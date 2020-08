Dresden

Das Authentische hat viele Dimensionen. Während der französische Denkmalpfleger Eugène Viollet-le-Duc im 19. Jahrhundert noch die Herstellung des ursprünglich intendierten ‚vollkommenen‘ Zustands eines Kunstwerkes oder Gebäudes anstrebte – und damit einen Zustand kreieren wollte, der historisch so wohl nie existiert hatte, verstehen wir heute die auf uns gekommenen Objekte als historische Quellen, die in ihrer materiellen Substanz erhalten, von Fachleuten eingeordnet und interpretiert und dem Publikum angemessen vermittelt werden sollten.

Jeder Handgriff muss dokumentiert und reversibel sein

Dazu gehört, dass Eingriffe in die originale Substanz so gering und behutsam wie möglich ausfallen sollten – vorbereitet durch umfassende archivalische und technologische Untersuchungen. Restauratorische und wissenschaftliche Bescheidenheit sind Bedingung, denn jede Maßnahme muss dokumentiert und reversibel sein, angelegt für einen Zeitraum von etwa 50 Jahren – Ewigkeit gibt es so wenig wie Perfektion.

Das jüngste Beispiel für ein gelungenes Abwägen von Bewahren und Eingreifen ist die ebenso sensible wie aufwändige Restaurierung der ab dem heutigen Freitag wieder zugänglichen sog. Kaiserzimmer von Schloss Pillnitz. Die vielen noch als Weinligzimmer bekannten Räume aus der Zeit um 1791 haben in den letzten drei Jahren nicht nur ihren alten Glanz, sondern auch ihre alte Bezeichnung – Kaiserzimmer – zurückerhalten, erklärt die Kunsthistorikerin und Möbelexpertin des Kunstgewerbemuseums Christiane Ernek-van der Goes, die bereits die mobile Ausstattung der Paraderäume im Residenzschloss mit betreute. Namensgeber für die Räume waren drei Tage im August 1791, als sich in Pillnitz unter Vermittlung des sächsischen Königs Friedrich August III. der österreichische Kaiser Leopold II. und der preußische König Wilhelm II. in möglichst lockerer Atmosphäre trafen, um gegen die französischen Revolutionäre zu paktieren; der Ausgang ist bekannt. Lesen Sie auch: Paraderäume im Dresdner Schloss – Wohntechnisch war man auf Augenhöhe

Johann Heinrich Schmidt: Die Monarchenzusammenkunft in Pillnitz am 25. August 1791, Öl auf Leinwand. Quelle: SKD, Klemens Renner

Während des Monarchentreffens bewohnte Leopold jene Zimmer im Westflügel des Bergpalais, die nun wiedereröffnet sind. Ihre prächtige Ausführung hatte der Dresdner Architekt Christian Traugott Weinlig geleitet, der Paris und Rom bereist und den Kunstgelehrten Johann Joachim Winckelmann kennengelernt hatte. Entsprechend zeugen die Pillnitzer Räumlichkeiten von den Bezugsgrößen des aufkommenden Klassizismus Ende des 18. Jahrhunderts: die Antike und die Monumente Roms. An den Wänden hingen Veduten des italienischen Kupferstechers Giovanni Volpato, und Weinligs Entwürfe für deren Bemalung orientieren sich an den fantastischen Grotesken Pompejis wie auch Raffaels Girlanden in den Loggien des Vatikan.

Sparsam original ausgestattete Räume

Dieser ursprünglich üppige, illusionistische Schmuck ist in den Räumen heute durch Musterstreifen an den Wänden erahnbar, die die Restauratorin Sandra Risz freigelegt hat und einen besonderen Schatz darstellen, schließlich gehören Wandmalereien zu den besonders fragilen Materialien, leicht abzuwaschen und zu übertünchen. Noch unmittelbarer erlebbar sind daher die kostbaren textilen Wandbespannungen in Pastellblau und Hellgelb, die anhand von Inventareinträgen und Fadenfragmenten durch die Textilexpertin Sabine Schneider aus Seidenatlasgewebe rekonstruiert wurden. Wie einst korrespondieren nun die durch Linien gegliederten Wandflächen in ihrer dezenten Farbigkeit aus kühlem Lichtblau, Weiß und strahlendem Gelbgold, letzteres eigentlich unter dem franz. Namen „paille“ bekannt: Strohgelb.

Man hat in die Räume sparsam originale Ausstattungsstücke eingebracht: So stehen drei Wandtische aus dem Bestand des Kunstgewerbemuseums an ihrem Platz zwischen den Glastüren zum Garten und stimmen in ihrer Fassung, Ornamentik und den Stein imitierenden Füllungen mit den Rahmen der riesigen Spiegel hinter ihnen überein. Das Highlight der Einrichtung aber bildet der funkelnde frühklassizistische Kronleuchter in Eiform mit böhmischem Glasbehang, der zwar nicht zur originalen Ausstattung gehörte, aber zur gleichen Zeit in der Chursächsischen Spiegelfabrik gefertigt wurde und nun mit Unterstützung der Ernst von Siemens Kunststiftung erworben werden konnte.

Was in den vier Räumen sinnlich erfahrbar wird, ist jener heiter-festliche Charakter der Kaiserzimmer am Übergang vom Rokoko zum Klassizismus. Er verdankt sich den Farben und Materialien der Innenausstattung im Zusammenspiel mit dem Blick nach außen, in den grünen Innenhof der Schlossanlage, dem ehemaligen Lustgarten. So wechseln sich die geschwungenen Pflanzenornamente und „Arabesken“ über den Fenstern und Türen im Innern mit den realen Pflanzenformen im Park ab. Jetzt ist die Gelegenheit, die Räume in ihrer fein abgestimmten Farbigkeit, ihren kostbaren Materialien und der sinnigen „Wechselbeziehung zwischen Innen und Außen“ zu entdecken, sagt Museumsdirektor Thomas A. Geisler stolz – bevor im Frühjahr nächsten Jahres die Ausstellung „Gestaltung um 1800“ einzieht.

Schloss Pillnitz Als Lustschloss Augusts des Starken mit ursprünglich riesigen Ausmaßen geplant und letztlich in drei Phasen erbaut: 1720–1724 Wasserpalais mit großer Freitreppe zur Elbe sowie Bergpalais von Matthäus Daniel Pöppelmann 1788–1791 unter Kurfürst Friedrich August III. Sommerresidenz, deshalb Errichtung der Seitenflügel der beiden Palais von Christian Traugott Weinlig und Christian Friedrich Exner, außerdem englischer Garten mit Teich und Tempietto 1818–1826 anstelle des abgebrannten Renaissanceschlosses entsteht das dreiflüglige Neue Palais von Christian Friedrich Schuricht, Fliederhof sowie chinesischer Pavillon im Park Trotz dieser über mehr als 100 Jahre verteilten Baugeschichte ist Pillnitz eine der gelungensten und einheitlichsten Schlossanlagen in Sachsen.

Auf der Grundlage des wertvollen originalen Materials und akribischer Detailarbeit sind die frühklassizistischen Pillnitzer Kaiserzimmer in ihrer Raumsituation nun wieder authentisch erfahrbar – gerade, weil hier keine Kulisse früherer Zeiten kreiert und auf Requisiten wie Vorhänge, Bettstatt oder ähnliches verzichtet wurde, sondern das historische Material und Wissen darüber ernst genommen und den Besuchern zugetraut wird, Lücken zu füllen.

