Dresden

Ein besonderer Anziehungspunkt war die Yenidze schon immer, besonders ihre Kuppel. Nachdem Rainer Petrovsky mit seinen Märchen aus 1001 Nacht im März letzten Jahres offiziell aufgrund baulicher Gegebenheiten und den schwierigen klimatischen Bedingungen im „Glashaus“ in Richtung neuer Veranstaltungsorte weitergezogen ist, soll der Rundbau ab Oktober wieder neu belebt werden. Und inhaltlich wird die Sache auch gar nicht so gänzlich anders ausfallen.

Die neuen Betreiber sind Doreen Seidowski-Faust, ihr Mann Mario Faust und Anne Dietrich. Dass sich diese drei zusammengetan haben, hat natürlich inhaltliche Gründe. Anne Dietrich hat als Tänzerin und Choreografin umfassende Erfahrungen mit indischen Tanzstilen. Doreen Seidowski-Faust hat klassischen Gesang studiert und sich auf eine besondere Stilrichtung des indischen Liedes spezialisiert. Für die dazu passende klangliche Untermalung sorgt Mario Faust, der nicht nur Jazztrompeter ist, sondern genauso versiert mit der Sitar umzugehen versteht. Diese Hintergründe lassen den Schluss zu, dass die Künstler bereits seit längerem zusammenarbeiten.

Morgendliches Yoga zu Live-Sitar-Klängen

Diese drei haben auf startnext eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die noch bis Anfang Mai läuft. Im Rahmen derer haben sie sich zum Ziel gesetzt, 18.500 Euro zu sammeln. So viel wird benötigt, um zum einen ein spezielles Theaterzelt für bis zu 60 Personen anfertigen zu lassen, das die besonderen klimatischen Bedingungen unter der Kuppel abfängt und gleichzeitig die besondere, exotische Atmosphäre unterstützt. Zum anderen ist der Einbau einer speziellen Ton- und Lichtanlage geplant.

Das Programm sieht vor, die Kuppel ab Oktober mit sowohl zeitgenössischen wie auch traditionellen Inszenierungen aus den Bereichen Tanz, Gesang, Musik und Performance zu beleben. Zusätzlich sind Tanzworkshops, Diskussionsrunden und Vorträge, aber auch Ausstellungen zeitgenössischer Künstler mit Bezug zur Fremde, zu Indien und dem Orient mögliche Angebote, wobei es auch spezielle Programme für Familien und Schulklassen geben soll. Ein besonderer Clou wird morgendliches Yoga zu Live-Sitar-Klängen sein. Hier, so heißt es, sei die Nachfrage schon jetzt sehr hoch.

Wer sich an der Crowdfunding-Kampagne beteiligen und das Vorhaben somit finanziell unterstützen möchte, erhält entsprechend des jeweiligen Betrags unterschiedlichen Formen von Dankeschöns. So gibt es für eine Unterstützung in Höhe von 30 Euro ein indisches Gewürzset und eine Yoga-Matte mit dem Logo des Yenidze-Theaters ab 40 Euro.

www.yenidze-theater.de

www.startnext.com/yenidze-theater-in-der-kuppel

Von Rico Stehfest