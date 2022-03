Dresden

Am Mittwoch ist es schon wieder so weit. Das Museumskino Ernemann VII B in den Technischen Sammlungen startet dann in die 7. Dresdner Stummfilmtage. Drei Tage lang präsentiert das Team Perlen der Stummfilmära mit außergewöhnlicher musikalischer Begleitung von Klavier, Orgel, E-Gitarre und Synthesizer. Die Eröffnung macht der 1916 in den USA entstandene Film „20 000 Meilen unter dem Meer“ mit einer Uraufführung des eigens dafür entstandenen Soundtracks, komponiert, intoniert und live vorgespielt von Matthias Hirth. Die Veranstaltung findet um 20 Uhr im Emanuel-Goldberg-Saal statt.

Der Film „Beethoven“ von 1927 zeigt den Komponisten als prometheische Lichtgestalt und Rebell und ist am Donnerstag um 20 Uhr im Museumskino sowie als Schülerveranstaltung am Freitag um 10 Uhr ebenda zu erleben. Musikalisch untermalt wird der Film live von Stummfilmpianist Richard Siedhoff.

Kinoerzähler begleitet Zombie-Film

Der Stummfilmerzähler und Leinwandlyriker Ralph Turnheim begleitet den ersten Zombie-Film der Filmgeschichte. Das Meisterwerk „The White Zombie“ von 1932 wird am Samstag um 22 Uhr im Emanuel-Goldberg-Saal gezeigt. Anschließend folgt der Film „Nosferatu 2.0“ von 1922 und bildet damit den Abschluss der diesjährigen Stummfilmtage. Während des Films können die Zuschauer den Grafen Orlok bei einem Kopfhörerkonzert ganz nah erleben. Auch bei diesem Stummfilmklassiker feiert die Musik des Leipzigers Pianisten und Komponisten Hirth Uraufführung.

Auf ein weiteres Highlight können sich die Stummfilmfans im August freuen: In Kooperation mit dem Kino in Kasten steht die Aufführung von „Der Fuhrmann des Todes“ open air im Hof der Technischen Sammlungen an, vertont durch die Dresdner Band Søjus1.

Reservierungen per Mail an service@museen-dresden.de oder telefonisch an 0351/4887272. Eine Anmeldung wird empfohlen. Die Ticketpreise liegen zwischen 7 und 10 Euro. Alle weiteren Informationen im Internet: tsd.de

