„Hellerau lebt!“, lautete schon einmal ein Slogan des Zentrums der zeitgenössischen Künste in der alten Gartenstadt. Das ließe sich nach der Vorstellung eines respektablen und ambitionierten Spielplans 20/21 am Donnerstag erst recht behaupten. Denn in allen Kultureinrichtungen wird bekanntlich „derzeit nur auf Sicht gefahren“, wie es Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch formulierte. Hellerau träfen die Corona-Beschränkungen besonders, weil das Europäische Zentrum nicht über ein eigenes festes Ensemble verfügt und auf freie Partner angewiesen ist.

Digitale Formate brauchen eine neue Ästhetik

„Partizipative Formate müssen warten oder sind reduziert worden“, ging Intendantin Carena Schlewitt darauf ein. Beim Spielzeitfest am 13. September, zugleich Tag des offenen Denkmals, wird man wie schon im Sommer viel nach draußen in Garten und Golgi-Park ausweichen. Auf eine Ausschreibung „artist in garden residence“ meldeten sich übrigens 166 Bewerber, von denen vier ein Stipendium erhielten. Auch ein Indiz für die angespannte Lage freier Künstler. Hinsichtlich digitaler Formate teilt Carena Schlewitt die sich überall durchsetzende Ansicht, dass diese in der Frühphase des Lockdowns ihre Berechtigung als „Trost“ und Ersatz hatten, aber auf Dauer nur ihren Platz behalten, wenn sie eine eigene neue Ästhetik entwickeln. Dafür müsse es eine Förderung geben.

Aber Hellerau lebt ab September eben auch wieder live! Unter Beachtung der Abstandsregeln kann die Tribüne im Großen Saal bis zu 120 Zuschauern fassen, also ein reichliches Viertel der früheren Kapazität. Man will dabei die 1,50 Meter Hygieneabstand nicht reduzieren. Reduziert wirkt auch keinesfalls das opulente Programm bis zum Juli des kommenden Jahres. In diesen Zeiten der Ungewissheit klammert man sich gern an Vertrautes und erblickt erfreuliche Konstanten. Das gilt zuerst für die Reihen wie die „Feature-Ring“-Konzerte, die „Komponisten zum Frühstück“ oder den Dienstagssalon mit Max Rademann. Das Residenzprogramm wird fortgeführt, auch wenn der dafür einmal vorgesehen Ostflügel noch seiner gründlichen Restauration entgegensieht.

Vertrautheitsgefühle wecken auch die wiederkehrenden großen Festivals. Anfang November kommt zum dritten Mal das experimentelle Kammermusikfestival „4:3“ mit vielen elektronischen Klängen. Ein Wochenende später wird Hellerau erneut in das europäische Festival für junge Regie „Fast Forward“ einbezogen. Im kommenden Februar treffen sich lokale Bandes wieder zum „Bandstand“. Um diese Zeit werden auch wieder die zum Porträtwettbewerb eingereichten Fotos gezeigt. Und ab dem 15. April gehört das Festspielhaus zwei Wochen lang erneut dem Festival „Tonlagen“. Allein schon die Zählung als 30. Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik erinnert an den 1987 von Udo Zimmermann initiierten Vorläufer dieses Festivals.

Das alles will auch bezahlt werden

Als erstes theatralisches Highlight der Saison wird am 24. September eine Musiktheaterfassung von Kurt Vonneguts Kriegsstück „ Schlachthof 5“ uraufgeführt. Sie bringt eine Wiederbegegnung mit dem russischen „Karussell“-Festival 2019, so mit dem Komponisten Vladimir Rannev und dem Librettisten Johannes Kirsten. Zwei Beiträge gehen auf das laufende Jahr der Industriekultur ein, vor allem das Festival „Arbeit“ ab dem 23. Oktober. Wie die Landesausstellung auch will man den Bogen über Transformationsprozesse bis in die heutige und morgige postindustrielle Gesellschaft schlagen, unter anderem mit einem Beitrag von Rimini Protokoll.

Beim Tanz ragt eine lange Tanzpakt-Woche Dresden-Hamburg ab 18. Januar heraus. Neugierig stimmt aber auch ein Workshop „Tanzende Architektur“ im Dezember oder ein „Erbstücke“-Spezial Anfang Februar 2021, das nach dem Erbe des DDR-Tanzes fragt. Mit der alles verändernden Seuche schließlich befasst sich Anfang März die Performance „ Virus“, die jetzt bei Kampnagel Hamburg schon Premiere hatte.

Das alles will auch bezahlt werden. Die städtischen Kultureinrichtungen werden absehbar mit dem Etatniveau der vergangenen beiden Jahre auskommen müssen, wobei die Personalkosten gesichert sind. Ob es zu den von Stadtkämmerer Peter Lames angekündigten zwölfprozentigen Kürzungen bei den Sachkosten kommen wird, konnte Kulturbürgermeisterin Klepsch noch nicht sagen.

