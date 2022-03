Dresden

Das Benefizkonzert für den Frieden am Sonntag im Dresdner Schauspielhaus hat einen Spendenerlös von 20.000 Euro eingebracht. Das teilte das Theater am Dienstag mit. Demzufolge sind allein bei den im Schauspielhaus aufgestellten Spendenboxen gut 8000 Euro gezählt worden, aber auch online wurde den Angaben zufolge rege und großzügig gespendet.

„Dass die Veranstaltung bis auf den letzten Platz besetzt war und eine solch außergewöhnlich hohe Summe zusammengekommen ist, zeigt die enorme Solidarität der Dresdner Stadtgesellschaft mit der Ukraine“, erklärte Mathias Anderson, Geschäftsführer des Vereins arche noVa – Initiative für Menschen in Not. Dem Verein kamen die Spenden zugute.

Das Konzert präsentierte die Vielfalt ukrainischer Musik – von klassischer Musik über alte ukrainische Volkslieder bis hin zu Weltmusik und Jazz. Neben Künstlerinnen und Künstlern aus der Ukraine beteiligten sich unter anderem Mitglieder der Dresdner Musikhochschule, des Staatsschauspiels Dresden, der Semperoper sowie der Sächsischen Staatskapelle Dresden an dem Programm.

Mit dieser großen Veranstaltung ist es aber nun nicht getan. Mehrere Veranstalter, Einrichtungen und Künstler planen in den kommenden Tagen in Dresden weitere Benefizevents.

Soli-Kunstverkauf im Soci

So startete jetzt der Verkauf von Drucken und Grafiken im Besucherzentrum des Societaetstheaters (Hauptstr. 25, geöffnet Di-Sa 15-20 Uhr). Der Erlös des Soli-Kunstverkaufs „Pieces for Peace“ kommt der Organisation „Wir packen’s an!“ zugute und fließt direkt in die Hilfe für Menschen, die sich gerade auf der Flucht aus der Ukraine befinden.

Mehr als 20 Künstlerinnen und Künstler aus Dresden haben dafür Werke gespendet, die jeweils für 20 Euro verkauft werden sollen. Davon wiederum gehen 16 Euro an „Wir packen’s an!“, 4 Euro bleiben bei den Schöpfern der Arbeiten. Die Aktion läuft vier Wochen, mit Aussicht auf Verlängerung. Weitere Künstlerinnen und Künstler können sich natürlich noch beteiligen (Infos: https://www.instagram.com/art_pieces_for_peace/).

Benefiz-Orgelabend in der Kreuzkirche

Am Freitag (11. März) gibt es ab 20 Uhr in der Kreuzkirche einen Benefiz-Orgelabend zugunsten der Betroffenen des Angriffs auf die Ukraine. Auf dem Programm stehen Werke von Bach, Mendelssohn Bartholdy, Franck, Langlais, Peeters sowie Improvisationen. Es spielen die Organisten Matthias Eisenberg, Holger Gehring, Samuel Kummer und Sebastian Freitag. Die Einnahmen aus dem Konzert kommen über den lokalen Verein „Partnerschaft mit Osteuropa“ bei den Betroffenen des Krieges direkt vor Ort an, wie die Kreuzkirche mitteilte. Tickets für 10 Euro sind auf der Webseite der Kreuzkirche sowie an der Konzert- und Abendkasse zu bekommen.

Solidaritätskonzerte in Hellerau und der Tonne

Am Sonntag (13. März) macht sich das Festspielhaus Hellerau ab 18 Uhr zum Gastgeber eines Solidaritätskonzertes. Die ukrainische Sängerin und Komponistin Mariana Sadovska führt dann gemeinsam mit dem Musiker Christian Thomé durch das Programm. Ihr Konzert wird ergänzt durch Lesungen von poetischen und publizistischen Texten, die dem Publikum die Realität des Krieges und die Kultur der Ukraine näherbringen. Der Eintritt ist frei. Es werden Geldspenden für den Deutsch-Ukrainischen Verein Blau-Gelbes Kreuz gesammelt.

Der Jazzclub Tonne lädt am Montag (14. März) ab 20 Uhr zum Solidaritätskonzert, das auf eine Initiative des in Dresden lebenden polnischen Pianisten Mikołaj Suchanek zurückgeht, wie der Klub mitteilte. Einnahmen und Spenden sollen komplett an die „Aktion Deutschland hilft“ übergeben werden, die über Bündnisorganisationen in der Ukraine mit Nahrungsmitteln, Trinkwasser und medizinischer Hilfe helfe.

Suchanek tritt dabei sowohl mit seinem Trio als auch der ukrainischen Sängerin Kateryna Kravchenko auf. Zu hören sind außerdem der ukrainische Pianist Yaroslav Molochnyk mit einem Streichensemble, das Karoline Weidt Quartett und das Duo des russischen Saxofonisten Timur Valitov mit dem deutschen Pianisten Victor Möhmel. Auf dem Programm stehen ukrainische Lieder, Jazz, Klassik, Neo-Klassik und Improvisationen.

Tickets (Mindesteintritt 15 Euro) gibt es nur an der Abendkasse. Um eine verbindliche Reservierung wird gebeten, entweder per Mail (reservierung@jazzclubtonne.de) oder telefonisch (0351 80 260 17).

Musik in der VW-Manufaktur

Die Dresdner Musikfestspiele veranstalten am 24. März ab 19.30 Uhr ein Benefizkonzert mit Hélène Grimaud und Jan Vogler in der Gläsernen Manufaktur, das zugunsten einer musikalischen Einrichtung in der Ukraine stattfinden wird. Gespielt werden Werke von Robert Schumann, Johannes Brahms, Dmitri Schostakowitsch und Sergej Rachmaninow. Karten für 75 Euro gibt es unter www.musikfestspiele.com.

Chöre, Orchester und Solisten in der Kreuzkirche

Chöre, Orchester und diverse Solisten bitten am 27. März ab 17 Uhr zum Benefizkonzert in die Kreuzkirche. Dabei sollen Mendelssohns Chorkantate „Verleih uns Frieden gnädiglich“, Mauersbergers Motette „Wie liegt die Stadt so wüst“, das „Dona nobis pacem“ aus Bachs h-Moll-Messe sowie russische und ukrainische Volkslieder erklingen.

Zu hören sind der Knabenchor Dresden und der dresdner motettenchor des Heinrich-Schütz-Konservatoriums Dresden, das Sächsische Vocalensemble sowie das Philharmonische Kammerorchester. Als Solisten treten Annekathrin Laabs (Alt), Clemens Heidrich (Bass) und Holger Gehring (Orgel) auf. Die Leitung des Konzertes liegt in den Händen Matthias Jungs; durch das Programm führt der Schauspieler Ahmad Mesgarha.

Auch die Erlöse dieses Konzertes sollen an den Dresdner Verein arche noVa – Initiative für Menschen in Not gehen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Von Torsten Klaus