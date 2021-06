Dresden

Der Titelsong ist ein absoluter Ohrwurm. Stunden, ach was, Tage nach dem Hören ertappe ich mich dabei, „Wir rufen dich, Galaktika“ zu summen. In Endlosschleife. „Bitte komm bald, es ist noch nicht zu spät!“ Ach, Dota, was hast du uns da Schönes beschert! Auf ihrem 16. Album seit dem Debüt „Kleingeldprinzessin“ von 2003 stimmt einfach alles: Das ist locker-flockiger Pop mit ein paar Einsprengseln Chanson und Elektro, vor allem aber mit Texten, die stimmig sind, wahrhaftig und dennoch mit Witz und Widerhaken. Was für eine Erlösung nach all den männlichen und weiblichen Heulsusen, die in letzter Zeit so angesagt sind!

Immer wieder neu, immer wieder überraschend

Die heute 42-jährige Berlinerin Dota Kehr ist Medizinerin. Mit abgeschlossenem Studium. Allerdings kann vermutet werden, dass ihr die Musik schon immer wichtiger war, denn die verfolgte sie, seit sie 14 war, sehr intensiv. In den ersten Jahren als Straßenmusikerin, wobei südamerikanische Rhythmen dominierten. Aus jener Zeit stammt natürlich auch der Ehrentitel Kleingeldprinzessin. Auf „Bis auf den Grund“ von 2010 gibt es jedoch schon einen interessanten Mix aus Folk, Jazz und Kirmesmusik zu hören. Damit ist das Dota-Prinzip gesetzt: Immer wieder neu, immer wieder überraschend.

„Ein Lied muss originell sein, sonst hat es keine Existenzberechtigung“, sagte sie im Interview mit MDR Radio Kultur, und: „Ich mach das, was im Herzen entsteht.“ Das ist hörbar – bei der aktuellen CD vielleicht noch stärker als bei den Vorgängeralben. Aber das mag auch daher rühren, dass man nach der langen Lockdown-Zeit erst recht nach etwas Gehaltvollem, Substanziellem, Echtem dürstet.

Franceso Wilking von Die höchste Eisenbahn war dieses Mal beim Stückeschreiben mit an Bord, und das merkt man definitiv. Die Ironie, die witzigen und poetischen Schlenker, welche die Stücke prägen, sie passen genauso gut zu dieser deutschen Superband wie zu der ehemaligen Kleingeldprinzessin. Wenn es da in „Bleiben“ heißt: „Wenn’s am Schönsten ist, soll man – bleiben“, dann rührt das mit genau der richtigen Mischung aus Charme und Ernsthaftigkeit an die Gefühle, die uns alle prägen.

Die „Bademeister*in“ verpasst en passant allen Gender-Hysterikern den notwendigen Schlag auf den Hinterkopf, und in „Ich hasse es“ können sich wohl die meisten wiedererkennen nach den Monaten des fast ausschließlich digitalen Lebens.

Highlight ist und bleibt aber der Titelsong. Da ist als Grundlage das Anerkennen der eigenen Hilflosigkeit angesichts der großen Themen wie Klimakatastrophe – samt Eingeständnis: „Wir haben Mist gebaut.“ Aber vielleicht gibt es ja Rettung in Form einer Weltraumfee. Wie in der Kinder-Puppenserie „Hallo, Spencer“ aus den 80ern. Wenn die Figuren dort Probleme hatten, konnten sie die lilafarbene Galaktika rufen, die mit ihrem Raumschiff kam – und alles wieder ins Lot brachte. Und wenn all diese „Fortschritts“-Gläubigen, die noch immer davon ausgehen, es würde schon irgendeine technische Innovation geben, dank derer wir unser bequemes Leben einfach weiterführen können, ehrlich wären, würden sie zugeben, dass sie genau solch einem Kinderglauben anhängen.

Anders als sie begreift es Dota jedoch: „Und ich weiß – Du kommst natürlich nicht – Und ja, das heißt – Wir sind nicht aus der Pflicht“. Vielleicht ist es das größte Wunder des Songs wie der ganzen CD: dass solche Textstellen nie nach Sozialkundeunterricht klingen, sondern schlicht nach funktionierendem Pop. Daran haben natürlich die Musiker einen Riesenanteil. Früher Strandpiraten genannt, firmieren Janis Görlich am Schlagzeug, Jan Rohrbach an der Gitarre, Patrick Reising an Synthesizer und Keyboards und Alex Binders am Bass nun schlicht als Dota Kehr Band. Und sie sorgen meist sehr zurückhaltend dafür, dass die schwebende Melancholie Halt hat. Einen federleichten Halt, aber einen, der Sicherheit gibt.

Wenn Frau und Band nun auf den wunderschönen Konzertplatz Weißer Hirsch kommen, dann ist das mehr als eine Gelegenheit, nach der langen Zeit einmal wieder große Livemusik zu erleben. Es ist eine Pflicht.

Konzert: heute 20 Uhr, Konzertplatz Weißer Hirsch (Karten online)

Von Beate Baum