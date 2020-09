Dresden

Eine Million Gründe für ein lebenswertes, ja freudvolles Leben gegen eine hartnäckige Depression. Sie zu finden und zu formulieren erscheint als ein so naheliegendes und doch so selten bemühtes Mittel Der Junge im Stück des vierzigjährigen Duncan Macmillan, in manchen Inszenierungen ist es auch ein Mädchen, beginnt sie im Alter von sieben Jahren niederzuschreiben, als seine Mutter den ersten Suizidversuch unternimmt. In Schüben setzt er die selbstermunternde Sammlung fort. Schübe, die leider den Krankheitsphasen seiner Mutter bis zu deren vollendeter Selbsttötung, aber auch den eigenen Lebensphasen folgen.

Seit etwa vier Jahren findet sich dieser Monolog des sympathischen Lebensbewältigers in den Spielplänen auch vieler deutschsprachiger Theater. Vielleicht kommt er deshalb so gut an, weil es kein depressives Stück ist, sondern von gesundem Humor und dem Wunder einer wiederkehrenden Energiezufuhr getragen wird. Es folgt schon gar nicht dem modischen Trend, seine noch modischere Depression, die man als kritischer und sensibler Mensch einfach haben muss, in narzisstischer Weise zur Schau zu stellen.

„Ins Meer pinkeln, wenn es keiner merkt“

Das wäre wohl auch kaum eine Rollengestaltung für den jungen Jannik Hinsch, der das 75-Minuten-Solo unaffektiert und wie selbstverständlich mit dem Publikum gemeinsam gestaltet. Das bekommt nämlich nummerierte Wünsche und kleine Genüsse in die Hand gedrückt, um sie bei Aufruf vorzutragen. Beginnend bei 1 = Eiscreme, aber es gehören auch solche Intimitäten zur Aufzählung wie „ins Meer pinkeln, wenn es keiner merkt“. Dass Hinsch ein Riesentalent besitzt, weiß man in Dresden spätestens seit der Hauptrolle im „Untertan“. Nun, mit nur 30 Gästen auf der Bühne 2 des Kleinen Hauses, beweist er seine Gestaltungskraft und sein Improvisationsvermögen auch im unmittelbaren Publikumskontakt, ohne zu überwältigen.

Die Konstellation ist natürlich wie geschaffen für das seuchenbedingte Vereinzelungsgebot. Einer agiert, die Besucher sitzen lose im Raum verteilt auf Drehstühlen. Ob der weiße Skaphander (=Raumanzug), den Hinsch permanent trägt, ein bisschen hygienische Sorgfalt persifliert oder auf die Einsamkeit, vielleicht sogar auf autistische Ansätze beim „Helden“ anspielt, bleibt dem Empfinden der Gäste überlassen. Die spielen hervorragend mit, etwa in der Rolle der skurrilen Schulpsychologin, welche die Schuhe auszieht und mit ihren Socken eine zum Kind sprechende Hundepuppe mimt. Auch Uli, die erste Freundin und spätere Frau, findet sich hervorragend in die spontan erbetene Rolle.

Glück und Angst dicht beieinander

Solches lebensnahes Pendeln zwischen Sensibilität, existenziellem Ernst und komischen Situationen zeichnet die Textvorlage aus und wird auch genau so vermittelt. Der ausgesprochen lange Beifall bei nur rund 30 Besuchern signalisierte, dass sich viele wiedererkannt haben mochten. Glück und Angst dicht beieinander. Deutlich wird aber auch, dass es sich eben nicht um den Monolog eines Autisten handelt, sondern wie wichtig der Vater, Berater, Freunde, Liebe, einfach Sozialkontakte sind, damit eine letztlich vom vergeblichen Lebenskampf der Mutter ausgelöste Krise nicht zu einer Dauerkrise wird. Ob dies gelingt, erfährt man gar nicht explizit, aber allein „all das Schöne“, das dem ehemaligen Jungen in einer Million Facetten einfällt, rechtfertigt diese Annahme.

Andrea Wagner hat die Bühne mit silbernen Folie-Streifen abgehängt, die abgesenkt werden können und die Besucher vorübergehend selbst in eine isolierte „Kabine“ sperren. Inspiriert durch die Musikauswahl von Sandro Tajouri, vor allem bei Ray-Charles-Titeln, lässt Jannik Hinsch gelegentlich seine angenehme Stimme erklingen. Der Monolog verklingt geradezu außerirdisch und erhaben mit „Because“ aus dem legendären Abbey-Road-Album der Beatles. Ach, wenn sich nur alle Depressionen so in Schönheit auflösen ließen!

nächste Aufführungen: 19. & 20. 9.

www. staatsschauspiel-dresden.de

Von Michael Bartsch