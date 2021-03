Dresden

Die Literatur holt weiter auf. Dieser Eindruck manifestiert sich beim Blick auf den Schriftsteller Ingo Schulze, der in diesem Jahr den Kunstpreis der Stadt Dresden erhält. Immerhin ist es erst zwei Jahre her, dass diese Auszeichnung an Marcel Beyer ging, ebenfalls ein Autor von Rang.

Damals wie heute ein nachvollziehbarer Juryentscheid. Schulze wie Beyer sind zigfach dekorierte Granden des Literaturbetriebs. Während Letzterer jüngst wieder mehr der Lyrik zugeneigt war, blieb Schulze der Romanform treu, auch mit seinen aktuellsten Büchern „Peter Holtz. Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst“ (2017) und „Die rechtschaffenen Mörder“ (2020).

Von der Heimatstadt ausgezeichnet

„Glücklich, froh und dankbar“ sei er, sagte der frischgebackene Kunstpreisträger gestern in einer Zoom-Konferenz. Es gebe nichts Schöneres, als von der Stadt ausgezeichnet zu werden, in der man geboren sei und die einen geprägt habe, so Schulze. 1962 kam er in Dresden auf die Welt, wuchs hier auf, machte sein Abitur an der Kreuzschule. Später zog es ihn von dannen.

Mit Leuten wie Evelyn Richter, Jürgen Böttcher (Strawalde) oder Peter Schreier – die alle schon Preisträger waren – nun in einer Reihe zu stehen, „Leute, zu denen man aufgeblickt hat“, sei etwas Besonderes. Vor allem erinnerte sich Schulze gestern an die Malerin Gerda Lepke, die den Kunstpreis 1993 bekommen hatte. Sie sei eine sehr gute Freundin und habe auf ihn schon als Kind aufgepasst. Mehr zu dieser Verquickung von Stadt- und persönlicher Geschichte dürfte Schulze vielleicht in seiner Preisträgerrede einflechten.

Was den Bogen schlägt zu den beiden Förderpreisträgern (seit 2019 wird diese Auszeichnung doppelt vergeben). Da wäre zuerst die Künstlerin Susan Donath, die sich ausdrücklich der Sepulkralkultur (Toten- und Sterbekultur) widmet. 2018 hatte sie in Dresden das Kunstprojekt „Tote in die Stadt“ kuratiert, mit dem an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren gedacht werden sollte. Grabsteine als Postkartenmotiv trugen die Erinnerung an die Opfer des Krieges in die Stadt hinein. 2019 arbeitete Donath auf alten Friedhöfen in Tschechien, in Hrobcice und Chouc. Dort setzte sie in zerstörte deutsche Grabsteine Spiegelmedaillons ein, um den einstigen Umgang mit den Sudetendeutschen in die Gegenwart zu holen.

Die Künstlerin Susan Donath. Quelle: Ellen Türke

Donath wurde in Apolda geboren und kam fürs Kunststudium nach Dresden, dem sie gleich noch das Meisterschülerstudium folgen ließ. Sie sei sehr froh, dass die Preisvergabe auch in diesen Zeiten weitergeführt werde, sagte sie. Die Auszeichnung wird von der Stadt seit 1993 jährlich vergeben.

Preis für Jazztrio und Festivalplaner

Der zweite Förderpreis weist dann wiederum in ein anderes Genre: die Musik. Er ging an das Trio Zur schönen Aussicht, bestehend aus Joachim „Jo“ Wespel, Florian „Flo“ Lauer und Paul Berberich. Drei Alben haben die Erfinder der Postcontemporary JazzBeats bisher veröffentlicht. Bald werde das nächste erscheinen, versprach Berberich gestern.

Auch das Trio Zur schönen Aussicht gewann einen Preis. Quelle: Dovile Sermokas

Seit mehr als zehn Jahren sind die drei gemeinsam in Dresden am Start. Die Auszeichnung sei „eine schmeichelnde Anerkennung“ ihrer Arbeit, sagte Berberich. Ganz nebenbei ist der Dreier auch Initiator des kleinen, feinen Festivals Kulturrabazzz im Neustädter Klub „Kukulida“. Sie hatten im Februar 2020 noch das Glück, kurz vor den einsetzenden Einschränkungen durch die Pandemie dieses Festival begehen zu können. Eine Lücke, die nun umso schmerzlicher auffällt. Berberich brach noch eine Lanze für diejenigen, die sich in diesen Zeiten in der Stadt kümmern, dass ein Café oder der Club um die Ecke bestehen bleibe. Auf deren Engagement wolle er aufmerksam machen.

Für den Kunstpreis (mit 7000 Euro dotiert) sowie den Förderpreis (jeweils 5000 Euro) sind laut Stadt insgesamt 64 Vorschläge eingereicht worden. Die Preise sollen vom Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) bei einem Festakt am 3. Juni verliehen werden.

Von Torsten Klaus