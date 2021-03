Dresden

Endlich wieder Galerieluft schnuppern und durch den hellen Ausstellungsraum flanieren… doch Achtung! Freies Ausschreiten ist in der Dresdner Galerie Ursula Walter aktuell nur mit Vorsicht möglich. Breite blaue Farbstreifen durchschneiden und durchkreuzen den vorderen Galerieteil und klettern eine Wand hinauf. Sie erscheinen wie eine Metapher dafür, dass wir uns nach der langen, kunstarmen Durststrecke erst langsam und mit Bedacht wieder der Kunst nähern sollen. Dabei gehört es zum Konzept des hier gezeigten Auftakts für die dreiteilige Ausstellungsreihe „Gradient/Verlauf“, dass Künstler temporäre Arbeiten direkt im Galerieraum verwirklichen. Diese Intervention stammt von der Künstlerin Jennifer König, die erst im vergangenen Jahr ihr Meisterschülerstudium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig absolviert hat.

Außer ihrer Arbeit „Painting as a horizontal field (of study)“ aus besagten wand- und bodengreifenden blauen Farbleimstreifen sind noch zwei weitere Positionen von ihr zu sehen. Neben einer scharf konturierten Linolschnittserie im hinteren Kabinett besticht vor allem ihr großformatiges Gemälde „5.16 (Coming back to where I startet)” durch sein Spiel mit dem gestischen Farbauftrag. Hier wird das dick und schwungvoll aufgetragene Bindemittel zum eigentlichen Star des Bildes, der Betrachter wird gleichsam hineingesogen in die Materialität der Pinselstriche.

Die 1984 geborene Jennifer König ist die jüngste Position des Trios im „Royal Grey“, zu der mit Christiane Baumgartner und Eberhard Göschel schließlich drei Künstlergenerationen zueinanderfinden. Das Vorhaben, durch dieses Zusammentreffen unterschiedlicher Positionen auch neue Sichtweisen und Korrespondenzen anzuregen, ist den Ausstellungsinitiatoren Andreas Kempe, Patricia Westerholz und Ralf Hoffmann vortrefflich gelungen.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

International am bekanntesten ist sicherlich die Leipziger Künstlerin Christiane Baumgartner, deren in horizontale Linien aufgelösten Holzschnitte hohen Wiedererkennungswert besitzen. Fotografien und Filmstills dienen der Künstlerin als Bildvorlage. Das Ergebnis sind oftmals flirrende Landschaftsstrukturen, die insbesondere im Falle der gleichsam vor durchschimmernden Licht flimmernden Arbeit „Nordlicht – 6.01 pm“ eine ähnliche Sogwirkung entfalten wie die erwähnte Arbeit ihrer ehemaligen HGB-Schülerin Jennifer König.

Etwas Blau im Grau vereinen hingegen Baumgartners sechs Ätzradierungen der Serie „With and without Thinking – Ultramarine“, während ihre erstmals gezeigte Werkgruppe „Französische Suite IV“ schließlich geradezu als bunter Farbtupfer daherkommt, in dem sich zudem die geordneten Farblinien zugunsten einer verworreneren Liniatur auflösen.

Ältester Vertreter ist schließlich der Dresdner Maler, Grafiker und Bildhauer Eberhard Göschel. Er erweitert das breite Spektrum an hier gezeigten Techniken um seine eindrücklichen Großformatfrottagen. Der Zyklus entstand 2003, indem der Künstler die dicht an dicht mit Farbhuckeln und Malspuren übersäten Böden und Wände seines Ateliers als Grund für seine Grafit-Abreibungen benutzte. Je nach gewählter Atelierfläche und der Intensität des Abriebs entstand eine ganz eigene Ästhetik und Intensität. Die Materialität der Atelierböden lässt sich noch erahnen und wird gleichsam durch das fragile Papier an die Galeriewand geholt.

Auch wenn sich in das zur Königlichkeit erhobene Grau der grafischen Arbeiten hier und da etwas Blau und Bunt mischt, so zeigt die Ausstellung „Royal Grey“ vor allem eins: die wunderbare Vielfalt der (Druck)Grafik und ihrer generationsübergreifenden ästhetischen Entfaltungsmöglichkeiten.

Auf dem Galerievorplatz am Neustädter Markt dreht sich Kunst in der Litfaßsäule. Quelle: Susanne Magister

Außerhalb der Galerie hört der Kunstgenuss übrigens nicht auf. Auf dem Galerienvorplatz am Neustädter Markt dreht sich bis Ende September 2021 Kunst in der Litfaßsäule. Diese #mustsee titulierte, von der Galerie Ursula Walter initiierte Aktion präsentiert monatlich wechselnde Künstlerinnenpositionen, aktuell eine dreiteilige Fotoarbeit der Schweizer Künstlerin Isabelle Krieg.

bis 27. März„Royal Grey“, Galerie Ursula Walter, Neustädter Markt 10), kurzfristige Terminvereinbarung (auch vor Ort) oder unter Tel. 0152/53633619

Kunstsäulenaktion #mustsee 1-8, bis Ende September monatlich wechselnde Künstlerinnenpositionen – Litfaßsäule am Neustädter Markt, aktuell bis 11. April: #mustsee3 mit Fotoarbeiten der Schweizer Künstlerin Isabelle Krieg

www.galerieursulawalter.com

Von Susanne Magister