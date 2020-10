Dresden

Silbriger Glanz und ein Zauber des Lichts erfüllen den Ausstellungsraum der Galerie Falkenbrunnen. Unter dem Titel „Stilles Fließen“ zeigt die Malerin/Grafikerin Constanze Hohaus (geb. 1967 in Dresden) über zwei Dutzend Ölbilder und Farbholzschnitte: Auf die zurückhaltende, manchmal stark aufscheinende Farbigkeit ihrer Malerei antwortet das zarte Grau des Holzschnittes: Hier begegnen sich Nähe und Weite. Vor allem aber strahlen die Bilder ein inneres Licht, eine spirituelle Schönheit ab.

Gras als Metapher für das Widerstehen

Nach einer langen Periode expressiver Gegenständlichkeit gelangte die Künstlerin zu einer stark reduzierten Formen-und Farbsprache, die immer noch dem Sujet verpflichtet bleibt. In den vergangenen zehn Jahren bevorzugte sie das Thema Gras, das zum Gegenstand ihrer Malerei und des Holzschnittes wurde. Gleichsam als Metapher für das Widerstehen kehrt das Gras als Motiv auf ihren Bildern immer wieder. Gras ist unverwüstlich, zäh, geschmeidig, biegsam. Es richtet sich nach dem Druck von Wasser und Wind immer wieder auf und gedeiht nahezu überall. Auf ihren Bildern kommen die hochwachsenden Süßgräser Eurasiens vor. Sie stellt das Gras zunehmend abstrakter als Woge, Welle, Grasbett, Nest, Bündel oder Büschel dar, vor allem aber als elementare Naturgewalt, wie es sich in den Walzen, Grasaugen und Strudeln zeigt.

Grashalme offenbaren eine geheime Poesie: Dichter, wie der amerikanische Poet Walt Whitman, haben es besungen, Gärtner es bewundert, Liebende als ihr Bett benutzt. Das Gras bietet ein Gleichnis auf die Lebenskraft. Es steht für die Kraft in der Natur: Waren es zunächst konkrete, stilllebenartige Naturstücke (auch als nature morte) inmitten von Gestein, Kräutern und Blumen, so sind es jüngst heftig bewegte Linienbündel, die das Gras im Wind oder im fließenden Gewässer zeigen. In vielen Bildern lodern seine Farben in der Sonne, die sich im Wasser spiegelt, verbergen sich Blüten, Steine und Perlen. Gras wird damit zu einem in Reihungen variierten Gegenstand, der zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter und Licht beoachtet und in Malerei umgesetzt wird: Eine Malerei, die sich selbst genügt und nichts anderes sein will als Malerei.

Schönheit der Natur als Zentrum

Im Zentrum des Schaffens der Künstlerin, die bei dem Dresdner Maler Siegfried Adam Privatstudien erhielt, steht die Schönheit der Natur. Dass deren Schönheit eine Ausdrucksform des Universums ist und bis in die menschliche Kultur und Kunst reicht, beschreibt der franco-chinesische Philosoph, Maler, Dichter und Kalligraf Francois Cheng: „Die Moderne hat unseren Blick auf das Hässliche und Böse, auf die Katastrophen der Geschichte und der Natur gelenkt. Gerade deswegen bleibt das Schöne, wie es jedem von uns begegnen kann, ein Rätsel“ (aus seinem Buch „Fünf Meditationen über die Schönheit“).

Seit 2009 arbeitet Constanze Hohaus am Farbholzschnitt. Das hat auch für die Malerei Konsequenzen. Die eher grobe Gravur ist nicht so fein wie der Strich des Pinsels: Die abstrahierende Lineatur im Holzschnitt führt zu einem neuen Verhältnis zur Linie in der Malerei, indem ein grafisches Element in sie getragen wird. Auch der Holzschnitt profitiert von der Malerei. Weite Horizonte, wie der Rundblick vom böhmischen Mittelgebirge auf das umliegende Land, das im Moment des Auftauchens aus dem Nebel festgehalten wurde, nehmen kosmische Ausmaße an und tendieren zum Malerisch-Atmosphärischen in einem stillen Fließen der Formen

