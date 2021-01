Dresden

Anna Skladannaya stammt aus einer Moskauer Musikerfamilie. Ihren ersten Musikunterricht erhielt sie früh, begann mit fünf Jahren ein Cellostudium, mit elf debütierte bereits sie im Großen Saal des Moskauer Konservatoriums. 2013 kam sie in die Klasse von Prof. Emil Rovner an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden. Nach einem ersten Preis beim All-Russian Competition of Orchestra Artist gehörte sie 2019 zu den Stipendiaten, die vom Wagner-Verband Dresden nach Bayreuth gesandt wurden (DNN berichteten), kurz darauf bekam sie eine Stelle als Praktikantin des WDR Funkhausorchesters Köln.

Im Sommer 2020 schloss sie ihr Master Studium mit Auszeichnung ab und bestand die Aufnahmeprüfungen in den Fächern Neue Musik und Komposition. Seit Herbst gehört sie außerdem zur Akademie der Nürnberger Symphoniker. Wolfram Quellmalz sprach mit der Musikerin.

Anzeige

Frage: Sie haben die zweite Stelle bei einem großen Orchester, zum zweiten Mal bremst Sie aber ein Lockdown aus. Wie geht es Ihnen?

Anna Skladannaya: Im Sommer und Herbst, als es stufenweise Öffnungen gab, habe ich viel geschafft: Abschlusskonzert, Aufnahmeprüfungen, Probespiele... Die Isolation im Lockdown davor war für mich dagegen die schlimmste Sache, die ich überhaupt erlebt habe. Ohne Auftritte und Arbeit mit Menschen, Kommilitonen oder Kollegen, hatte ich das Gefühl, ich verliere meine „Spiegelung“. Wenn man als Musiker keine Ergebnisse präsentieren, nicht mehr auftreten kann, existiert man quasi nicht mehr. Ich glaube, es wird noch viel Zeit brauchen, bis ich wieder „ich selbst“ sein kann. Doch selbst diese Erfahrung versuche ich zu nutzen, um zum Beispiel noch stärkeren Ausdruck in meinen eigenen Kompositionen zu schaffen.

Wie war die Zeit in Köln? Wie ist es jetzt im Vergleich in Nürnberg?

Die Zeit in Köln war eine der glücklichsten in meinem Leben. Es lag nicht nur daran, dass es meine erste „richtige“ Stelle war, auch nicht nur an der Zusammenarbeit mit dem Orchester und der WDR Big Band, sondern an meinen Kollegen! Sie haben mich vieles gelehrt, wie keine Angst zu haben vor einem Versuch oder vor Fehlern. Mit dem Klarinettisten und Komponisten Andy Miles hatte ich oft das Glück, zu diskutieren – das hat mich inspiriert! Von Piotr Skweres (Solocellist, außerdem Mitglied des Apollon Musagète Quartetts) konnte ich viel über Gruppenführung lernen, mit Jan Michels, der nebenbei Pilot ist, habe ich über den Umgang mit Stresssituationen gesprochen. Ich müsste eigentlich noch viel mehr nennen…

In Nürnberg hatte ich bis jetzt nicht viel Dienst, konnte aber die Theateratmosphäre genießen. Es unterscheidet sich wirklich sehr davon, was ich bisher kannte. Das ist nicht nur beim Spielen zu spüren – man sieht zum Beispiel, wie Kostüme und Dekorationen vorbereitet werden, trifft Sänger und Tänzer, Techniker und Regisseure... Man lebt quasi im Stück drin. Ich bin sehr glücklich, dass ich durch Praktikum und Akademie diese zwei Welten kennenlernen darf!

Sie haben ja erwähnt, dass Sie auch komponieren. In Probespiele haben Sie selbst geschriebene Kadenzen verwendet und damit gewonnen. Konzentrieren Sie sich jetzt mehr aufs Komponieren?

Ich habe in letzte Zeit mehrere neue Stücke für Solocello und für zwei Celli und Klavier geschrieben, konzentriere mich aber vor allem auf das Spielen. Komponieren und Spielen lässt sich trotzdem kaum voneinander trennen: Wenn ich übe, kommen mir neue Ideen, die ich in eigenen Stücken realisieren kann.

Das Repertoire eines Funkhausorchesters und einer Staatsphilharmonie, die auch Opern spielt, unterscheidet sich ja beträchtlich. Wie wichtig sind Ihnen Repertoire und Repertoiregrenzen?

Ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, so viele verschiedene Arten der Musik kennenzulernen: von Pop und Rock, Jazz bis zu Uraufführungen Neuer Musik. Die Oper wird für mich ganz neu sein, das habe ich noch gar nicht gespielt und bin sehr gespannt, wie es sein wird.

Joana Mallwitz gehört momentan zu den angesagtesten Dirigenten, also unter allen Dirigenten, nicht nur auf Dirigentinnen bezogen. Was erwarten Sie sich von der Zusammenarbeit mit ihr?

Die beste Erwartung ist wohl, nichts zu erwarten, sondern sich sehr gut vorzubereiten. Es ist eine große Ehre, unter der Leitung dieser Dirigentin spielen zu dürfen. Aber jeder erfolgreiche Mensch ist sehr anspruchsvoll – sowohl zu sich, als auch zu den anderen. Das ist letztendlich die Garantie eines Erfolges.

Anders als im Studium, wo sie jede Menge typische Celloliteratur studiert haben, müssen Sie sich nun den Cellostimmen von Sinfonien und Opern widmen, Monteverdis „Orfeo“ und „Peter und der Wolf“ (als Ballett) stehen in Nürnberg im regulären Spielplan. Ist das neu, anspruchsvoll oder eine Pflicht, die dazugehört?

Das ist richtig spannend! Im Orchesterspiel gibt es andere Nuancen als im Solo. Ich würde sagen, dass im Solospiel 80 Prozent der Aufmerksamkeit auf einen selbst fällt, der Rest auf das Zusammenspiel. Im Orchester sieht die Einteilung der Aufmerksamkeit ungefähr so aus: 70 Prozent gemeinsames Spiel, 15 Prozent Dirigent und Konzertsolist, 15 Prozent eigenes Spiel.

Eigentlich müssten Sie jetzt pendeln, doch schon ihr erster Konzertdienst fiel aus, sie durften aber Proben. Wie sieht Ihr Arbeits- oder Studienalltag derzeit aus?

Wenn es ein Tag mit einer oder zwei Proben ist, dann ist er sehr strukturiert, inclusive Spaziergang und Teezeit. Wenn es ein freier Tag ist, beginne ich ihn gerne mit dem Musikhören, Werke von Schumann, Rachmaninoff und Johann Strauss zu Beispiel – sie schenken mir Freude und Begeisterung für den ganzen Übe-Tag. Die Beziehung zwischen Mensch und Kunst ist so lebendig, dass eigentlich kein Tag wie der andere ist!

Und wie geht es weiter? Gibt es Pläne für Proben oder Auftritte, die einmal kommen könnten?

Mein großes Ziel ist: ein Heft mit meine Solostücke für Cello herauszubringen. Zur Zeit habe ich fünf Stücke, die fertig sind, und zwei, an denen ich noch schreibe. Sie alle sind sehr unterschiedlich in Charakter, Spielweise und Technik.

Ist die Herausgabe schon konkret, sollen Sie also in der Hochschule oder in einem Verlag erscheinen oder spielen Sie sie zuerst selbst im Konzert, bis andere neugierig werden?

Die Herausgabe ist noch nicht konkret. Es ist erst ein Wunsch, und ich muss schauen, auf welchem Weg ich es hinkriegen werde. Ich kann es kaum erwarten, die Stücke im Konzert spielen zu dürfen!

Von Wolfram Quellmalz