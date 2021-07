Dresden

Um die fünf nationalen und sechs Internationalen Wettbewerbsprogramme herum strickt das Filmfest Dresden alljährlich ein breites Sonderprogrammspektrum, das in seiner 33. Ausgabe etwa als Highlight den Schwerpunkt Aktivismus in drei Sonderfilmprogrammen durchspielt und 15 Jahre „Fokus Québec“ als Dauerkonstante feiert.

Außerdem wird abseits der Wettbewerbsfilme auch gerne interdisziplinär über den Tellerrand geschaut. In diesem Jahr ist es eine Kooperation mit dem „SchauflerLab@TU Dresden“, einer Plattform für transdisziplinäre Forschungskooperationen an der TU Dresden. Hierzu gehört auch ein Artist-in-Residence-Programm, im Rahmen dessen in diesem Jahr der New Yorker Künstler Anton Ginzburg im engen Austausch mit den MINT-Wissenschaftlern der TU Dresden zum Thema Künstliche Intelligenz und kreative Arbeit forscht. Im Sonderprogramm „Anton Ginzburg: Displacements“ (So., 18.7., 22.30 Uhr, Thalia) zeigt das Filmfest Dresden nun fünf Kurzfilme des multitalentierten Künstlers, die sich mit geografischen und historischen Transformationen auseinandersetzen.

Für erwachsene Nachtschwärmer mit Hang zum Pornografischen hat das 33. Filmfest die Freitagnacht (16.7., 23.30 Uhr, Thalia) auserkoren, wo im Sonderprogramm „Seriously! WTF?“ sieben Kurzfilme nicht nur, aber auch die näheferne Corona-Zeit am Schopf packen.

Wer schon längst quicklebendige kleine Ergebnisse menschlicher Nähe um sich herum hat, wird im gewohnt breiten Angebot für die jungen, angehenden Kurzfilmenthusiasten mit insgesamt 27 Filmen, verteilt auf drei Kids- und zwei Jugendprogramme sicher fündig. Kinderprogrammkoordinatorin Uta Quietzsch hat die Sektion auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit einer Kinder- und Jugendjury thematisch sehr stimmig zusammengestellt.

Programm für Kinder

Im Programm Kids 1 für die Fünf- bis Achtjährigen wird es beispielsweise „Kleinzigartig“ (Sa. 17.7., 11 Uhr Schauburg, 15 Uhr PK Ost, So., 18.7., 11 Uhr Lingnerschloss, 16 Uhr Thalia Kino). Die Kids und ihre erwachsenen Begleitungen fiebern mit, lachen und zaudern, wenn sich die kleinen animierten Heldinnen und Helden der sechs Episoden mit viel Mut, manchmal Überwindung, Kreativität und auch mit etwas Hilfe aufmachen, um fremde Umgebungen zu erkunden, Neues zu entdecken und dabei manchmal gerade da Freundschaften schließen, wo sie es am wenigsten erwarten. Mittendrin zwischen einem immer übersehenen Minimonster („Be Big“, Südkorea, 2019), einem ausgeflogenen Kanarienvogel („Kiki la Plume“, Frankreich, 2020) und einem in der Arktis gestrandeten Chihuahua („Mishou“, Deutschland/Bulgarien, 2020) ist auch die mutige Ratte „Ranksy“, die wie ihr echtes Streetart-Vorbild Banksy Häuserwände zur Leinwand umfunktioniert und mit sprühenden Ideen Großes erreicht. „Mitmalmeisterin Ranksy“ ist eine Erfindung des Leipziger Filmemacherduos Alice von Gwinner und Uli Seis, die mit ihren Mitmalfilmen auf Filmfestivals rund um die Welt unterwegs sind. Beim 33. Filmfest Dresden kooperieren sie dieses Jahr mit der Trickfilmschule Fantasia, die in ihrem neuen Domizil im Kraftwerk Mitte Areal tolle Räumlichkeiten und Angebote für Schulklassen und Offene Werkstattprogramme geschaffen haben. In einem dreitägigen Meta-Mitmalfilm-Workshop zeigen die Leipziger und Dresdner Trickfilmprofis hier den Kids, wie sie eigene Mitmalfilm-Malvorlagen erstellen können und wie Trickfilme animiert werden. Schließlich gestalten die Kids eigene Vorlagen, die dann später in immer wieder neue Varianten des Films verwandelt werden können. Wenn die Trickfilmschule Fantasia dann am Samstag (17.7., 17 Uhr) bei den Filmnächten am Elbufer ihre Werkschau junger Trickfilmkunst präsentiert, werden auch die Ergebnisse des Workshops zu sehen sein. Außerdem können die jungen Filmfest-Besucher auf den Malvorlagen eigene Trickfilmhintergründe erschaffen und via QR-Code in den Film integrieren, getreu des Kids-Spezial-Mottos: „Mal mit, mal nach, mal’s besser“.

33. Filmfest Dresden, noch bis 18. Juli in der Schauburg, im Thalia-Kino, im PK Ost sowie diversen Open-Air- und Gastspielorten

Programm und Infos unter: www.filmfest-dresden.de

Von Susanne Magister