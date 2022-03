Dresden

Manchmal bekommt Kunst ja im Nachhinein eine geradezu erschreckende Aktualität. Nicht nur, dass der erste Lockdown im Frühjahr 2020 begann, kurz nachdem Luise Walter ihren Einakter „Day One“ beendet hatte, nun droht ein gemeingefährlicher Machtjunkie die Welt so gründlich in Trümmer zu legen, dass der einzige Ausweg ein abgeschottetes Leben unter der Erdoberfläche sein könnte. In Bunkern, mit Nahrungsersatzmitteln und einem komplizierten Filtersystem für die Sauerstoffversorgung. Wir befinden uns also, wenn man es komplett pessimistisch sieht, kurz vor jenem „Day One“, dem ersten Tag in einer neuen Welt. Und schon jetzt kann der alte Friedensbewegungsspruch bemüht werden: „Die Überlebenden werden die Toten beneiden.“

Das englischsprachige Eclectic Theatre im Theaterhaus Rudi ist also auf der Höhe der Zeit mit der Uraufführung des Stückes seines früheren Gruppenmitglieds Walter, die es von der Laien-Kompagnie zu einem „richtigen“ Theater geschafft hat und heute in Erlangen arbeitet. Aber auch das vorangestellte „Heaven on Earth“, von Theater-Chef Michael Halstead bereits in den 90ern geschrieben, erscheint durchaus aktuell, vor allem sehr passend zu Walters Thema. Denn seine Bearbeitung von Dostojewskis „Der Großinquisitor“ verlegt die Erzählzeit von der Spanischen Inquisition ebenfalls in eine Zukunft; eine „glückliche“ Zukunft, in der die Religion des Kapitalismus endgültig sämtliche anderen Überzeugungen und Ideologien abgelöst hat und die Menschen nichts weiter wollen, als stetig weiter ihrer Habgier frönen. Da erscheint eine Jesus-Inkarnation, wenn sie vor dem „Museum des Aberglaubens“ – früher Kathedrale genannt – auftaucht, natürlich als ein Fremdkörper, zumal schon der Auftritt im Lendenschurz anzeigt, dass sie dem Konsum abhold ist. Das Stück fordert vor allem Stefan Leithold als Befrager einiges ab, denn es besteht aus einem einzigen langen Monolog. Roland Kienscherf hingegen als „Man“ muss über die Körperbeherrschung verfügen, in dem kühlen Theaterraum lange Minuten quasi regungslos auf einem Stuhl zu sitzen.

Michael Halsted führt Regie bei „Day One“ und „Heaven on Earth“

Ob es die Schlusspointe des Stückes gebraucht hätte, darf angezweifelt werden, aber so wird man mit einem befreienden Lachen in die kurze Umbaupause zu Lennons „Imagine“ entlassen – und sieht sich gleich darauf der Science Fiction-Atmosphäre von „Day One“ gegenüber. Wie bei „Heaven on Earth“ hat Michael Halstead auch hier Regie geführt.

Hier kommt Verena Path eine Schlüsselrolle zu: Ihre Mary bestimmt die Handlung, ihre Wortbeiträge strukturieren sie, ihre Gefühle nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit. Und die junge Frau macht das großartig! Hier zeigt sich wieder einmal, dass das Eclectic Theatre so viel mehr als eine Amateurbühne ist.

Marys Leben in dem unterirdischen Bunker ist durchgetaktet. Eine Stimme – „John“ – weckt sie auf, um ihr zu sagen, dass es sieben Uhr an Tag 96.221 ist, sie nun frühstücken und sich desinfizieren soll. Während sich die ersten Versorgungsengpässe zeigen – die Geschmacksnoten „Rührei“ und „Rindfleisch“ für die künstliche Nahrung sind nicht erhältlich – erfahren wir vage von der katastrophalen Umwelt an der Erdoberfläche, aber auch von Marys Wünschen, Kontakt aufzunehmen. Kontakt vor allem zu einem Jeff.

Das ganze Konstrukt sei hier nicht verraten, es würde das eigene Theatererlebnis schmälern. Nur so viel: Anna-Sophie Naumann und Stefan Große verkörpern eine typische, dysfunktionale Kleinfamilie, sorgen mit ihrem bizarren Outfit auch für einige Lacher. Es gibt drei menschliche Archetypen, die Hoffnung aufkommen lassen, da jedoch auch hier die „Religion“, die übrig geblieben ist, der Kapitalismus ist, bleibt die Hoffnung gering. In gewisser Weise schließen die Gebete, die Mary sprechen muss, und die reinster Marketing-Bullshit sind, nahtlos an die Welt des Großinquisitors aus „Heaven on Earth“ an. Abtrünnige Gedanken werden Sünden genannt und auf archaische Weise bestraft.

Nicht wirklich überzeugend ist die Tatsache, dass die „Klasse A“-Bürger, die Elite jener Welt unter der Erde, in Aussehen und Verhalten eher dem Stereotyp von Bewohnern eines sozialen Brennpunkts entsprechen; ebenso die Logik, dass sie zunächst kaum über eigene Entscheidungsfreiheiten verfügen, zum Schluss des Stückes jedoch alles und nichts verfügen können.

Alles in allem ist „Heaven on Earth / Day One“ aber ein durchaus empfehlenswerter Theaterabend. Und die Angst vor der Antwort auf Marys drängende Frage „Was geschah nun an Tag Eins?“ wird uns alle vermutlich noch einige Zeit beschäftigen.

