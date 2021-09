Dresden

Ähnlichkeiten mit einer lebenden Person sind hier mehr als nur gewollt. Und auch wenn der Name der Dresdner Buchhändlerin und Kommunalpolitikerin Susanne Dagen nicht fällt, ist das wohl auch jedem im Publikum klar, dass sich dieser Theaterabend um sie dreht.

Dagen führt das Buchhaus Loschwitz, ist Pegida-nah, hat die Videoreihe „Mit Rechten lesen“ initiiert, sieht sich als Verteidigerin der Meinungsfreiheit. Was entsteht aus dieser Ausgangsgemengelage, wenn man es in knapp 80 Minuten auf eine Theaterbühne packt?

„Ich bin, was ich bin. Eine Buchhändlerin“, sagt jene Buchhändlerin im ebenso betitelten Stück des Societaetstheaters. Es ist der Rückzug auf eine Gewissheit, eine Selbstvergewisserung, auch Ausdruck einer Bastion. Frei übersetzt: Ich weiß schon, was ich tue. Das lässt sie (Kathleen Gaube) oft genug in einen kecken Angriffsmodus schalten, wenn sie von ihrem Buchhändler-Kollegen-Antipoden (Oliver Seidel) als „Nazi“ bezeichnet wird.

Künstlerische Überhöhung

Für eine Auseinandersetzung der Weltanschauungen zweier Büchermenschen bietet das Stück auf der Kellerbühne (Regie: Mario Holetzeck) ordentlich Action. Weiße Quader lassen sich zu Podien formen, Schaumstoffziegel dienen zur Requisite (als Bücher, aber nicht nur).

Dazu kommt reichlich musikalische Untermalung, die manchmal einfach zu viel ist, dem Ganzen dennoch Pop und Pep gibt. Außerdem wird mit filmischen und literarischen Anleihen gearbeitet, von „Matrix“ über „Alice im Wunderland“ oder „Dirty Dancing“ bis zu „Der Turm“.

Gaube und Seidel stecken in stilisierten Kostümen, die sich sehr ähneln. Eine clownesk anmutende Aufmachung. Dahinter verbirgt sich künstlerische Überhöhung, aber auch zirzensisch-doppelbödige Heiterkeit. Hier hat der Klamauk immer noch mindestens eine andere Ebene, wenn nicht mehrere.

Gleichzeitig impliziert die Kostümierung mehr Nähe zwischen den beiden Buchhändlern, als ihnen anfangs klar ist. In einem entscheidenden Moment kommt es zu einer Begegnung in seinem Laden, die zu so etwas wie Verständigung zu führen scheint.

Sie entdeckt in seinen Regalen Bücher, die auch in ihren stehen. Beide mögen Brigitte Reimanns „Franziska Linkerhand“, sie lehnt Pawel Kortschagins „Wie der Stahl gehärtet wurde“ ab und bringt bei Christa Wolf Zweifel ins Spiel, während er auf Hermann Hesse schwört und den „Steppenwolf“ als sein Lieblingsbuch bezeichnet.

Ethisch motiviertes Aufeinanderdreschen

Ist Literatur also das Eingangstor, hin zu einem Dialog, zwischen zwei politisch (auf den ersten Blick) weit voneinander verorteten Menschen? Diese Hoffnung lässt sich im Stück nicht aufrecht erhalten, so viel sei gesagt. Es wäre wohl auch zu banal.

Ihre Dialoge sind gegenseitig vorgetragene und miteinander verschlungene Monologe – und damit ein passendes Abbild des zentralen Dilemmas, um welches das Stück kreist. Aber auch das Gewitzte hat hier Raum.

Wenn beide parallel Bücher anpreisen, „Mit Rechten reden“ versus „Mit Linken leben“, zum Beispiel. Oder wenn sie sich mit zwei luftgefüllten Baseballschlägern ihre Slogans gegenseitig einprügeln und mit „Nazikeule!“-Ausrufen versehen.

Wem fällt da noch ein, dass es Martin Walser war, der 1998 sagte, Auschwitz eigne sich nicht dafür, „zur Moralkeule zu werden“? Da hat das ethisch motivierte Aufeinanderdreschen, garniert mit den entsprechenden Sprüchen, fast schon etwas Therapeutisches.

Aus der Ecke Kubitscheks

Auch der minutenlange Video-Ausflug in Rechts-Räume bei YouTube bekommt einen Dreh. Sein Eingang ist der in einen Kaninchenbau, und er liegt direkt unter ihrem Laden. Der Weg dort unten führt final nach Schnellroda in Thüringen, zu Götz Kubitschek und Ellen Kositza.

Sie ist Dagens Ko-Gastgeberin bei „Mit Rechten lesen“. Kositzas Mann Kubitschek gilt als einer der wichtigsten Vertreter der sogenannten Neuen Rechten. All das ist bekannt, soll aber hier noch einmal klar dargelegt sein. Was aus Kubitscheks Ecke kommt, darf natürlich öffentlich bekaut werden. Doch so neu sind seine Aufgüsse weiß Gott nicht. Das Wenigste, das sich selbst als Avantgarde anpreist, wird diesem Anspruch auch gerecht.

Dagen selbst hat sich dahin manövriert, auch wenn sie das anders einschätzt. Ihr „Charta 2017“ betitelter Brief als Reaktion auf Proteste gegen Kubitscheks Antaios Verlag auf der Frankfurter Buchmesse zeigte das. Immerhin lehnte sich die Buchhändlerin an nicht weniger als die berühmte Charta ’77 an, einer Forderung tschechoslowakischer Intellektueller auf freie Meinungsäußerung, was im Sozialismus zu Verhaftungen führte.

Stellungskrieg der Weltanschauungen

2018 wurde im „Elbhang Kurier“ dann ein Offener Brief von Paul Kaiser und Hans-Peter Lühr abgedruckt, das Dokument eines Bruchs, der zur Kluft zu werden drohte. Er endete mit dem Satz in Richtung Dagen: „Bleiben wir im Gespräch?“ Und an diesem Fragezeichen hängt tatsächlich viel.

Selbst wenn das Stück in Dresden wurzelt, ist die Misere doch klar eine gesamtgesellschaftliche. Juli Zeh hat in ihrem jüngsten Roman „Über Menschen“ auch über die meinungsbildende Entfremdung voneinander geschrieben.

In dem Buch verlässt Dora deshalb ihren Freund und zieht nach Brandenburg, wo sie, von sich selbst überrascht, so etwas wie eine Freundschaft für den „Dorf-Nazi“ Gote entwickelt. Doras Vater, einem gefeierten Chirurgen, legt Zeh den Satz in den Mund: „Die Tragik unserer Epoche besteht darin, dass die Menschen ihre persönliche Unzufriedenheit mit einem politischen Problem verwechseln.“

„Die Buchhändlerin“ macht solche Grabenverläufe deutlich. Willkommen im Stellungskrieg der Weltanschauungen. Er wird andauern.

Info: nächste Aufführungen am 27. & 28. Oktober; Internet: www.societaetstheater.de

Von Torsten Klaus