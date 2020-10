Dresden

Seitdem das russische Tanztheater Derevo nicht mehr zu den assoziierten Künstlern von Hellerau zählt, ist es etwas still geworden um die Truppe des künstlerischen Kopfs Anton Adassinsky. Dessen Rastlosigkeit ist allerdings ungebrochen. Und der unbedingte Drang zur Performance vor einem Publikum wird Adassinsky ohnehin erst ganz am Ende verlassen. Er selbst spricht von Befreiung, wenn er auf Hellerau zurückblickt, Befreiung aus einer Routine. Er scheint geradezu dankbar, nicht mehr dort zu arbeiten.

Elena Yarovaya, langjähriges Mitglied und sozusagen Derevo-Urgestein, formuliert sogar eine Art Schuldgefühl, die Tänzer dort oben, in Hellerau, getrennt von der Stadt, so lange Jahre verortet zu haben. Sie selbst schreibt es ihrer Liebe als Designerin gegenüber dem Festspielhaus als atmosphärischem Ort der Inspiration zu.

Anzeige

Wer sich keine Butter mehr vom Brot nehmen lassen kann, ist frei von allen Zwängen

Was nicht mehr ist, wird auch nicht wieder werden. Derevo war nie ein geschlossenes Ensemble. Adassinsky hat viele Jahre, vielleicht zu lange, an dem Gedanken festgehalten, in Dresden eine Schule nach seinem Geist zu gründen. Jetzt klingt er erstmalig, als hätte er ein Einsehen in die Unmöglichkeit der Idee. Natürlich nur, um sie trotzdem umzusetzen. In seinem Zuhause, seinem Haus in Dresden, gebe es ausreichend Raum, Raum zum Arbeiten und zum Leben. Deshalb, so seine Worte, kommen im Dezember 20 Studenten nach Dresden. Seine Schule, sie wird unter seinem Dach sein. Seine Philosophie des Theaters will er vermitteln. Das wollte er schon immer.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Treu bleibt er sich auch dann, wenn er, wie schon in den Zeiten, als Derevo in der Meschwitzstraße auftraten, vom Derevo-Laboratorium spricht. Seitdem hat sich aber viel verändert. Es ist nicht allein der Rausschmiss aus Hellerau. Das Beenden institutioneller Förderung durch die Stadt war eine ebenso deutliche Abkehr. Aber wer sich keine Butter mehr vom Brot nehmen lassen kann, ist frei von allen Zwängen.

Ganz offen soll die künstlerische Arbeit sein, keine Proben hinter verschlossenen Türen

In Moskau habe er in diesem Jahr ein Musical geschaffen, in dem Kinder auf der Bühne stehen, so Adassinsky. Dort sieht er seinen neuen künstlerischen Fokus, bei künstlerischer Arbeit für ein junges Publikum. Wer wird es sein, der uns morgen begegnet? Ganz offen soll die künstlerische Arbeit sein, keine Proben hinter verschlossenen Türen, keine festen Stücke. Improvisation als Begriff der Befreiung. Allerdings standen Derevo schon immer für Improvisation. Immer schon war das Unfertige, das Ungefähre das eigentlich Reizvolle. Entsprechend wird die neue Arbeit mit dem Titel „Reinheit – Das wohltemperierte Klavier“ in der St. Pauli Ruine unberechenbar ausfallen. Bachs Komposition wird umgemünzt werden, adaptiert auf ein Cello. Zwei weitere Vorstellungen davon sind im Societaetstheater zu sehen. Dort, in einem gänzlich anders gearteten Theaterraum, wird auch das Stück anders ausfallen, davon kann man ausgehen.

Zukünftige Pläne hier in Dresden halten sich für Derevo noch sehr im Vagen

Zukünftige Pläne hier in Dresden halten sich für Derevo noch sehr im Vagen. Adassinsky spricht von seiner Liebe zur Stadt, von einem sehr guten Verhältnis zu Heiki Ikkola, dem künstlerischen Leiter des Societaetstheaters. Gleichzeitig kooperieren Derevo mit der St. Pauli Ruine. Die Räume des St. Pauli Salons stehen Derevo für Probenmöglichkeiten offen. Dort, mit der St. Pauli Ruine und dem momentanen Betreiber um Jörg Berger, gibt es auch Pläne, gemeinsam neue Konzepte zu entwickeln. Hintergrund dessen ist nicht zuletzt die Neuausschreibung des Nutzungskonzeptes für die St. Pauli Ruine selbst. Im aktuellen Prozess ist dort aber noch alles offen. Und so bleiben Derevo das, was sie schon immer waren: Wanderer zwischen den Welten, die unermüdlich auf der Suche nach einer Heimat sind.

Anton Adassinsky ist mit seinem Solo „Reinheit – Das wohltemperierte Klavier“ am 10. Oktober in der St. Pauli Ruine zu erleben und am 17. und 18. Oktober im Societaetstheater.

www.pauliruine.de

www.societaetstheater.de

Von Rico Stehfest