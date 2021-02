Heute endet die Woche des Erinnerns. Seit 8. Februar haben Künstler auf Einladung der Initiative #weltoffenesdresden an wichtigen Punkten in der Stadt zur Auseinandersetzung mit der Bombardierung Dresdens am 13. Februar 1945 aufgefordert. Unser Bild zeigt die Aktion der Georg Traber Produktion aus der Schweiz. Am Königsufer errichtete Julian Bellini bei der Performance „Heinz baut – Eine himmlische Sondierbohrung nach Erkenntnis“ einen Turm aus 47 Eschenstangen und Hanfseilen. Andere Kunstwerke sind zum Beispiel auf dem Neumarkt, vor dem Kulturpalast und vor der Semperoper sehen.

Dresden erinnert alljährlich am 13. Februar an Krieg und Zerstörung. Seit Jahren missbrauchen Rechtsextreme den Gedenktag für ihre Zwecke. Auch in diesem Jahr werden 500 von ihnen in der Altstadt erwartet. Dagegen gibt es auch in diesem Jahr Widerstand auf der Straße. Die hiesige Polizei wird unterstützt durch die Sächsische Bereitschaftspolizei, die Bundespolizei und Beamte aus Sachsen-Anhalt.

Wegen der Pandemie hat die Stadt diesmal die Menschenkette abgesagt und einen virtuellen Ersatz geplant. Dort können Dresdner Gesicht zeigen, indem sie ein Foto von sich einschicken, das dann an Rathaus, Kreuzkirche, Frauenkirche, Synagoge und Schauspielhaus projiziert wird. Bis gestern waren bereits 1200 Fotos von Dresdnern hochgeladen worden.

