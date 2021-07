Dresden

Ein Buch ist ein Buch ist ein Buch, oder nicht? Schließlich gibt es mit dem E-Book eine beliebte Alternative zum Buch als Gegenstand und Objekt, auch wenn der Markt für digitale Bücher mittlerweile stagniert. E-Books werden analoge Bücher nicht ablösen, nicht nur, weil gedruckte Lektüre besser fürs Gehirn ist – was wir in gedruckten, tastbaren Büchern gelesen haben, behalten wir besser im Gedächtnis als das aus elektronischen. Die Liebe zu und Wirkung von gedruckten Büchern liegt auch an ihrer Materialität selbst, wie sie aussehen, wie schwer sehr sind, wie sie sich anfühlen, wie sie riechen, dass sie durchblättert werden können. All das macht die Fülle sinnlicher Reize gedruckter Bücher aus, die wiederum die Aufnahme und Organisation der jeweiligen Buchinhalte in den Köpfen (und Herzen) der Leserschaft steuern.

Die besonderen materialen Eigenschaften von analogen Büchern haben die Buch-Künstler Detlef Schweiger und Kay Busch in ihrem neuesten bibliophilen Gemeinschaftsprojekt „DREY“ auf die Spitze getrieben. Schweiger ist bildender Künstler in Dresden, Busch ist Papierschöpfer, Holzschneider, Schriftsetzer, Einbandgestalter und Buchbinder. Zusammen haben sie das originalgrafische Buch gestaltet, im Eigenverlag herausgegeben und in 25 nummerierten und signierten Exemplaren gedruckt, fünf davon in Silber auf rotem Bütten, 20 in Schwarz auf altweißem Bütten, jeweils in kräftigem Hardcover gebunden und mit Pergamentüberzug versehen.

Formen, Gefüge und Strukturen schaffen Verbindungen

Der Titel „DREY“ verweist auf das dem aufwändigen Lyrik-Grafik-Buch zugrundeliegende künstlerische Prinzip: Auf der jeweils rechten Seite sind insgesamt 40 fragmentarische Drei-Wort-Gedichte als Dreizeiler abgedruckt. Links daneben erscheint jeweils einer von insgesamt 40 Schwarzlinienholzschnitten, die ebenfalls durchgängig aus nur drei Lineament-Segmenten bestehen. Damit offenbart „DREY“ wie nebenbei die Analogie von Zeichen und Linie: Ebenso wie Buchstaben und Worte erst in ihrer Kombination Sinn erzeugen, schafft nicht die einzelne Linie die Verbindung und assoziative Rückbindung zur uns umgebenden Welt, sondern erst die Formen, Gefüge und Strukturen, die Linien durch ihre jeweilige Anordnung in der Zusammenschau bilden.

Im Mittelalter hatte das Buch – zu der Zeit noch Adel und Klerus vorbehalten – nicht nur eine symbolisch-elitäre, sondern auch eine herausragende künstlerische Stellung: Durch Initialen, Textanordnung, Zierleisten, Verzierungen wie Miniaturmalerei und später Druckgrafiken wurden die geschriebenen oder gedruckten Wörter eingefasst, begleitet oder überformt, sodass das Buch – jenseits seines eigentlichen Zwecks als Speicher von Bild- und Textzeichen – zum Gesamtkunstwerk und bildkünstlerischen Leistungsträger wurde. Übrigens innen wie außen, denn der Bucheinband war ja keine simple Schutzhülle, sondern oft prächtig verzierter Deckel, versehen mit einem Relief aus Edelmetall oder Elfenbein. Häufig sind es allein diese Buchdeckel, die sich bis heute erhalten haben. Mit der Renaissance wurden die Einbände leichter, aber nicht weniger kunstvoll, bestanden aus Holz und bald aus Pappe, das mit Leder überzogen war, welches wiederum durch Blind- oder Goldpressung mit Ornamentmotiven versehen wurde.

Die Erfindung des Buchdrucks um 1450, die dadurch angestoßene Literalisierung breiter Schichten sowie die einsetzende Demokratisierung des Mediums wirkten jedoch nicht als Schlusspunkt einer hochstehenden Buchkunst. Vielmehr versuchten die Buchdrucker des 16. Jahrhunderts beim gedruckten Buch die alten Elemente der Überhöhung der Textzeichen durch Bilder und Ornamentik in das neue Massenmedium zu übersetzen und dabei noch mannigfaltiger und umfangreicher einzusetzen. Zwar ging das Interesse an der künstlerisch-kunstvollen Buchgestaltung angesichts immer billigerer, maschinell produzierter Massenauflagen schon im 19. Jahrhundert stark zurück, wurde aber ab Ende des Jahrhunderts durch Vertreter einer neuen, alternativen Buchkultur wie William Morris in England wiederbelebt.

Spiel mit dem Verhältnis von Bild und Schrift

Diese Vorzüge – und Herausforderungen – des Buches als Objekt, das eben etwas grundsätzlich anderes ist als ein E-Book auf digitalen Lesegeräten und durch dieses nicht ersetzt werden kann, werden bei Schweiger und Busch ganz beiläufig klar, gleichwohl es ihnen nicht um eine Diskussion um die Zukunft des Buches geht. Wohl aber um das Buch als Kunst-Objekt. Ihr Lyrik-Grafik-Buch spielt mit dem Verhältnis von Bild und Schrift und der grundsätzlichen Offenheit und Weite von Bildern und Sprache sowie ihrem Verhältnis zueinander. Die kurzen lyrischen Sprachfetzen reißen zwar essenzielle Themen an, ihre freie Kombination aber verleiht ihnen Doppeldeutigkeit und geradezu dadaistischen Witz: „abel/ cayn/ aber“; „beisz/ den/ zung“; soh/ ode/ soo“. Durch die Gegenüberstellung mit den Lineament-Grafiken entstehen fantastische Assoziationsräume, ebenso weit wie verwinkelt.

Im Buchladen Büchers Best auf der Louisenstraße kann man „DREY“ in beiden Farb-Fassungen erkunden und die Bild-Wort-Kombinationen nach und nach für sich entdecken. Oder man richtet den Blick nach oben, zur obersten Wandzone, wo die einzelnen ungebundenen Bögen des Lyrik-Grafik-Buches in wieder anderer Kombination und Reihenfolge wie ein Metopenfries angebracht sind, ergänzt um weitere Lineament-Grafiken von Detlef Schweiger. Buch-Kunst in und außerhalb des Kunst-Buchs.

Detlef Schweiger und Kay Busch: „DREY“, bis 2. August zu sehen in der Buchhandlung Büchers Best, Louisenstraße 37, Öffnungszeiten der Buchhandlung: Mo 12-19, Di-Fr 11-19, Sa 10-15 Uhr

