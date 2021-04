Dresden

Auch Tage nach dem Anschlag auf das Buchhaus Loschwitz von Susanne Dagen, die auch für die Freien Wähler im Dresdner Stadtrat sitzt, bleiben die Reaktionen verhalten. An Kommunalpolitikern verurteilten außer Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP, DNN berichteten), Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke) und Peter Krüger, Fraktionschef der CDU, den Anschlag aufs schärfste.

Das Wort als Waffe – nichts anderes

Buchhändler Jörg Stübing (Büchers Best) sagte dem Radiosender MDR Kultur: „Uns liegen die ganzen Bekenntnis-Imperative fern, wir sind ein Team, sind selber divers, plural. Aber wir sind uns in einem einig, dass Gewalt kein Mittel der Argumentation sein kann und dass das demokratische Orchester aus vielen Stimmen und dabei auch aus missliebigen Stimmen besteht.“ Er betonte: „Es geht um die Grundlage in einer demokratisch verfassten Gesellschaft, in der die Waffe das Wort sein sollte und nicht irgendwas anderes.“

Michael Lemling, Sprecher der IG Meinungsfreiheit im Börsenverein des Deutschen Buchhandels, äußerte sich „entsetzt“. „Wer mit Buttersäure und Pyrotechnik die Buchhandlung attackiert hat, riskierte, dass mit dem Flaschenwurf ins Schaufenster weitaus Schlimmeres passiert“, erklärte er auf der Internetseite vom Börsenblatt. Der Börsenverein verurteile dies als „Akt der Gewalt“. „Buchhandlungen sind Orte der Meinungsfreiheit“, betonte er. „Durch ihre Existenz befördern sie den gesellschaftlichen Diskurs, so unterschiedlich ihr individuelles Sortiment auch sein mag. Jeder kann sich in Buchhandlungen eine eigene Meinung bilden. Die persönliche Auswahl der Bücher durch Buchhändler darf niemals ein Anlass zu Gewaltakten sein.“

Wird mit zweierlei Maß gemessen?

Schriftsteller Durs Grünbein bezeichnete den Anschlag der Sächsischen Zeitung gegenüber ebenfalls als „Gewaltakt“. „Im Übrigen sind derlei Anschläge, auch auf Büros von AfD-Abgeordneten, vollkommen kontraproduktiv und deshalb ärgerlich.“ Und er fügte hinzu: „Ich kann nur hoffen, dass daraus kein politisches Kapital geschlagen wird und wünsche mir zügige Aufklärung des Falls.“ Der Dichter Uwe Kolbe erwiderte darauf gegenüber den DNN: „Wäre das Ziel des Attentats ein anderes gewesen, ein multikulturelles, ein von antibürgerlichen Schwäbinnen besetztes Haus, das Lokal eines Vereins, an dem die Regenbogenfahne weht – was wäre geschehen? Es wäre jede Menge ‚politisches Kapital’ daraus geschlagen worden.“

Vielleicht, so Kolbe weiter, unterbleibe zum Beispiel die konservative Meinungsäußerung zu oft, „weil sie umgehend unter das Feuer des ‚Nazi’-Geschreis gerät? Und weil dieses Geschrei sich juristisch und medial des Beistands versichert hat und nur zu gewiss sein kann?“ Über Susanne Dagen dürfe vieles so gut wie unwidersprochen verbreitet werden, was zum Boykott ihres Geschäfts durch boykottbereite Elbhangbewohner geführt habe. Nun hätten sich welche verpflichtet gefühlt, dem Wort die Tat folgen zu lassen, so Kolbe. „Es wird viel zu wenig Kapital daraus geschlagen, aus diesem andauernden und groben Mit-zweierlei-Maß-Messen.“

Angriff auf die wirtschaftliche Existenz

Der Radebeuler Schriftsteller Jörg Bernig wertete den Anschlag als Angriff auf die wirtschaftliche Existenz und die Gesundheit von Menschen. „Das ist das Ergebnis eines Denkens, dessen Auswirkungen wir in Deutschland in den zurückliegenden Jahren zur Genüge erlebt haben“, schrieb er in einem Beitrag für die Wochenzeitung Junge Freiheit.

„Linke Extremisten zerstören Baugerät in Millionenwert, sie überfallen und schlagen ihnen Unliebsame krankenhausreif. Rechte Extremisten erschießen ihnen unliebsame Migranten oder migrationsbefürwortende Politiker. Islamistische Extremisten verwandeln einen LKW in eine tödliche Waffe und bringen damit Menschen um oder stechen Passanten nieder, weil sie schwul sind.“

Bernig, der als neurechter Autor gilt, war im Frühjahr 2020 mit den Stimmen der Stadtratsfraktionen von CDU und AfD in Radebeul zum neuen Kulturamtsleiter bestimmt worden. Der dortige Oberbürgermeister Bernd Wendsche (parteilos) legte daraufhin seinen Widerspruch ein, weil Bernig „die Polarisierung der Stadtgesellschaft verstärke“. Der Schriftsteller trat bei der Neuwahl im Juni nicht mehr an.

Von Tomas Gärtner