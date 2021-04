Draußen wie drinnen: Kunst an der Dresdner Robotron-Kantine

Dresden

Draußen zerrt der Wind an bunten, breiten Plastikstreifen, drinnen gurren noch ein paar einzelne Tauben. Auf dem Dach hat sich ein eigenartiger Schriftzug eingefunden: „NEE NEE NEE“. Unten sitzen ein paar Leute auf dem kleinen Vorplatz und reden über Kunst. Im Skatepark gegenüber wird Akrobatik auf Rädern geboten, dem kühlen Aprilwetter zum Trotz.

Willkommen auf der Lingnerallee an der Robotron-Kantine, die ihren Namen behalten wird, auch wenn alles an DDR-Bauten um sie herum längst den Weg des Irdischen gegangen sein sollte.

Was nach der Ostrale folgt, steht in den Sternen

Hier wird aber nicht nur geredet über Kunst, sondern gemacht. Dafür steht der besagte Schriftzug links auf dem Dach, der natürlich eine in Dresden bekannte Gesprächseröffnung persifliert. Ina Weise hat diese Installation am Haus angebracht: aus geretteten Buchstaben in DDR-Formensprache. Die Künstlerin führt damit das Projekt „Prelude Nordost Südwest“ weiter, das vom Kunsthaus Dresden initiiert wurde. Es soll bis in den Juni hinein Interventionen an dem freistehenden Gebäude darbieten, die einerseits schon hinüber weisen zur Ostrale (die am 1. Juli dort eröffnet werden soll) und andererseits das Vorspiel zu einer internationalen Ausstellung bilden, die 2022 an mehreren Orten in der Stadt geplant ist.

Hoffentlich nicht programmatisch: Ina Weises Schriftzug, der sich auf dem Bild hin zum Rathausturm streckt. Quelle: Anja Schneider

Nun also Weises Buchstaben. Sie wurden ihrerseits „gerettet“, im Februar 2017, von einem ehemaligen DDR-Dienstleistungszentrum in der Johannstadt. Aus dem doppelt geborgenen „Dienstleistungen“ entstammen die Lettern für „NEE NEE NEE“. Sie haben natürlich sprachlichen Lokalbezug, erinnern aber auch an Joseph Beuys’ Arbeit „Ja ja ja ne ne ne“ oder in ihrer Präsenz an Via Lewandowskys „Der Sozialismus siegt“, den der Künstler 2015 für einige Zeit nach Dresden zurückkehren ließ.

Eine Rückkehr ist es in gewisser Art auch für die Künstlerin. Ihre Arbeit sei schon im März 2018 auf dem Vorplatz der Robotron-Kantine zu sehen gewesen. „Damals ging es um die Zukunft der Kantine“, erzählt Christiane Mennicke-Schwarz, Leiterin des Kunsthauses Dresden. Die ist nun erst einmal bis zur Ostrale sicher. Was dann folgt, steht in den Investorensternen.

Vandalismus als Dauerproblem

Mit dem Anbringen der geretteten Buchstaben greift Weise natürlich auch die (vorläufige) Rettung der Kantine auf. Sie sieht die Ostmoderne, welcher der Bau zugeschlagen wird, als Politikum. All das sei ambivalent und vergangen, „die Kantine steht aber immer noch da“.

Damit kommt gleichfalls eine größere Frage ins Spiel: die zur Nachhaltigkeit in der Architektur. Dabei geht es natürlich um so etwas wie Erinnerungswert, aber auch um die Feststellung, dass es oft genug mehr als einen Gedanken wert wäre, ein Gebäude nicht für einen Neubau abzureißen, wie es Claudia Quiring in die Debatte wirft, die Kustodin für Baugeschichte und Stadtentwicklung am Stadtmuseum Dresden.

Marco Dziallas vom Netzwerk Ostmodern hofft seinerseits auf eine bewegte Zukunft für den kantigen Kantinenbau. „Ein lebendiger innerstädtischer Ort“ solle es werden, „offen zugänglich“.

Darüber wird zu reden sein, wenn die Ostrale im Inneren des Gebäudes ihre Zelte Anfang Oktober wieder abbricht. Ein Blick hinter die Türen verrät, dass es drinnen jedenfalls ordentlich vorwärts geht. Müll und Taubendreck sind entfernt. Die Vorbereitungsarbeiten für die Ausstellung laufen auf vollen Touren. Ostrale-Chefin Andrea Hilger ist gerade auf dem Sprung, verweist noch auf die oben gerettete Fensterfront, die unten nur noch zugenagelt werden konnte. Vandalismus ist hier ein Dauerproblem.

Henning Haupt, Professor für Gestaltungslehre in Dresden, gewinnt der Ostmoderne einiges ab. Er, der aus Schleswig-Holstein stammt, sieht darin durchaus „Wille zur Gestaltung“. Und fügt an: „Vielfältig ist nachhaltig.“ Klingt wie ein guter Grund, dass die Robotron-Kantine eine Zukunft hat.

Von Torsten Klaus