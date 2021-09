Dresden

Da haben die Gemeinde der Stephanus-Kirche und ihre Gäste etwas ganz Besonderes, eine Literatur- und Lesereihe, um die sie jede Buchhandlung, jedes Literaturhaus beneidet muss. Autoren kamen nach Dresden, die man ohne Übertreibung zu den wichtigsten, bedeutendsten zählen darf, wenn nicht gar spektakulär. Bernhard Schlink las in der Stephanuskirche aus „Die Frau auf der Rampe“, Harry Mulisch aus „Das Attentat“, der letzte Gast der Reihe in Dresden-Zschachwitz war am 1. Juli Christoph Ransmayr.

Begeisterung für Bücher und Beharrlichkeit

Die prominenten Namen kamen weniger wegen guter Verbindungen hierher, erst recht nicht wegen konfessioneller Verbindungen oder Verflechtungen, sondern vor allem aus zwei Gründen: Pfarrer Matthias Richters Begeisterung für ihre Bücher und seiner Beharrlichkeit. Über beides verfügte er schon lange, und so gab es bereits vor den Dresdner Jahren (ab 2011) eine ähnliche Reihe in Wiederitzsch.

Allein die Liste derer, die eingeladen waren (und kamen!) ist schlicht beeindruckend: Freya Klier, Reinhard Piechocki, Iris Berben, auch den Atheisten Pascal Mercier überredete Matthias Richter zum Vorlesen. Doch ums Spektakel und die großen Namen ging es eigentlich gar nicht, sondern um das Interesse an oder die Neugier für gute Literatur – beides will geweckt, gepflegt, weitergegeben werden. Schließlich haben Bücher durchaus einen Einfluss auf unser Leben und Denken – die guten in jedem Fall.

Das Verbindliche wirkt auch oft verbindend, schlägt Brücken. Sei es zu anderen Künsten, etwa zur Musik oder zur Bildenden Kunst, sei es zu Menschen, mitunter ganz besonderen. Zu den wichtigsten Begegnungen in seinen Lesereihen zählt Matthias Richter Anita Lasker-Wallfisch, die mit ihrem Buch „Eine Wahrheit erben“ in Zschachwitz zu Gast war. Die KZ-Überlebende ist – bis heute, mit über 96 Jahren! – eine engagierte Vermittlerin. Als weitere Höhepunkte nennt Matthias Richter W. G. Sebalds Erzählungsband „Die Ausgewanderten“ oder Martin Doerrys Werk „Mein verwundetes Herz“.

Vielleicht warten wir einfach ab

So entstand eine lange Liste regionaler und internationaler Autoren, aber auch anderer Gäste – Friedrich Wilhelm Junge las Kressmann Taylor „Adressat unbekannt“ (die Autorin verstarb 1996) und Robert Seetalers „Das Feld“. Selbst in Coronazeiten gab es noch Termine, so hatte das Jahr mit Jaroslav Rudis und Bernhard Schlink begonnen, doch nun ist ein Ende absehbar: Am Sonntag verabschiedet sich Pfarrer Matthias Richter im Rahmen eines Festgottesdienstes in den Ruhestand.

Danach steht erst einmal ein Umzug an, die Räume sind nicht mehr verfügbar, eine Fortsetzung der Reihe scheint ausgeschlossen. So ganz kann man sich den Ruhestand bei einem derart aufgeschlossenen, begeisterten und umtriebigen Menschen gar nicht vorstellen – vielleicht warten wir einfach ab.

Sonntag, 26. September, 14 Uhr, : Stephanuskirche Zschachwitz, Festgottesdienst (im Freien) zur Verabschiedung Pfarrer Richter mit Erntedank & Gemeindefest im Hof

Von Wolfram Quellmalz