Innovation hat hier Tradition: Auch das diesjährige Festival Frei Improvisierter Musik, einst 1992 in Berlin von Günter Heinz begründet und dann ab 1997 von ihm in der Dresdner Blauen Fabrik veranstaltet, glänzt mit einem künstlerisch exzellenten Programm.

Musik zum Stummfilmklassiker „Der Golem, wie er in die Welt kam“? Man sollte sich vom Auftaktkonzert des diesjährigen Festivals Frei Improvisierter Musik am Donnerstag nicht täuschen lassen. Improvisierte Vertonungen dieses Stummfilmklassikers (1920) von Paul Wegener gibt es einige. Sehr bekannt sind diesbezüglich wohl die Klänge des Gitarristen Gary Lucas. Der hatte bereits 1991 seine Version auf der Kult-CD „Skeleton at the Feast“ US- und europaweit publiziert und auch im Sommer 1996 live in Dresden vorgestellt.

Das Was ist also nicht besonders neu, wohl aber das Wie. Ging es bei dem Lucas- und ähnlichen Projekten lediglich darum, eine zum visuellen Geschehen adäquate Musik zu er-improvisieren, schaffen hier nun die beteiligten Künstler ( Günter Heinz – Posaune, Flöte; Peter Krug – Kontrabass; André Bartetzki – electronics sowie Jo Siamon Salich – Video) ein eigenes, interaktiv verwobenes Kunstwerk. Sie projizieren über die originale, unverändert und linear fortlaufende Video-Film-Spur eine eigene Video-Spur mit visuellen, sich ständig wandelnden (auch 3-D-) Elementen; dabei wird diese zweite Video-Spur auch durch die Stegreif-Improvisationen der Musiker gesteuert – die wiederum mit ihrem Spiel auf die Golem-Filmbilder reagieren. Den Horizont weitende interaktive Kunst, das ist Audiovisuelles zeitgemäß.

Rhythmus und Atemberaubendes

Am Freitag und Sonnabend stehen Improvisationen in Kleingruppen auf dem Programm. Für den 18. September hat sich Sax- und Digital-Guru Hartmut Dorschner mit Justus Borschke (Stimme) und Jonah Roth (Gitarre) zwei jüngere Künstler eingeladen, die eigentlich aus anderen Arealen (Schauspiel, Funk Jazz) herkommen und sich nun improvisierend freischwimmen wollen.

Am 19. September gibt es mit Fried Dähn (elektrisches Cello – war viele Jahre Professor für digitale Musikproduktion und Klangdesign) und Thomas Maos (E-Gitarre) ein weithin renommiertes Duo, das sonst sehr häufig mit Video-Künstlern zusammenarbeitet – hier jedoch „nackt“, also ohne visuelle Komponente, musiziert. Man darf gespannt sein, wie die „Electronics à la Tübingen“ (Konzerttitel) ohne Ablenkungen durch attraktive Bildsequenzen fesseln können. Harte Computersounds, rockige Passagen und zeitgenössisch Kammermusikalisches dürften einen atemberaubenden Abend versprechen. Wie in den vergangenen Jahren üblich, bietet auch die 24. Ausgabe des Festivals einen Impro-Workshop für junge Musikanten an, dessen Ergebnisse am 20. September ab 17 Uhr mit einem Workshop-Konzert öffentlich vorgestellt werden sollen. Anmeldung für den Workshop über wetware@web.de. Ein Plus für die Nachwuchsförderung!

Relativ frei improvisierte, ineinander verwobene melodische Linien und rhythmische Muster des Hannoveraner Trios WNU gibt es schließlich zum Abschlusskonzert am 25. September. Was hier Uli Hoffmann (Schlagzeug), Nils Schumacher (Bassgitarre) und Wilson Novitzki (Gitarre) an klangwuchtigen, frei fließenden Soundflächen anbieten, wirkt wie eine rhythmisch freiere Variante von Joe Baizas Universal Congress of-Ensemble. Hörenswert!

