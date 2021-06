Dresden

Lynchmob in der DDR? Belagerung einer Dienststelle der Volkspolizei? Klingt, als wären einem Krimi- oder Drehbuchautor die Gäule der Fantasie durchgegangen, hat sich aber 1955 tatsächlich ereignet – und zwar in Rostock, wie der Dresdner Schriftsteller Frank Goldammer im Vorfeld seines Romans „Verlorene Engel“ herausfand, aus dem er am Dienstag in der Zentralbibliothek erstmals in Deutschland las. Es ist der sechste Band seiner Reihe um den Oberkommissar Max Heller und er spielt wie seine Vorgängerwerke in Dresden, dieses Mal im Jahr 1956, denn Goldammer orientiert sich in seinen Werken gern an „Kernereignissen der Geschichte“, wie der Dresdner Journalist Oliver Reinhard befand, der als Gesprächspartner engagiert worden war.

Wie viele Leser der Krimis Goldammers, so schätzt auch Reinhard, dass Goldammer mit seiner Figur des Max Heller einen Kommissar präsentiert, der nicht säuft oder innerlich gebrochen und deshalb zynisch ist, sondern „sich den Kopf zerbricht“ und „einer der empathischsten Kommissare ist, die mir je begegnet sind“. Ganz typisch ist Heller für die Deutsche Volks- wie Kriminalpolizei der DDR allerdings nicht: Er ist nicht in der SED, hat aber realisiert, dass man ihn nun nicht mehr agitiert und ihn offenbar sogar befördern will. „Es war, als wollte man nach außen zeigen, schaut, wie offen wir sind, auch jemand wie Heller, bürgerlich, parteilos, gehört zu uns“, lässt Goldammer seine Hauptfigur sinnieren. Dieser Heller gehört fast schon zum alten Eisen.

Intensiv recherchierter Roman

Während in Ungarn die Russen mal wieder „brüderliche Hilfe“ in Form von Panzern geschickt haben, so wie schon 1953 beim Volksaufstand in der DDR, um den Goldammer seine Handlung im fünften Buch „Juni 53“ der Heller-Reihe „gesponnen“ hat, muss Heller einmal mehr ermitteln, den SED-Verheißungen zum Trotz, denen zufolge der sozialistische Mensch keine Straftaten begeht. Zunächst geht es „nur“ um Vergewaltigung, was an sich Sache der „Sitte“ wäre, aber dann gibt es eine Tote, was die Unruhe in der Bevölkerung noch verstärkt. Mithilfe einer engagierten jungen Kollegin, die von sich aus anbietet, den Lockvogel zu spielen, gelingt es Heller und seinem Kollektiv, einen Verdächtigen festzunehmen. Es ist ein Mann, der als Halbwüchsiger im Krieg in Schlesien schwere Brandwunden davontrug und unschuldig von den Russen für acht Jahre nach Sibirien deportiert wurde. Siegerjustiz. In der Tat gesteht der die Opferkarte ziehende „Krüppel“ die brutalen Vergewaltigungen, bestreitet aber, irgendwas mit dem Mord am Elbufer zu tun zu haben. Also waren es vielleicht doch zwei desertierte russischen Soldaten die Täter? Aber es gibt es noch andere Verdächtige und Goldammer versteht es, die Spannung durchgehend offen haltend, am Ende einen Täter zu präsentieren, den man eher nicht auf der Rechnung hatte.

In bewährter Manier hat der Autor intensiv recherchiert, damit Zeitkolorit und Fakten stimmen. Deutlich wird, dass der Krieg auch elf Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reichs in der Psyche der Menschen seine Spuren hinterlassen hat, so wie auch der Volksaufstand von 1953, wegen dem viele ob des Aufstands in Ungarn nun ein ungutes Déjà-vu haben. „Traumata werden vererbt“, da sind sich Goldammer wie Reinhard einig. Für Reinhard ist „Verlorene Engel“ das „düsterste Buch, das Goldammer bislang verfasst hat“, zudem bezeugte er dem 1975 in Dresden geborenen Autor, dass der das Genre des DDR-Historienkrimis mehr oder minder neugegründet zu haben.

Aufgewachsen in der Dresdner Neustadt

Die Werke des in der Dresdner Neustadt aufgewachsenen Goldammer kommen ausgesprochen gut an, auch im Ausland. Sie stehen regelmäßig auf durchaus renommierten Bestseller-Listen und unlängst hat ein italienischer Verlag sich sogar die Rechte an der gesamten Heller-Reihe gesichert. Goldammer weiß: „Es gibt ein weltweites Interesse an Dresden, besonders auch in den USA, und das nicht zuletzt der Bombardierung 1945 wegen.“

Auch Band 7 der Heller-Reihe ist fertig. Er trägt den Titel „Feind des Volkes“ und Goldammer wartet mit zwei Zeitebenen auf. Eine Handlung ist im Jahr 1959 angesiedelt, die andere im Jahr des Mauerbaus 1961.

Frank Goldammer: Verlorene Engel. dtv, 399 Seiten, 16,90 Euro

25. Juni, Haus des Buches (Dr.-Külz-Ring 12), 17 bis 18.30 Uhr: Signierstunde mit Frank Goldammer

Von Christian Ruf