Dresden

Zu Beginn der Herbstausgabe der Dresdner Musikfestspiele kam mit Anne-Sophie Mutter eine Große der internationalen Musikszene nach Dresden und mit ihr „Mutter’s Virtuosi“. Vor zehn Jahren gegründet, ist das eine Elite-Truppe, die sich aus aktuellen und früheren Stipendiaten von Anne-Sophie Mutters Stiftung rekrutiert.

Abgesehen von ihrer unbestrittenen, geigerischen Qualität gehört ja auch ihrer nimmermüdes und unüberhörbares Engagement für den künstlerischen Nachwuchs und das kulturelle Leben insgesamt zur nun 45 Jahre währenden Karriere der Anne-Sophie Mutter.

Es blitzte und funkelte

Musikalisch ging es in dem Konzert in erster Linie um Virtuosität, blitzend und funkelnd, atemberaubend und verwirrend. Dank ihrer nach wie vor makellosen Spieltechnik und geigerischen Brillanz kann es sich Anne-Sophie Mutter ungestraft leisten, auf ein solches Programm zu setzen. Und ihre Mitstreiter lagen diesbezüglich mit ihr auf einer Linie. Auf die Dauer aber wirkte das Ganze etwas einseitig und einfach zu sehr auf Effekte bedacht.

In dieser Konstellation hatte die zurückhaltende, fein differenzierte Wiedergabe von Mozarts letztem Kammermusikwerk, dem Streichquintett Es-Dur KV 614, schon fast die Rolle eines Außenseiters. Wei Lu (V), Hwayoon Lee und Vladimir Babeshko (Va) sowie Brannon Cho (Vc) waren dabei die Gefährten ihrer Mentorin. Bei aller verblüffenden Kunstfertigkeit, die dem Quintett innewohnt und die in der Interpretation natürlich nicht zu kurz kam, überzeugte die treffliche Balance zwischen spielerischen Elementen, Spannung und Genauigkeit.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei der Gran Cadenza von Unsuk Chin – ein Auftragswerk, das hier zum 14. Male gespielt wurde – war man wieder beim Motto Virtuosität. An die klassische Form der Kadenz anknüpfend, ist das Stück mit technischen Finessen, halsbrecherischen Schwierigkeiten und instrumentalen Verwicklungen nur so gespickt. Das Publikum staunte, wie hingebungsvoll und souverän Anne-Sophie Mutter und Wie Lu mit dem attraktiven Stück umgingen.

1711 erschien mit dem Zyklus „L’estro armonico“ op. 3 eine der populärsten Konzertreihen von Antonio Vivaldi. Die zwölf Konzerte sind durchweg achtstimmig gesetzt, wobei die vier Violinen nach einem genau ausgeklügelten Schema solistisch eingesetzt werden. In der hier gespielten Nummer 10 in h-Moll ist der langsame Satz etwas Besonderes, da die Violinen sich der Akkordstudie auf verschiedene Art nähern und so einen merkwürdig flimmernden Klang erzeugen. Anne-Sophie Mutter und ihre Virtuosi musizierten das Konzert höchst elegant, mit viel Vibrato und sich gegenseitig vorwärts treibend.

Vier Jahreszeiten als güldener Mittelpunkt

Noch populärer und für so manchen allein mit dem Namen Vivaldi verbunden, sind seine „Quattro Stagioni“, zu dem Anne-Sophie Mutter nach der Pause als güldener Mittelpunkt auf die Bühne zurückkehrte. Ihr spektakuläres Erscheinungsbild färbte auch auf die Interpretation ab, so auffallend quirlig, bunt, unverkrampft und mit viel Lust an Kontrasten wurde gespielt. Es gab ein paar Details, die besonders im Ohr blieben, etwa das fein akzentuierte Largo in „La primavera“ oder die sensibel ausgekostete herbstliche Traumszene. Ansonsten war es mehr ein Rausch, der sich über das Publikum ergoss.

Von Mareile Hanns