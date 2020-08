Dresden

Ein herrlicher Sommerregen und ein gelungenes Freiluftkonzert – das muss nicht, aber kann wunderbar zusammenpassen. So wie Sonntagabend, als die Dresdner Junge Garde von Anna Maria Vogt gerockt ward. Die gebürtige Dresdnerin des Jahrgangs 1977 ist seit ihrem Gesangsdiplom an der lokalen Musikhochschule weit besser als Anna Mateur bekannt und dank ihrer künstlerischen Freiberuflichkeit zahlreich preisgekrönt – vor allem im Kleinkunst- und Kabarettsektor.

Doch das täuscht, denn in erster Linie ist sie eine stimmgewaltige Sängerin und kann auch geschickt und eindrucksvoll schauspielern. Da sie aber – als Gabe wie Tugend – immer wieder von lustigen Eingaben quasi übermannt wird und diese humorvoll umzusetzen vermag, macht sie das Richtige: eigene Programme, die sich selten Formatgrenzen ergeben. Außerdem hat sie bei Helge Schneider gut aufgepasst und antizipiert gekonnt triviale Publikumsseligkeit, um sie dann sofort zu brechen. Als Anna Mateur & The Beuys, durchaus in Anlehnung an den berühmten Düsseldorfer Sozialplastiker, tourt sie schon lange gemeinsam mit dem Gitarristen Samuel Halscheidt – nach „Protokoll einer Disko” nun seit Februar 2020 per „Kaoshüter“ als Songprogramm mit Tanzeinlagen in verschiedenen Kostümen und einer kleinen Einlage des achtköpfigen Dresdner Gnadenchors.

Anzeige

Zwischen Kaoskunst und Kampfhund

Ihr Kaoshütchenspiel erfolgt – jenseits einer kleinen Orakeleinlage mit jener Zuschauerin aus der zweiten Reihe, die der Papierflieger als Losglück traf – mit offenen Karten und auf der Grundlage herausragenden Bühnentalents. Die treuen Besucher, sicher rund eine doppelte Scheune-Saal-Füllung, was ein Zehntel der normalen Garde-Sitzbesetzung entspräche, sitzt lose verteilt übers feuchte Halbrund.

Weitere DNN+ Artikel

Es war also Luft zum befreiten Lachen unter Schirmen wie Regencapes, deren neongrüne Ausprägungen sich für sie von vorn gesehen mystisch zu Figuren formte – kurz vor Ende ein Pfeil, gerichtet auf den Lángosstand, der sie zu neuen Gedankenausflügen anregte. Zum Beispiel zur Umsetzung nach Postleitzahlen. Wie gewohnt bleibt dabei offen, ob und wie viel davon vorgeprobt oder gänzlich aus ihrem livehaftig inspirierten Gedankenkosmos entspringt, wird aber jederzeit frappierend souverän dargeboten.

So spielt sie mit dem Publikum, belöffelt ihren Partner oder den Fotografen, grunzt ab und an wie eine heimattreue Dorfschranze, um im nächsten Moment aus tiefster Brust, wo ab und an (als „natürlicher Ständer“) ihr Mikrofon steckt, wie eine Operndiva zu trällern. Oder sich um die eigene Zukunft nach der Kunst zu sorgen: Sie könne ganz gut mit Kindern, aber bilde sich derzeit auch zur Kampfhundtrainerin weiter – zum Beweis präsentiert sie „Pupsi“ als neuen Star auf der Bühne: Ihr neuer riesiger Tierheimhund, der bei der Pressekonferenz zur engagierten Kulturerweckung dieser Bühne noch die Hexe Baba Jaga anknurrte, kam mit auf die Bühne – und machte, was er wollte (statt sollte). Zwischen Sketchen und Komik immer wieder Songs, manchmal auch ganz schlicht und seriös überzeugend – fußend auf Halscheidts grandioses Spiel – dargeboten.

Entschuldigung beim Lángos-Mann

Als erste Zugabe spielt und tanzt sie ihr großartig arrangiertes Welthit-Medley von „My Way“ über „The Winner takes it all“ bis hin zu Queens „Champions“. Dass dann nach der zweiten, heftig erklatschten Draufgabe – es solle rote Rosen regnen – und gut zwei Stunden Späßefest bei andauernden Nieselregen Schluss sein würde, war fast allen klar. Das Duo spielte nun beim Abgang Mama und Papa und begleitete die Besucher persönlich kommentierend aus dem nach Frische und Natur duftenden Areal, schickte sie nach Hause und ins Bett und entschuldigte sich noch mehrfach beim Lángos-Mann.

Über ihre Zukunft braucht man sich – sollte Bühnenkunst dereinst wieder normal zugelassen und als Lebenselixier anerkannt werden – keine Gedanken machen: Die kaoshütende Terminkette für das Programm reichen jetzt schon bis November kommenden Jahres, der Großteil davon im Westen und („Bar jeder Vernunft“) in Berlin, wo sie zudem im November in die „Die 5 glorreichen Sieben“ (unter anderem mit Katharina Thalbach, Meret Becker und Samuel Halscheidt) mitspielt.

Die nächste Chance für lokale Verpasser ist hingegen schon am 3. September auf der Burg Stolpen, also im etwas anderen Coselpalais. Schier unvorstellbar, dass dieser majestätisch-feministische Ort sie nicht zu neuartigen Höhenflügen inspiriert. In der Jungen Garde wartet hingegen auf Humorzonis die nächste vergleichbare Show schon am 20. August: Lisa Eckhart referiert über die „Vorteile des Lasters“ – und dies vermutlich nicht aus Fernfahrersicht. www.anna-mateur.de

Von Andreas Herrmann