Sie ist eine waschechte Dresdnerin, in der Neustadt aufgewachsen. Christa Juras Werdegang zur Kunst begann mit ihrem zeichnerischen Talent. Sie betrieb private Studien zu Kunst und Künstlern in der Landesbibliothek Dresden, studierte bei Gerhard Kettner und Günther Horlbeck an der Hochschule für Bildende Künste Dresden.

Juras Schaffen teilt sich in zwei gegensätzliche Arbeitsweisen. Neben Gouachen zu verschiedenen Themen, meditativen Malereien, Assemblagen sind das fleißiges Aquarellieren vor der Natur sowie die Umsetzung von Empfindungen, bisweilen zu skurril wirkenden Einfällen in die Technik der Radierung.

Schon immer ist Jura zur Elbe gewandert, hat ihre unmittelbaren Eindrücke mit Wasser und Farbe auf das Papier gebannt. Sie ist Einzelgängerin und Beobachterin.

Auf die Radierplatten kommt das, was die Künstlerin bedrängt und bewegt

Ihre Aquarelle haben in den letzten Jahren eine sinnliche Erweiterung erfahren. Nach wie vor liegen die Motive vorrangig in der Landschaft des grünen Dresdner Gürtels und am Fluss. Der Pinsel setzt die Farbe nicht mehr mechanisch, um das Motiv zu erfassen. Es werden Ausschwemmungen des Wassers zugelassen. Der weiße Blattgrund ist die Basis für Auslassungen, Durchscheinendes, getüpfelte grafische Partien, Strukturen und clever zugelassene Farbränderkrusten des nassen Elements.

Auf die Radierplatten kommt das, was die Künstlerin bedrängt und bewegt, Belastungen, die in eine Formsprache münden. Bis zu einem schweren Autounfall 2004 schuf Jura Ätzradierungen, fuhr mit schwappenden Plastekanistern auf dem Gepäckträger ihres Fahrrades quer durch die Stadt, um im Chemiehandel Salz- und Salpetersäure zu erwerben.

Die Künstlerin hat sämtliche Radierungen selbst gedruckt. In einem kleinen Nebenzimmer ihrer Wohnung steht die Radierpresse. Besessen betreibt sie ihr Handwerk. Die Kaltnadelradierungen der letzten Jahre machen aus dem Zwang eine Tugend.

Die Ausstellung ist bis zum Sonnabend geöffnet. Am letzten Tag steht Jura dort auch zum Gespräch bereit.

geöffnet: Freitag 14-18, So 14.30-16.30 Uhr, Bürgerstr. 50, Galvanohof

Sa, 10-18 Uhr, Kunst- und Kunsthandwerkermarkt „Der Hof ist voll“ u.a. mit Kartonschnitt, Drucken, Filzen oder Tonpfeifen töpfern

www.kreative-werkstatt.de

Von Karin Heyne