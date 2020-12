Dresden

Im Rahmen eines umfangreichen Programms zeigt der Verein des Kunsthauses Raskolnikow im 30. Jahr seines Bestehens gemeinsam mit dem Amt für Kultur und Denkmalschutz Dresden eine zweiteilige Ausstellung unter dem Titel „Kunst.Off Plattenbau, fünfzig Jahre danach“ mit Arbeiten von elf Künstlern aus der Ukraine, Tschechien, Polen und Deutschland.

Wohnkomfort im Rahmen eines Standardprogramms

Das Haus Böhmische Straße 34, in dem sich der Kunstverein in den 1980er Jahren etablierte, sollte, so die Ironie des Schicksals, abgerissen und durch eine Lückenbebauung mit einer WBS-Platte ersetzt werden. Künstler und Kulturschaffende retteten die alte Bausubstanz. Die „ Wohnungsbauserie 70“ scheint heute gerade die junge Szene (die sogenannte Ostmoderne) zu beeindrucken und zu faszinieren. Junge Künstler, Architekten und Fotografen reflektieren in ihren Arbeiten über das Prinzip dieses Wohnungsbausystems.

Im gesamten ehemaligen Ostblock ist es bis heute weit verbreitet und versprach der „werktätigen Bevölkerung“ einen gewissen Wohnkomfort im Rahmen eines Standardprogramms. Inzwischen aber hat dieses System für die Bevölkerung stark an Attraktion eingebüßt.

In dem interdisziplinären Projekt treffen und durchdringen sich theoretische Überlegungen und künstlerische Perspektiven zum Thema Plattenbau. Für die ausstellenden Künstler ist der Plattenbau zu einem Impetus ihrer Kunst geworden. Die unterschiedlichen Herangehensweisen reichen von Malerei über Modellmodule, konzeptuelle Fotodokumentationen, Collagen, Kleininstallationen bis hin zu Faltobjekten und Künstler-Büchern. In ihrer Konzeption ist die Ausstellung im Kunsthaus Raskolnikow, die durch Schautafeln und erläuternde Texte ergänzt wurde, ein kleines Kunstwerk für sich.

Für den Bastler ist ein Buch des Art- und Design-Verlages „Zupagrafika“ (Posen/Polen) gedacht, das neben einer Einführung in die Geschichte und Technologie des Plattenbaus (Panelki) 164 Pappplatten enthält, die sich herauspressen und nach Anleitung zu einem 27 cm hohen 3D-Block zusammenbauen lassen. Ähnlich plastisch ist der „Apartment Block“ der ukrainischen Künstlerin Zhanna Kadyrova (geb. 1981), die in unterschiedlichen Kunstdisziplinen arbeitet: Der offene Plastik-Block ist aus transparenten Plexiglasziegeln als Grundelement gefertigt und erinnert an Apartment-Häuser. Gegenüber jedem Element sind fotografische Abbildungen von Wohninterieurs und Fassaden zu sehen, die zwischen privatem und öffentlichen Raum trennen und Fragen nach der geschüztten Privatsphäre provozieren.

Der Dresdner Künstler Thomas Baumhekel (geb. 1963 in Löbau) beschäftigt sich in einer 2019 begonnenen Serie mit Fassaden des „WBS 70“ und ihrer rasterartigen Struktur, die er an den Rändern des Blattes mit japanischen Schriftzeichen versah (nach einem Lehrbuchsatz eines 1981 in der DDR erschienen Japanisch-Lehrbuches) und die Fenster der Platte mit gestempelten Briefmarken von Persönlichkeiten der DDR (meist „männliche Leitfiguren“) beklebte. Die polnische Malerin Maria Kiesner (geb. 1976 in Warschau) nahm die Kastenbauweise der Plattenbauten als Anregung für ihre farbige, geometrisch-kubische Modulmalerei. Kiesner malt vorwiegend Architektur und Stadtlandschaften in einer kargen, eher sachlichen Malweise.

In ihrem Video zeigt Zuzanna Krynska (geb. 1993 in Warschau) eine Auseinandersetzung mit der polnischen Kunstavantgarde aus der Zeit des Umbruchs vor 1990. Im Schock des sich im Raum (Treppe) bewegenden nackten Körpers waren Protest und Aufbruchsentwürfe gleichermaßen provozierend verschlüsselt. Der Dresdner Fotograf Martin Morgenstern (geb. 1979 ebenda) widmete sich 2019 in einer Serie dem Stadtteil Striesen. Die Unterkühltheit in der Auffassung seiner Bilder von der Platte ist ihrem Grundcharakter geschuldet. Die aufgenommenen Fassaden wirken wie gemalte Rechtecke und Kuben.

Alex Rex (geb. 1987 in Cottbus) hat in Halle ( Burg Giebichenstein) Kunst und Design studiert. Sein Klangobjekt „Die Betonplatte“ (auf dem Trägermedium Beton collagiert) gibt ausschnitthaft die Predigten des Evangelisten Anton Schulte aus dem Jahr 1971 wieder, der Mitbegründer mehrerer Missionswerke und des Evangelien-Rundfunks in Wetzlar war. Eigentlich bezieht sich das Klangobjekt auf eine Rede Nikita Chruschtschows aus dem Jahr 1954, die nachhaltig die „neue“ Plattenbau-Architektur im Ostblock nach Stalin beeinflusst hat.

Die Fotografin Christine Starke (geb. 1951 in Dresden) betreibt seit vielen Jahren Milieufotografie in verschiedenen Bereichen und Teilen der Stadt Dresden. 1989 hat sie sich in einer Fotodokumentation in einem Künstlerbuch mit dem Plattenbau beschäftigt. In Gorbitz fotografierte sie ein konkretes Haus vom Keller bis in den Dachbereich, darunter Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen, Hausgarten, aber auch Treppenaufgänge und Wirtschaftsräume. Besonders reizvoll sind die Innenaufnahmen von den individuell eingerichteten Räumen, die einen ganzen Kosmos von Lebenswelten darstellen und originell mit dem standardisierten Wohnraum umgehen. Graffitti an den Wänden dokumentieren bereits Züge eines bereits damals präsenten Antisemitismus.

Ihre Gefühle zum Raum und der unterkühlten Atmosphäre des Plattenbaus hat die tschechische Künstlerin Daniela Iva Svobodova (geb. 1992 in Cheb) in einer videodokumentierten Installation festgehalten. Einen riesigen Seifenkern nutzt sie für den Abdruck ihres eigenen Körpers in einem Prozess äußerlicher und innerlicher Reinigung. „Past was perfect“ nennt Stefan Paruch (geb. 1978 in Warschau) seine Wandinstallation mit Leuchtschrift auf der Westseite des Kunsthauses. Der studierte Filmtechniker und Professor an der Grzegorzweska-Universität Warschau hat die Inschrift teilweise durch eine geometrische Spur unleserlich gemacht und damit ihre Bedeutung fast getilgt. Als Metapher bezieht sich der übermalte Schriftzug auf das Wort „ Solidarnosc“, der sich damals unter den kreuzförmigen Durchstreichungen befand und dadurch erst besonders hervortrat.

Von Heinz Weißflog