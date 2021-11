Dresden

Nachdem der goldene Oktober dem grauen, der Hinfälligkeit aller Dinge gewidmeten November Platz gemacht hat, könnte man zum einen in Hartmann Schedels Weltchronik von 1493 blättern, in der am Ende der Ausführungen zum siebten und letzten Weltalter „von dem todt vnd entschaft der ding“ die Rede ist. Man kann aber auch zu Andreas Dehmers Buch „Aux morts“ greifen, in dem 80 Grabskulpturen vorgestellt und kommentiert werden. Samt und sonders sind es Meisterwerke der Friedhofskunst, die zwischen 1880 und 1930 entstanden und bis heute diverse Dresdner Friedhöfe zieren.

Beinahe beiläufig entfaltet sich in „Aux Mortis“ (= Zu den Toten) eine individuelle Entwicklungsgeschichte der figürlichen Sepulkralskulptur und -kultur zwischen Historismus, Jugendstil und Expressionismus. Gewichtiges Plus der Publikation sind insbesondere die Fotos. Ob leicht verwittert oder schon restauriert, vor allem in Großaufnahmen sind die Gesichtszüge von trauernden Frauen oder mitleidenden Engeln ungemein berührend. Die Skulpturen sind prächtig, zum Teil aus edlen Materialien wie Marmor gearbeitet. So Seite auf Seite folgend, wird klar, dass der Tod nur den Toten ein Gleichmacher ist – die Nachwelt hat in der Regel kein Problem mit Distinktion.

Den Lesern begegnen in der kunstwissenschaftlichen Publikation von Andreas Dehmer, der Kurator und wissenschaftlicher Mitarbeiter bei den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ist, u.a. spezialisiert auf die Zeit um 1900, klangvolle Namen und überraschende Entdeckungen – von Johannes Schilling, Robert Diez, Gustav Eberlein und Adolf von Hildebrand bis hin zu Max Klinger, Julie Genthe, Hugo Lederer, Georg Wrba ... Ihre Werke, darunter auffallend viele Engel- und Frauenfiguren, sowie die Grabinschriften inklusive Berufs- und Herkunftsangaben bringen Besucher dazu, im Kopf Geschichten entstehen zu lassen, aber auch über die Hinfälligkeit des Lebens zu sinnieren. „Sensibilität für das Schicksal anderer ist die Voraussetzung für Humanität“, sagte der einstige ARD-Chef Fritz Pleitgen einmal in einer Rede zum Volkstrauertag.

Andreas Dehmer vermittelt, dass Dresden nicht zuletzt deshalb wie kaum eine andere Stadt im deutschsprachigen Raum mit zahlreichen öffentlich zugänglichen Skulpturen auf Friedhöfen aufwarten kann, weil sich in der Residenzstadt Künstlern gerade auch auf dem Gebiet der Skulptur zahlreiche Möglichkeiten eröffneten. Zudem ließen sich in Dresden, wie in anderen Städten auch, viele spezialisierte Werkstätten in Friedhofsnähe nieder, am Tolkewitzer Johannisfriedhof etwa der Steinmetzbetrieb Chr. Göbel & Co., von dem laut Dehmer „zahlreiche künstlerisch hochwertige Grabmale ausgeführt wurden“. Außer den lokalen Kräften waren – wie der Blick auf die Zeugnisse figürlicher Sepulkralskulptur enthüllt - „noch weitere künstlerische Positionen prominent vertreten“, wie Dehmer schreibt. Hinterbliebene orderten Skulpturen auch von international tätigen Werkstätten und Künstlern andernorts. Die meisten Bildhauer (später auch Bildhauerinnen) der jeweils zwei Jahrzehnte vor und nach 1900 wurden laut Dehmer an traditionsverhafteten Schulen und Akademien im Geist des 19. Jahrhunderts ausgebildet, insofern verwundere es nicht, dass ein Großteil der erhaltenen bzw. überlieferten Grabskulpturen einem allgemein etablierten Kanon entspreche.

„Große Bandbreite an historischen Stilzitaten“

Einer der ganz großen seiner Zunft war der 1867 im schlesischen Proskau geborene und an der Berliner Kunstakademie ausgebildete Hans Dammann. Am Ende seiner Karriere, er starb 1942 in Berlin, konnte er auf etwa 130 Grabmalschöpfungen zurückblicken, darunter auch das Grabmal Herzog auf dem Johannisfriedhof und das Grabmal Merzinger auf dem Alten katholischen Friedhof. Dehmer versichert: „Hans Dammanns Kunst birgt eine große Bandbreite an historischen Stilzitaten, einige seiner erfolgreichen Figuren kombinieren antike Strenge mit klassizistischer Anmut und Melancholie unter weitgehendem Verzicht auf (neo-)barockes Pathos“.

Später hielten dann wie auf all den anderen Friedhöfen in Deutschland auch Rationalität und Funktionalität umfassend Einzug, es waren die Anfänge eines bis ins 21. Jahrhundert reichenden Konformitätsdrucks, der für Dehmer „mancherorts auch künstlerisch in gewissem Maße zu regelrechten Monokulturen führte“.

August Hudler (1868-1905): Grabmal Schön, Urnenhain Tolkewitz Quelle: Abbildung aus Andreas Dehmer: „Aux morts“

Dehmers fundierte Ausführungen werden ergänzt durch einen Exkurs von Astrid Nielsen über Denkmale für die Gefallenen und das Erinnern an den Ersten Weltkrieg in Sachsens Landeshauptstadt. Etwa 45 solcher Grabstätten haben sich in den diversen Stadtteilen erhalten, bei der überwiegenden Anzahl handelt es sich um schlichte Stelen oder Quader, hier und da gibt es auch Obelisken, Kreuze und Säulen, die nur mit wenig Dekor wie etwa Eichenlaub oder einem Stahlhelm versehen sind und deren Inschriften die Namen der Gefallenen auflisten. Heroismus war eher verpönt, was vielleicht daran lag, dass Deutschland anders als Frankreich und Großbritannien den Krieg verloren hatte, weshalb sich zur traditionellen Kultur des Gedenkens und Erinnerns auch der politische Protest gegen den Krieg und dessen Verherrlichung gesellte. Wie Nielsen schreibt, stand an der Schwelle vom persönlichen, privaten Gedenken hin zum öffentlichen Erinnern in Dresden Peters Pöppelmanns Grabsteingestaltung für den im Juni 1916 abgeschossenen Jagdflieger Max Immelmann, den legendären „Adler von Lille“. Interessant auch der Hinweis, dass sich die Soldatendarstellungen der verschiedenen Denkmale vereinzelt motivisch auf die sogenannte antike „Pasquino-Gruppe“ bezogen, in der Ajax mit der Leiche des Achill, einer Szene aus dem Trojanischen Krieg, gezeigt wurde.

Zudem informiert Beatrice Teichmann über die Möglichkeiten von Patenschaften an historischen Dresdner Grabstätten, einer zunehmend, aber noch nicht ausreichend in Anspruch genommenen Möglichkeit, einen wichtigen Beitrag zur Denkmal- und Stadtbildpflege zu leisten. Findet sich kein Sponsor und hat auch die Stadt kein Interesse am Erhalt eines Grabes, dann endet die ewige Ruhe recht schnell.

Andreas Dehmer: Aux morts. Grabskulptur in Dresden 1880-1930. Schnell & Steiner Verlag, 176 Seiten mit 142 Abb., 35 Euro, ISBN: 978-3-7954-3581-3

Von Christian Ruf