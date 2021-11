Dresden

Schon der Statur nach zählte er immer zu den Kraftkerlen der Dresdner Kunst; Inkarnation eines Bild-Hauers: Peter Makolies – die Steine und er gehören zusammen. Inzwischen hat ihn das Alter feingliedriger werden lassen, aber seine Strahlkraft ist ungebrochen. Er verkörpert gleichermaßen Kunstlust und Lebenslust – so wie es offenbar neulich in der Zeitreise zu „Drei von vielen“ in der Potsdamer Galerie „Cavallerie 26“ zu erleben war, als die drei „Peter-Männer“: Peter Graf, Peter Herrmann und eben Peter Makolies mit ihrem einstigen Lehrer, dem Filmemacher und Maler Strawalde, gelegentlich des 60. Jubiläums von dessen legendären gleichnamigen Film zusammentrafen. Es sei unheimlich lustig gewesen, als die alten Herren der noch älteren Zeiten gedachten, erzählt mir die Frau des Bildhauers.

Dann aber stehe ich vor seiner Kunst, und die spricht eine andere Sprache als das schöne Lachen. Sie ist im Wortsinn schwergewichtig und von großer Vielgestaltigkeit und daher schwer zu fassen. Begonnen hat alles vor bald sieben Jahrzehnten im Sommer 1953 mit einer Steinmetzlehre in der Zwingerbauhütte. Kurz danach schrieb sich der neugierige junge Mann für Zeichenkurse an der Volkshochschule ein, wo sich besagte Malerfreunde (Peter Graf kam erst später dazu) beim wenig älteren Jürgen Böttcher zu einer Kunstgemeinschaft zusammenfanden, die keinen Namen trug, dann aber tragfähig wurde für ein ganzes Leben.

Und ein vierter gehörte in den Freundeskreis, dessen Experimentierlust in Böttchers Film von 1961 (und in der DDR) nicht unterzubringen war und der es später zu Weltruhm brachte: Ralf Winkler alias A. R. Penck. Nach gut zwei Jahren war die Volkshochschul-Gemeinschaft dann wieder beendet – Böttcher ging nach Berlin zum Film, und die Maler, gut ausgerüstet mit Handwerk, Eigensinn und künstlerischem Freiheitsdrang, suchten von nun an ihren je individuellen Weg.

Parallel zu restauratorischer Arbeit bei der Denkmalpflege (der er, wie er erzählt, viel verdankt), startet Makolies 1965 in die Existenz als freier Bildhauer. Seiner 1959 geschlossenen Ehe mit Angelika Hieronymus entstammen drei Kinder, ansonsten ist der Biografie nicht viel hinzuzufügen – 1984 eine Biennale-Teilnahme in Venedig und ein erster Arbeitsaufenthalt in Carrara, wo der schönste Marmor herkommt – der Rest ist Arbeit (erstaunlicherweise bislang ohne eine einzige Würdigung).

Die Suche nach den Wurzeln

Gut sechs Jahrzehnte einer kontinuierlichen, energischen und allein physisch bewundernswerten Leistungskurve hat Peter Makolies vorzuweisen. Wie macht er das z.B. mit dem schwarzen, geheimnisvoll glänzenden Marmor, den wir doch sonst nur aus dem Altertumsmuseum kennen? Das ist Handwerk, kommentiert der Bildhauer lakonisch, wobei ihm ägyptische und sumerische Kunst von Anfang an wesentlichster Anreger war: die Suche nach den Wurzeln. Das ist schon den frühen Skulpturen der 60er Jahre eingeschrieben; dann entfaltet sich sein beeindruckendes Werk in vielen Variationen der Körperlichkeit zwischen sinnlich-erotischer Vieldeutigkeit und strenger, fast hermetischer Verinnerlichung. Dieser Weg von der klassischen Figurenauffassung reicht über die schwellend-üppigen, hochabstrakten Formerfindungen aus Kunstmarmor der späten 70er Jahre, die wie moderne Interpretation archaischer Venus-Figurinen wirken, über sein berühmtes sinnenfrohes „Mutteridol“ der frühen 80er bis zu den gänzlich freien Interpretationen des weiblichen Körpers in manieristisch überdehnten, fast kubistisch-artifiziellen Figurationen der späten 1980er und 90er Jahre.

Im Freilandatelier in Liepe/Usedom 2013 Quelle: Peter Makolies

Das wird dann die Zeit der großen Aufträge, z.B. für den Figurenschmuck am Kulturrathaus Dresden. Anfang der 2000er Jahre folgt die Phase der kleinformatigen Pagodensteine (ein Material aus Vietnam), wo der Künstler erstmalig die Rohform des Steines bewusst in die Gestaltung einbezieht. Eben dieser Dialog wird bestimmend für die anschließende energische Serie von Gesichtern und Köpfen aus Feldstein (2012 war eine Auswahl im Leonhardi-Museum zu sehen), wo sich in den Geschiebebrocken quasi die Eiszeit mit dem Ideal einer stillen, in sich ruhenden Menschlichkeit verbindet – ein Brückenschlag über Jahrtausende. Das sind tief verankerte suggestive Botschaften – Handschmeichler und Mythenverkünder in einem. Der Stein bestimmt alles, sagt der Schöpfer dieser granitenen Erfindungen.

Nun hat dieser Mann seinen 85. Geburtstag – auch so ein Mythos. Herzliche Gratulation, bleiben Sie stabil, lieber Mac. Und haben Sie Dank für Ihre lebenslange beharrliche Arbeit mit den vielen harten Brocken. Sie beleben unsere Existenz.

Von Hans-Peter Lühr