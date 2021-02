Dresden

Analog zu freistaatlichen Kultureinrichtungen wie Semperoper und Staatsschauspiel bleibt nun auch der Spielbetrieb der Dresdner Theater und Orchester vor Publikum bis Ende März ausgesetzt. Das teilte die Stadt zu Wochenbeginn mit. Aufgrund der Verlängerung des Lockdowns in Sachsen bis 14. Februar hätten sich Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) und die Intendanten und Direktoren der Kultureinrichtungen der Landeshauptstadt darauf verständigt. Digitale Veranstaltungen sowie „coronakonforme Formate im Außenbereich“ dürften punktuell auch im Februar und März stattfinden.

Museumsbesuch im März?

Ein zarter Lichtstreifen am Pandemiehorizont könnte sich indessen für die musisch-kulturelle Bildung zeigen: Im Hinblick auf die schrittweise Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an den allgemeinbildenden Schulen sollen die musisch-kulturellen Bildungsangebote gegebenenfalls bereits im März möglich werden, heißt es weiter. Eine Wiederaufnahme des Einzelunterrichtes an Musikschulen werde dann ebenfalls erwartet. Dies hänge jedoch von der konkreten Ausgestaltung der dann geltenden Sächsischen Corona-Schutzverordnung ab.

Für die Museen der Stadt Dresden sowie den Lesesaal des Stadtarchivs hofft man auf Wiederöffnung ebenfalls im Lenz und orientiert sich also auch hier an den Einrichtungen des Freistaates. Im DNN-Interview hatte die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), Marion Ackermann, bestätigt, dass nach derzeitigem Stand daran gedacht sei, ab nächsten Monat in den Museen wieder Besucher empfangen zu können.

Weiterlesen: SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann im Interview: „Natürlich sind wir knapp – wie alle“

Einen kleinen Schritt in Richtung Normalität machen auch die Städtischen Bibliotheken Dresdens, seit Montag sind wieder Ausleihe und Abholung vorbestellter Medien möglich. Digitale Angebote aller Kultureinrichtungen sind über die Internetseiten der jeweiligen Einrichtung abrufbar.

In diesen Zeiten befristeter Strategien und Planungen wollen sich Kulturbürgermeisterin und -einrichtungen der Stadt nach den nächsten Bund-Länder-Konferenzen dann erneut über die Szenarien für die nächsten Monate verständigen.

