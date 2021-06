Dresden

Der unter anderem in Dresden produzierte Animationsfilm „Die Odyssee“ ist mit dem Deutschen Hörfilmpreis 2021 ausgezeichnet worden. Der Film erzählt von der dramatischen, ein ganzes Jahr dauernden Irrfahrt zweier Geschwister nach ihrer Flucht aus einem bewusst fiktiven Land. „Die kunstvollen Bilder, in denen dieser außergewöhnliche Film erzählt wird, werden auch in der Audiodeskription liebevoll, gekonnt und mit der nötigen Emotionalität wiedergegeben“ urteilte die Jury. Der „beeindruckenden und eindringlichen Hörfilmfassung“ für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen sei es gelungen, „sowohl die politische Ebene als auch das individuelle Schicksal der Kinder zu vermitteln und nachdrücklich auf die Aktualität des Themas aufmerksam zu machen.“

„Die Odyssee“ wurde in der Kategorie Jugendfilm geehrt. Für die Audiodeskription zeichnete das Team von digital images GmbH aus Halle an der Saale und Sprecher Mirko Kasimir verantwortlich. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband prämiert seit 2002 herausragende Hörfilm-Fassungen. Solche barrierefreien Versionen müssen laut Filmfördergesetz erstellt werden. Passend zur Abkürzung des Wortes Audiodeskription „AD“ trägt die bronzene Preisskulptur den Namen „ADele“.

„Um Filme zu lieben, muss man sie nicht sehen!“

Das Preisverleihungs-Motto „Um Filme zu lieben, muss man sie nicht sehen!“ trifft auf „Die Odyssee“ gleich in doppelter Hinsicht zu: Zum einen können Sehbehinderte den Streifen eben nicht mit den Augen wahrnehmen, zum anderen lief das aufwändige Werk bislang noch nicht im Kino. Fertig ist es schon seit Anfang 2020, aber die Corona-Pandemie verhinderte die Premiere auf der großen Leinwand. Wann der Film in den deutschen Kinos starten wird, stehe noch nicht fest, sagt Ralf Kukula, Chef der Dresdner Filmproduktionsfirma Balance Film GmbH, die „Die Odyssee“ gemeinsam mit drei weiteren Unternehmen aus Frankreich und Tschechien produziert hat. „Durch die monatelangen Kinoschließungen hat sich ein riesiger Stau an Filmen gebildet, der es Arthouse-Produktionen besonders schwer macht, wahrgenommen zu werden.“

Die Zuschauer müssen sich also noch etwas gedulden, ehe sie die ganz besondere Optik des Films erleben können. „Die Odyssee“ ist der weltweit erste abendfüllende Animationsfilm, der mit Ölmalerei auf Glas gestaltet wurde. Anders als beim herkömmlichen Zeichentrickfilm wurden die Zehntausenden Einzelbilder nicht mit Stift auf Papier oder mit Farbe auf Folie gezeichnet, sondern mit Ölfarbe auf Glasplatten. Vier gläserne Ebenen lagen bei der Aufnahme am Tricktisch übereinander: jeweils eine für den Hintergrund, den Vordergrund, die animierten Figuren und die Effekte. Etwa anderthalb Jahre lang haben knapp 20 Animatoren geduldig gemalt – und dabei für jedes neue Bild das vorangegangene übermalt. In Leipzig saßen die studierten Trickfilmerinnen Urte Zintler und Aline Helmcke, ihre Kollegen arbeiteten in Toulouse und Prag. In Dresden schließlich fand das Compositing statt, also das Zusammensetzen der Bildelemente, in Babelsberg wurde die Musik aufgenommen und in Halle (Saale) der Ton gemischt. Immer zwischen den Produktionsorten unterwegs: Regisseurin Florence Miailhe. „Zwei Jahre aus dem Koffer leben, das war eine Ochsentour für sie“, erzählt Ralf Kukula.

Tolles Timing

Für die Französin mit osteuropäischen Wurzeln ist „Die Odyssee“ mit 80 Minuten der bisher einzige lange Film nach zahlreichen kurzen Produktionen. Florence Miailhe ist sowohl in der Malerei als auch im Animationsfilm zu Hause und bekannt für ihre sehr sinnlichen Arbeiten, beispielsweise „Dinge zum Träumen“ („Matières à Rêver“, 2009), in dem sich eine Frau an eine vergangene Beziehung erinnert. Oft stehen opulente nackte Körper im Mittelpunkt ihrer sehr sensiblen, poetischen Filme. Die Menschen in den Geschichten kommunizieren meist nur nonverbal miteinander, durch Bewegungen, Berührungen. Für diesen ausdrucksstarken Stil ist Florence Miailhe 2015 beim weltweit bedeutendsten Animationsfilmfestival im französischen Annecy für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden.

Genau dort, im Internationalen Wettbewerb von Annecy, feierte „Die Odyssee“ vor zwei Tagen ihre Weltpremiere – exakt einen Tag nach der Hörfilm-Preisverleihung. „Das ist ein so tolles Timing, das hätte man sich gar nicht besser wünschen und organisieren können!“, freut sich Ralf Kukula, Geschäftsführer von Balance Film. Ob der Film auf dem Festival auch einen Preis abräumt, entscheidet sich am Wochenende.

Von Tanja Tröger