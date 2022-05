Dresden

Manch einer nennt es die Königsdisziplin des Rap: der Freestyle. Also das freie Improvisieren und Vortragen eines Textes, während der Beat bereits läuft. Es gilt dabei in kürzester Zeit Reime zu finden, im Takt zu bleiben und den Zuhörern im besten Fall noch einen halbwegs anspruchsvollen Inhalt aufzutischen. Die „Daensn Freestyle Show“ treibt dieses Konzept auf die Spitze. Das geht so weit, dass die Dresdner Sängerin und Powerfrau Anna Mateur gemeinsam mit Rap-Urgestein Roger Rekless in dem einen Moment noch mit Donald-Trump-Handpuppe über die Machenschaften des Ex-Präsidenten rappen und in der nächsten aus dem Stegreif eine kraftvolle Ballade über die Reality-TV-Sendung „Bachelor“ darbieten.

Aber von vorn: Die Band „Daensn“ ist ein Konglomerat aus Wahl-Dresdnern mit Jazz Ausbildung und Hang zum Hip-Hop: Valentin Schulz am Bass, Jannik Kerkhof am Schlagzeug, Simeon Hudlet an der Gitarre und Samuel Maiwald-Immer am Keyboard. Bereits vor Jahren starteten sie eine Open-Mic-Show in der Groovestation, bei der Freiwillige aus dem Publikum ihre Texte und Freestyles zu der improvisierten Musik der Band präsentieren konnten. Dann kam Corona, und die Live-Shows waren nicht mehr möglich. Es folgte die Idee zum Online-Videoformat: „Daensn Freestyle Show“.

„Keiner weiß, was passiert, und das ist das Spannende daran.“

Das Konzept: Zwei – sich zuvor meist unbekannte – Musiker treffen im gemütlichen Wohnzimmer-Ambiente der Dresdner Groovestation auf die talentierte Daensn-Band – und dann wird Musik gemacht. Die Band spielt, und die Gäste texten aus dem Stegreif. „Auch wenn es Hip-Hop ist, steht der Jazz-Aspekt der Improvisation im Vordergrund. Es ist keine auswendig gelernte Popshow. Keiner weiß, was passiert, und das ist das Spannende daran“, sagt die Band selbst. Aufgelockert wird das kleine „Wohnzimmerkonzert“ von Nähkästchen-Talks mit den Gästen.

In den bisher sieben Folgen saßen auch bereits Leute mit großen Namen wie MC Rene, Curly oder Retrogott am Mikrofon. Dabei ist es für die Band immer wieder ein Glücksspiel, wie die Musiker vor der Kamera performen: „Manchmal müssen wir die Gäste auch erst ein, zwei Durchläufe weichklopfen. Gerade wenn es Leute sind, die nicht ganz so sicher sind im Freestyle“. Klar, auf Kommando Texte zu improvisieren und dann auch noch im Wechselspiel mit dem Gegenüber zu funktionieren, erfordert entweder ein gewisses Talent oder eine Menge Übung.

Glücklicherweise harmonieren die meisten Gäste aber so gut, als würden sie mit der Band schon jahrelang gemeinsam auf der Bühne stehen. So wie die eingangs erwähnten Anna Mateur und Roger Rekless in der jüngsten Folge. Die beiden springen mit Leichtigkeit und ohne Berührungsängste von Genre zu Genre und kreieren mit der Band in wenigen Sekunden Ohrwürmer. Vom Freestyle-Rock über Scat-Gesang und Rap-Operette zur Donald-Trump-Handpuppe und Bachelor-Ballade. Was wirr klingt, ergibt beim Zusehen absolut Sinn. Und macht Spaß. Das merken nicht nur die Gäste, sondern auch die Zuschauer: „Wenn die Daensn Freestyle Show im Fernsehen laufen würde, würde ich auch wieder Fernsehen schauen“, heißt es in den Kommentaren – ein größeres Kompliment gibt es für eine Online-Show wohl kaum.

Zwölf Folgen der „Daensn Freestyle Show“ soll es insgesamt geben. Am Sonntag erscheint Nummer Acht auf der Videoplattform Youtube. Zu Gast sind Hamburger Straßenrapper Kwam.E und die Newcomerin Aisha Vibes.

