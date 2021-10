Dresden

Während draußen an Webers ehemaligem Sommerhaus in Dresden-Hosterwitz der Wein am Spalier reift, gibt es drinnen Neues zu entdecken. Eigentlich sollte die Sonderausstellung „200 Jahre Freischütz“ schon im Juni starten, doch wegen der langen Schließung Anfang des Jahres wurde sie verschoben. Aus guten Grund: die vorhergehende Schau zu Theo Adam und Peter Schreier zog über die Erwartung viel Publikum an, so dass das kleine Haus an seine Kapazitätsgrenzen kam, also blieb sie etwas länger.

Nun dreht sich aber alles um den „Freischütz“, der aus vielen Blickwinkeln, beginnend mit der Entstehung des Werkes, durchleuchtet wird. Und da bleibt anzumerken, dass letztlich nicht gesichert ist, ob der Komponist in seinem Hosterwitzer Häuschen an seiner berühmtesten Oper arbeitete. Sein Sohn Max Maria hatte dies zwar wiederholt gesagt, in Tagebuchaufzeichnungen und Briefen fehle ein entsprechender Hinweis jedoch, sagt Romy Donath, die Leiterin des Museums. Sicher ist allerdings, dass Carl Maria von Weber hier den Librettisten Friedrich Kind empfangen habe, und mit dem habe es eigentlich nur EIN Thema gegeben. Der „Freischütz“ gehört also nach Hosterwitz.

Ist der „Freischütz“ noch eine Nationaloper?

Und nach Rathen. Denn seit den Fünfzigerjahren ist das Stück – mehrere hundert Male mittlerweile – auf der Felsenbühne zu sehen. Die Geschichte dieser Inszenierungen erzählt die Ausstellung mitsamt einiger Kostüme. Während es in Rathen traditionell bleibt, gibt es anderenorts moderne Interpretationen. Heute werden der „Freischütz“ in den Zeiten verlegt, die Figur kritisch hinterfragt und neu interpretiert. Auch davon erzählt „200 Jahre Freischütz“ und bietet Antworten auf die Frage, ob man heute noch von einer „Nationaloper“ sprechen könne. Wohl nicht, denn das „Nationale“ (oder ob der „Freischütz“ die Deutschen darstelle) stößt schnell an seine Grenzen – Rollen und Verständnis haben sich in zweihundert Jahren erheblich gewandelt.

So sieht das auch Guido Lipken, ein Wuppertaler Maler, der sich bereits mit der Identität verschiedener Opernfiguren auseinandergesetzt hat. Sein Freischütz-Gemälde, das zentral in der Ausstellung hängt, ist ein neuer Ansatz, der die Genderproblematik aufgreift (oder streift), dabei aber eher charmant als provokant ist. Offen sein musste man übrigens „damals“ schon. Denn Karikaturen zu Webers Erfolgsstück, wie sie ebenfalls zu sehen sind, kursierten bereits in England, als der Komponist dort weilte.

Zu den Ausstellungsstücken zählen zahlreiche Bilder und Postkarten, die zwischen sogenannten „Abwurfstangen“ hängen – die kleinen Geweihstücke sind nicht das Resultat eines (Frei)schusses, die Tiere legen sie im Laufe ihres Lebens ab. Keines kam also für die Ausstellung zu Schaden.

Wer des Schauens nicht müde wird, kann sich an einer Medienstation über viereinhalb Stunden Filmmaterial ansehen. Neben dem „Freischütz“ aus der Semperoper (1985) gehört auch noch ein kleiner Beitrag dazu, in dem Peter Schreier durch das Weber-Museum führt. Ganz real ist ein anderes Objekt: eine Handschrift Friedrich Kinds, die mit Unterstützung von Eleonore Adam, der Witwe Theo Adams, angeschafft wurde. Sie ist ein Grundstein, denn beginnend mit ihr soll eine Sammlung des Carl-Maria-von-Weber-Museums aufgebaut werden.

Die Sonderausstellung „200 Jahre Freischütz“ wird ist bis zum 19. Dezember zu sehen. Danach sollen die Söhne Carl Maria von Webers, der Eisenbahndirektor Max Maria von Weber und der Maler Alexander von Weber, im Mittelpunkt stehen.

Weitere Informationen unter: museen-dresden.de

Von Wolfram Quellmalz