erinnert sie sich, wie sie als trotzige 16-Jährige gegen die Zumutung rebellierte, sich ihrer Familie zu schämen, ihrer Kindheit in einem Land, in dem auf einmal alles „falsch, verbrecherisch, klein“ gewesen sein sollte. Das scheint sie stärker zu kränken als ihre Eltern, die auch eine Art „kulturelles System“ seien.

Viele Monate verbringt sie im Ausland, weil man dort ohne Herkunft leben konnte; doch nur für kurze Zeit. Als sie ein Mann in der Fremde für eine Münchnerin hält, schwankt sie zwischen Freude und Wut. Die Zerrissenheit verstärkt sich. Eine zentrale Erkenntnis ihres Essays lautet: „Es gibt sie nicht, die sanfte Vermählung der Gegenwart mit dem Gewesenen“.

Thilo Krause : „Was ich als Wende erlebte, konnte ich erst später deuten.“

Thilo Krause, Jahrgang 1977, studierter Wirtschaftsingenieur, promovierte 2007 in Zürich, wo er heute lebt und im städtischen Elektrizitätswerk arbeitet. Aufgewachsen ist er in Dresden-Laubegast, in einer bescheidenen Altbauwohnung. Seine Mutter koordinierte den Einsatz von Monteuren. Sein Vater, Elektrotechniker, schlug aus politischen Gründen die Habilitation aus.

Den Anstoß für seinen ersten Roman „Elbwärts“ ( Hanser) erhielt der Lyriker jedoch in der Schweiz, deren zweite Staatsbürgerschaft er inzwischen besitzt. Von seinen italienischen Schwiegereltern erfuhr er, wie die in den Sechziger, Siebziger Jahren Eingewanderten sich nie einwurzelten, ihr Herkunftsland verklärten. Kehrten sie jedoch dorthin zurück, fühlten sie sich auf einmal fremd.

In ebendieser Situation befindet sich seine Hauptfigur, zugleich Erzähler, der nach Jahren mit Frau und kleiner Tochter in die Sächsische Schweiz zurückkehrt, ins Nachbardorf seines Geburtsortes. Insofern würde Thilo Krause sein Buch nie als „Wenderoman“ bezeichnen. „Was ich als Wende erlebte, konnte ich erst später deuten.“ Und in der Schweiz sei diese Ossi-Wessi-Fixiertheit kein Thema. Bei einem Ausländeranteil von 40 Prozent in seinem Stadtviertel und von über 25 Prozent in der gesamten Eidgenossenschaft stehe Migrationserfahrung im Vordergrund. „Mich beschäftigt mehr: Wie hält ein Land mit vier Amtssprachen zusammen?“

Von Tomas Gärtner