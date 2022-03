Dresden

Bei originalgrafischen Künstlerbüchern weiß man nicht so recht: Gehören die eher in Galerien oder in Bibliotheken? Für jene Schriftsteller in der DDR, von denen kaum was erscheinen durfte, waren sie seit Ende der Siebziger ein Schleichweg in die Öffentlichkeit einer kleinen Nische. Denn Grafiken bis 99 Exemplare brauchten keine Druckgenehmigung. Mit denen zusammengefügt, schafften es Gedichte oder kurze Prosa an den Zensoren vorbei zu einigen Lesern. Vor allem konnten die Produzenten ihre Inspiration in diesem kleinen Freiraum ungehemmt entfalten.

Einige Beispiele zeigt die Sächsische Landes- und Unibibliothek (SLUB) in ihrem Buchmuseum (Corty-Galerie) unter dem Titel „Der Gemeinsame Nenner“. Die kann uns zwar keine umfassende Geschichte liefern, wie Kuratorin Simone Fleischer sagt. Aber einige Schlaglichter werfen. Und die sind bemerkenswert.

Publikationen der edition augenweide, SLUB Dresden. Quelle: Simone Fleischer

An den Wänden reihen sich mehr als hundert Blätter aus dem Almanach „Common Sense“ („gesunder Menschenverstand“) auf, mit dem der Künstler Ulrich Tarlatt 1989 in Halle (Saale) begann und den er 2018 beendete. In den Vitrinen liegen Exemplare seiner „edition augenweide“, die er 1987 mit dem Schriftsteller Jörg Kowalski gründete. Außerdem Künstlerbücher, die der damalige Generaldirektor der Landesbibliothek, Burghard Burgemeister (1925-2003) schon in den 1980er Jahren anzukaufen wagte. Als eines der ersten Beispiele dafür liegt „Bink Bink“ aus von 1980, mit 25 Grafiken von Helge Leiberg und einem Text von Henry Miller. Außerdem eine Publikation von Leiberg mit Texten von Sascha Anderson, der sich später als Stasi-Spitzel entpuppte.

„Sie machten Kunst um des Machens willen“

Simone Fleischer hat immer wieder gestaunt, wie die Künstler in unerschöpflicher Phantasie mit verschiedenen Materialien experimentierten, mit Wellpappe, Stoff, Holz. „Mein Zahn riesengroß“ (1987), erste Veröffentlichung der „edition augenweide“ – ein aufmüpfig ironisches Buch über erotische Männerträume mit nackt marschierenden Soldaten und Panzern mit Penis-Kanonen – ist besetzt mit Dessousspitze und Leder und wird zusammengehalten von einem Straps. Mit der Schreibmaschine betipptes brüchiges Durchschlagpapier treibt den Sammlerinnen der SLUB bisweilen Angstschweiß auf die Stirn. „Manche Bücher zerfallen fast“, sagt Simone Fleischer. „Ein konservatorischer Alptraum.“

Gehandelt worden seien diese Publikationen damals nicht, erläutert sie. „Es war eine Kunstszene, die sich gegen die offiziellen Vorgaben sperrte, aber keinen Profit anstrebte. Sie machten Kunst um des Machens willen.“ Mit der deutschen Einheit allerdings sei auf dem Kunstmarkt ein wahrer Kampf um sie entbrannt.

In den ersten Ausgaben des jährlich erscheinenden „Common Sense“ löcken Autoren und Künstler noch politisch wider den Stachel. Mit dem Mauerfall müssen sie sich neu orientieren. Das lässt sich hier betrachten. Neben Arbeiten bekannter Künstler vor allem aus dem Osten Deutschlands in allen erdenklichen Techniken findet man Erstausgaben der Texte namhafter Dichter von Volker Braun, Durs Grünbein, Peter Härtling, Sarah Kirsch, Uwe Kolbe bis Herta Müller, Ilija Trojanow oder Jan Wagner. Ein Querschnitt, resümiert Simone Fleischer, „der neugierig macht auf das Medium Künstlerbuch“.

„Blühende Bücher“ in der Schatzkammer

Die Schatzkammer in der Corty-Galerie lässt es wieder grünen und sprießen in alten Folianten. Nur sechs Wochen konnten Besucher sich die Ausstellung „Blühende Bücher“ 2020 anschauen. Dann musste sie wegen Corona schließen. Nun ist sie erneut zu sehen. Stellen die Ausgaben aus Mittelalter und früher Neuzeit Pflanzen vor allem wegen ihres Nutzens für die Kräutermedizin dar, werden später mehr und mehr dekorative und exotische Exemplare verewigt - alles von Hand, wie Thomas Haffner erläutert, einer der Kuratoren.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Prunkstücke der Ausstellung sind das „Kreuterbuch“ von 1563, in das Johann Kentmann 600 Gewächse in Aquarell malte; der riesengroße „Hortus Eystettensis“ (1613) von Basilius Besler sowie ein Band der „Pillnitzer Centurien“ aus dem frühen 19. Jahrhundert. Außerdem macht die Schau uns bekannt mit Werken von Otto Brunfels, Leonhart Fuchs und Hieronymus Bock, den drei Vätern der Botanik im 15./16. Jahrhundert.

Corty-Galerie der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB), Zellescher Weg 18, „Der Gemeinsame Nenner“ bis 3. Juli, „Blühende Bücher“ bis 10. Juli; Montag bis Freitag 10-18 Uhr, Eintritt frei

31. März, 19 Uhr, Klemperer-Saal, Lesung mit Dichter Durs Grünbein und Gespräch über Künstlerbücher mit Kuratorin Simone Fleischer und Julia Meyer, stellvertretende Generaldirektorin der SLUB

Von Tomas Gärtner