Dresden

Die Frage, was Kultur ist und was Vergnügen, ist nicht nur eine des Geschmacks, sondern auch eine politische. Und zwar keine unbedeutende. Je nachdem, in welche der beiden Kategorien eine Einrichtung eingeordnet wird, ergeben sich drastische Unterschiede im Hinblick auf Steuern, Bestandsschutz oder öffentliche Anerkennung. Gehörten Clubs bislang zu den „Vergnügungsstätten“, wird sich das nun ändern: Der Bauausschuss des Bundestages legte einen Antrag vor, laut dem Clubs künftig als „Anlagen für kulturelle Zwecke“ definiert werden sollen. Baurechtlich würden sie dann nicht mehr gleichgestellt mit Wettbüros, Spielhallen und Sex-Kinos, sondern mit Theatern, Konzerthäusern und Museen. Nun wurde der Antrag im Bundestag bestätigt.

Eine „Club-historische Begebenheit“

Es ist ein Hoffnungsschimmer nach mehr als einem Jahr Corona-bedingter Schließungen und Entbehrungen. Trotzdem stellt sich die Frage, wie hell dieser Schimmer tatsächlich ist. Zumindest in der Clubszene ist die Antwort eindeutig: Dort wird der Beschluss als „Meilenstein“ gefeiert. Die LiveKomm, ein deutschlandweiter Verbund von Livemusik-Spielstätten, spricht von einer „Club-historischen Begebenheit“.

Auch in Dresden stößt die Entscheidung auf positive Resonanz: „Für die Dresdner Clubszene bedeutet der Beschluss viel Rückenwind bei ihren Bemühungen um Anerkennung auf allen Ebenen. Das betrifft etwa die Frage nach der Förderwürdigkeit von Projekten der Livemusik-Kultur“, sagt Felix Buchta vom Klubnetz Dresden. Elektronische Musik gelte in der Landeshauptstadt nach wie vor als Schmuddelkind, meint das Gründungsmitglied des Dresdner Clubs objekt klein a. „Dass im Beschluss nun gerade Technoclubs für ihren erheblichen Beitrag zum kulturellen Leben der Bundesrepublik gewürdigt wurden, ist daher ein unschätzbar wichtiges Signal“, so Buchta.

Stadt Dresden begrüßt die Entscheidung

Die Stadt Dresden begrüßt die Entscheidung des Bundestages ebenfalls. Schon im vergangenen Sommer hatte Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) eine baurechtliche Neubewertung der Clubs als Kulturstätten gefordert. Laut Stadt könnten sich Clubs durch die neue Rechtslage im Streit um Immobilien und knappen städtischen Raum besser behaupten. „Und auch wo Dresdner Clubs durch Verdrängungsprozesse im Bestand gefährdet sind, wird man sich zukünftig sehr viel selbstsicherer auf die Schutzwürdigkeit als Kulturstätte berufen können“, weiß Buchta.

Der Beschluss wird indessen nicht nur baurechtliche Vorteile für die Clubs mit sich bringen: Während Vergnügungsstätten etwa den vollen Mehrwertsteuersatz zahlen, gilt für Kulturstätten der ermäßigte. Außerdem ist eine ideelle Aufwertung der Clubs zu erwarten, sagt Karolin Kramheller, Referentin im Geschäftsbereich Kultur und Tourismus Dresden. „Wurden Musikclubs bislang vorrangig als Vergnügungsstätten wahrgenommen, werden nun stärker ihre substanziellen Beiträge in den Vordergrund treten. Dies beinhaltet einerseits künstlerische und andererseits auch soziokulturelle Aspekte. So gibt die Clubkultur einer beachtlichen Anzahl von Menschen einen Ort des Austauschs und stellt zugleich eine wichtige Bühne für den künstlerischen Nachwuchs dar.“

Wichtig: Beschluss muss nun auch zügig umgesetzt werden

Die Clubszene in Dresden hofft darauf, dass den Neuerungen auf dem Papier auch zeitnah Taten folgen. „Der Bund möge den Beschluss vor allem zügig umsetzen“, sagt Buchta. Bislang schlage sich die Korrektur in Dresden nämlich nicht nieder – anstatt als Kulturstätten werden Musikclubs weiterhin als „Einrichtungen, die der Unterhaltung oder Freizeitgestaltung dienen“ geführt. Das dürfe in der nächsten Schutzverordnung gerne nachgebessert werden, heißt es vom Klubnetz Dresden.

Sowohl Clubbetreibern als auch den Kommunen ist klar, dass die Umsetzung der Reform noch sehr viel politische Arbeit erfordert. Was allein auf Landesebene zu tun ist, um dem Bundesentschluss Gestalt zu verleihen, haben jüngst die Linken in einem Antrag an den Landtag formuliert. So fordert die Fraktion die Erstellung eines Grundstücksverzeichnisses für alle Clubs – als Instrument für eine konfliktarme städtebauliche Entwicklung. Zudem soll das so genannte „Agent-of-change-Prinzip“ wirksam werden, nach dem Investoren, die mit Bauvorhaben an Clubs heranrücken, selbst für den nötigen Lärmschutz aufkommen müssen. Weiterhin fordern die Linken eine neue Baugebietskategorie „Kulturgebiet“, um Clubs vor Verdrängung zu schützen und Neuansiedlungen zu ermöglichen.

Clubs als Pionierpflanzen auf den zeitgenössischen Brachen

Sind diese Ziele erst erreicht, könnten sich neue Clubs leichter in dafür bislang unzulässigen Stadtgebieten ansiedeln. Das Klubnetz sieht diesbezüglich in der Dresdner Innenstadt großes Potenzial: „Im Hinblick auf die durch Corona beschleunigten Veränderungen im Einzelhandel könnten Clubkulturangebote eine wichtige Rolle bei der Frage um die Zukunft der Innenstädte spielen. Clubs waren ja schon immer die Pionierpflanzen auf den zeitgenössischen Brachen. Vielleicht werden also einstige Einkaufstempel für eine neue Generation von Clubkulturschaffenden die Experimentierräume sein, wie es die Industrieruinen für die heutige sind“, prognostiziert Felix Buchta.

Vorerst bleiben die Türen der Dresdner Clubs geschlossen. Die allmählich sinkenden Zahlen machen einzig denjenigen Betreibern etwas Hoffnung, die über einen Außenbereich verfügen. Der Beschluss des Bundes hingegen lässt alle Mitglieder der Clubszene hoffen. Der Entscheid kann als Zeichen gewertet werden – nicht nur für die Clubs, sondern für die Kultur in der Pandemie allgemein, auf politischer Ebene wie in der öffentlichen Wahrnehmung. Der Kampf um mehr Anerkennung für die Clubkultur, die laut LiveKomm im Normalfall auf einen Jahresumsatz von gut einer Milliarden Euro kommt, ist damit zwar noch lange nicht vorbei. Und doch sieht sich die Szene an einem wichtigen Etappenziel angekommen. Damit ist nun zumindest auf baurechtlicher Ebene die Frage geklärt, was Kultur ist und was Vergnügen.

Von Christian Neffe und Junes Semmoudi