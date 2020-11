Dresden: Anja Schumann veröffentlicht Album „Ganz Neu“

Dresden

Nichts bleibt, wie es war? Für Anja Schumann gilt diese evidente Plattitüde vermutlich anno 2020 wie für viele andere auch. Denn sie verdiente als freiberufliche Musikerin ihr Geld vor allem als Chorleiterin – seit 11. März in Sachsen eine weidlich brotlose Kunst, weil sowohl Proben als auch Auftritte unter den derzeitigen Hygienedekreten nahezu unmöglich erscheinen. Auch das lange geplante Jubiläumskonzert zum 15. Geburtstag ihrer Dresdner „Chorallen“ fiel so zwei Mal aus. Dennoch ist seit September alles „Ganz Neu“ – denn so heißt ihre frisch gepresste Scheibe, mit dem Denkzeit-Stipendium der freistaatlichen Kulturstiftung ermöglicht.

Doch der Reihe nach: Neben der Auszeit für ihre fünf Chöre – insgesamt rund 200 Stimmen – kam auch das phasenweise Auftrittsverbot als Musikerin. Anja Schumann ist Komponistin, Sängerin und Pianistin, spielt in mehreren Bands, bislang meist als Auftragskünstlerin. Dabei ging sie den musikalischen Weg des Fleißes jener Talente, die das Rampenlicht seltener ereilt, aber dafür das nun nahezu vergessene musische Rückgrat der Gesellschaft bilden: Schon als Elfjährige erhielt sie Klavier- und Gesangsunterricht in ihrer Heimatstadt Chemnitz, dann ging es an die Dresdner Hochschule für Musik und nach dem Diplom zum Aufbaustudium gen Rotterdam.

Die nachfolgende Auslese, genährt vom Traum der Publikumsbegeisterung und künstlerischer Freiheit, ist hart. Dennoch bleiben die meisten Musiker dabei beweglich und harmonisch: Musikschule, kleinere Projekte, private Muggen, Tanzmusik. So auch bei ihr. Doch vor drei Jahren entstand ein erstes Soloalbum im Eigenverlag, das sie alsbald als nicht sonderlich perfekt empfand. Im Herbst traf die bekennende Karl-Marx-Städterin Jahrgang 1978 zufällig – doppelte Aushilfe in einer Jazzband – mit einem Ex-Kommilitonen zusammen.

Mit Schlagzeuger Michael Gramm entstand bei der Wiederbegegnung sofort eine künstlerische Symbiose, die eine Neuerfindung oder Weiterentwicklung rasch beförderte – über dessen Probenraum ergaben sich neue Kontakte zu Musikern wie Adrian Kehlbacher am Bass, Luisa Bauer an der Violine oder Filip Sommer am Violaqinton (einem Mix aus Geige und Viola). Auch zum danebenliegenden Studio von Stephan Salewski und zum Musikverlag „Oh, My Music“.

Frisch gepresster Jazzpopsoul

Schon im Dezember – damals fühlte sie sich gestresst und überarbeitet – entstand der neue Titelsong, darin das Credo „Und nächstes Jahr mach ich frei, das nächste Jahr wird ganz neu“. Der herzensvolle Wunsch nach weniger Arbeit, mehr Zeit zum Durchatmen erfüllte sich leider etwas zu arg. Doch nun sind zehn Songs – darunter auch die beiden deutschsprachigen vom ersten Album („ Ostsee“ und „Bin ich müde“) ganz neu arrangiert – frisch gepresster Jazzpopsoul über ihre Netzpräsenz oder bei Bandcamp bestellbar.

Noch mehr wurde neu: Als sich abzeichnete, dass die Erdgeschossmietwohnung in der sich rasant verteuernden Großstadt mit wandpochender Nachbarin nach dem Sandmännchen keinerlei Vorteil mehr bot, zog sie gemeinsam mit ihrem Partner im Sommer auf ein preiswertes Gehöft hoch ins Osterzgebirge – jenen Malte Fischer kennt auch jeder Dresdner dank seiner roten Staffelei mit Canalettoblick vorm Bellevue.

Das neue Domizil, als Coverfoto gewürdigt, ist sicher noch ein Weilchen Baustelle, aber umfasst auch eine Studiooption zum nächtelangen Trällern und Klimpern – weiterführende Gedanken wie eine Kleinkunstbühne haben Zeit für nach der Krise. Dann warten auch wieder die Chorprojekte wie die „ Tuesday Singers“ und „Auftakt“ in Chemnitz sowie die Dresdner „Chorallen“ plus die „Choriosen“ oder die jüngeren „Vokallüren“ auf gemeinsame Erlebnisse musischer Art. Genau wie das Ensemble Voc a Bella, das vor allem mit der Vogtlandphilharmonie auftritt, oder das Bandprojekt Tau.

Nachdem die zweite Hälfte der Release-Konzerte der neuerlich verordneten Kulturpause ab 2. November zum Opfer fiel, sind die nächsten beiden Konzerte erst im Februar geplant – darunter eines am 13. Februar an den Landesbühnen Sachsen. Zuvor ist über „So geht sächsisch“ der Titelsong als Livemitschnitt zu sehen – und wohl am 21. November kommt ihre MDR-Kultur-Studiosession. Auch ist sie in einer Playlist regionaler Künstler des Heimatsenders vertreten.

Auf die Frage über die weitere Zukunft lächelt sie milde: „Der Traum, ganz von eigener Musik leben zu können, ist zwar nicht totzukriegen, aber derzeit unrealistisch. Mein Lebensmotto bleibt: das Beste hoffen, das Schlimmste erwarten.“

www.anja-schumann.de https://anjaschumann.bandcamp.com/

https://m.facebook.com/sogehtsaechsisch/videos/kulturdigital-anja-schumann-ganz-neu-live/777602986422447/

Konzerte zum Album „Ganz Neu” am 7. Februar (Chemnitzer Kabarett) und am 13. Februar (Landesbühnen Radebeul)

Von Andreas Herrmann