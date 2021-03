Dresden

Endlich ein Lichtblick für die seit einem Jahr heimat- und kuppellose Dresdner 1001 Märchen GmbH: Das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung hat den Zuschlag für das Bräustübel in Loschwitz erteilt. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Eine Auswahljury habe sich für das gemeinsame Angebot der Zum Gerücht GmbH und der 1001 Märchen GmbH entschieden. Ausschlaggebend dafür sei gewesen, dass die umfassende Expertise der beiden Bewerber aus dem gastronomischen und kulturellen Bereich eine vielversprechende Grundlage für eine erfolgreiche Betreibung des Objektes darstelle. Die Geschäftsführer Matteo Böhme und Rainer Petrovsky hatten ein Konzept für die gemeinsame „Bespielung“ des Bräustübels vorgelegt.

Große Unterstützung Loschwitzer Ortsbeirat

Die Yenidze-Kuppel, unter der seit 1997 Märchen aus aller Welt vorgetragen und dabei oft musikalisch und tänzerisch begleitet wurden, hatte die 1001 Märchen GmbH aufgeben müssen, weil kein angemessenes Agieren mehr möglich war, Wetterunbill wie Hitze und Nässe dieses behinderte. Am 22. März 2020 war Schluss, kein Märchen mit frohem Ausgang.

Nun aber wird die Geschichte weitererzählt: Rainer Petrovsky wechselt die Elbseite flussaufwärts und kann nun in Loschwitz die Arbeit mit Kontinuität fortsetzen. „Als die Nachricht kam, dass wir in das Bräustübel einziehen können, habe ich sie sofort an das Ensemble weitergeleitet, das sich natürlich sehr freut. Nach anderthalb Jahren haben wir dann endlich wieder eine Heimstatt für unser künstlerisches Tun. Das ermöglicht, dass unser Ensemble nicht auseinanderfällt und wir weiter gemeinsam arbeiten können“, sagte der Geschäftsführer den DNN. Vom Loschwitzer Ortsbeirat und dem Stadtbezirksamtsleiter Christian Barth habe er große Unterstützung erfahren.

Rainer Petrovsky Quelle: Katharina Haas

Stadtcafé im Ergeschoss, Theater oben drüber

Im Erdgeschoss des Bräustübels am Körnerplatz Nr. 3, vom Volksmund in früheren Zeiten unter anderem „Bierritze“ getauft, soll laut Mitteilung der Stadt ein kleines Stadtcafé eröffnen, das auch regionale Handelsprodukte anbietet. Das Obergeschoss wird als kleines Theater genutzt und dabei vor allem durch die 1001 Märchen GmbH bespielt. Darüber hinaus würden die Räume für einzelne Veranstaltungen und für die zahlreichen Vereine vorwiegend aus Loschwitz, aber auch ganz Dresden, zur Verfügung gestellt.

Das Bräustübel neben dem Aufgang zur Standseilbahn stand seit Ende 2017 leer. Nach der Sanierung begann das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung im Herbst letzten Jahres die Suche nach einem neuen Betreiber. Zuvor waren Brandschutzmaßnahmen und die Erneuerung der Haustechnik in einem Umfang von 75 000 Euro notwendig. Auf eine öffentliche Ausschreibung hätten laut Stadt drei Bewerber ihr Interesse bekundet. Die Auswahljury setzte sich aus Vertretern der Ämter für Hochbau und Immobilienverwaltung, für Kultur und Denkmalschutz sowie dem Stadtbezirksamtsleiter zusammen.

Platz für 43 Zuschauer

Laut Rainer Petrovsky will die 1001 Märchen GmbH am 1. September 2021 ihren regelmäßigen Spielbetrieb in Loschwitz beginnen. Geplant sind Abendvorstellungen von Mittwoch bis Sonntag, an den Wochenenden soll es außerdem Aufführungen für Kinder und Familien an den Nachmittagen geben. Dafür wird ein neues, an die örtlichen Gegebenheiten angepasstes Repertoire erarbeitet, in das aber Bewährtes aus der Yenidze mit einfließen kann. Das Ensemble bleibt weitgehend bestehen, die Besucher werden aber auch einige neue Gesichter kennenlernen können. Im alten Spielort, der Yenidze, gab es Plätze für 50 Zuschauer, im Bräustübel werden es 43 sein.

In den vergangenen Monaten hatte sich die 1001 Märchen GmbH, die wirtschaftlich selbstständig ist und ohne öffentliche Zuschüsse auskommt, Ausweichspielorte suchen müssen. Künftig wird sie sich vorrangig auf das Bräustübel, Schloss Weesenstein und die Festung Königstein konzentrieren.

www.1001maerchen.de

Von Kerstin Leiße