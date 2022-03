Doch kein Kriegsverlust: Dresden bekommt ein weiteres Gemälde zurück

Dresden

Die Mühlen mahlen langsam, aber sie mahlen. Ziemlich genau drei Jahre ist es her, dass zum bislang letzten Mal ein seit dem Kriegsende 1945 vermisstes Gemälde seinen Weg nach Dresden zurückfand. Damals handelte es sich um Pietro Francesco Cittadinis „Stillleben mit einem Hasen“ aus dem 17. Jahrhundert. Das Bild war in der Privatsammlung einer georgischen Familie in Tiflis entdeckt worden und kam über die politische Bühne wieder nach Deutschland. Georgiens Ministerpräsident Mamuka Bachtadse übergab es im Sommer 2018 überraschend als Geschenk an seinen Gast, Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Laut Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) war Cittadinis Gemälde das 55. Stück sogenannter Beutekunst, das zurückgewonnen werden konnte. Die Gemäldegalerie Alte Meister verzeichnet insgesamt etwa 450 Kriegsverluste.

Feierliche Übergabe durch den italienischen Botschafter geplant

Und nun also Nummer 56. Auch dieses Werk war im 17. Jahrhundert entstanden: das Gemälde „Ein Alter umarmt die Magd im Stall“ (1649?), das dem flämischen Genre- und Landschaftsmaler David Teniers dem Jüngeren und seiner Werkstatt zugeschrieben wird, wie die SKD gestern mitteilten.

In einer Woche soll das Bild von Armando Varricchio, dem italienischen Botschafter in Deutschland, und dem Leiter des Kommandos für den Schutz des kulturellen Erbes der Carabinieri, Roberto Riccardi, in Dresden feierlich übergeben werden.

Hehlerei eines Kunsthändlers aus Neapel

Damit ist auch klar, wohin die jüngsten Spuren des Bildes weisen. Schon 2014 habe ein Kunsthändler aus Neapel den SKD das Gemälde zum Kauf angeboten, hieß es in der Mitteilung. Aufgrund des bestehenden Verdachts der Hehlerei – der Beschuldigte soll zumindest billigend in Kauf genommen haben, dass es sich bei dem Werk um den Kriegsverlust einer öffentlichen Kunstsammlung handelte – wurde es nach einem Hinweis der SKD an das Sächsische Landeskriminalamt von den Carabinieri sichergestellt.

Das Gemälde zeige ein beliebtes Sujet der niederländischen Genremalerei des 17. Jahrhunderts, hieß es. Demzufolge hatte Teniers das Thema mehrfach behandelt. Für den Verkauf auf dem freien Markt wurden populäre Darstellungen dieser Art sowohl innerhalb seines Ateliers als auch durch selbständige Antwerpener Malerkollegen wiederholt.

1931 gelangte das Gemälde nach Dresden

Als Generalinspekteur der Königlichen Sächsischen Sammlungen hatte Baron Raymond Le Plat das Werk bereits 1727 für die Gemäldesammlung Augusts des Starken erworben. Es ist in dem ältesten Galerieinventar (1722–1728) verzeichnet. Gemäß der überlieferten Akten gelangte das Bild 1931 als Leihgabe an das Ministerium des Inneren in Dresden und ist dort auch 1945 noch nachweisbar. Danach galt es als vermisst und war dementsprechend als Kriegsverlust in der Lost Art-Datenbank des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste veröffentlicht.

Seit 1977 tauchte das Werk den Angaben zufolge mehrfach auf dem internationalen Kunstmarkt auf. Die Bemühungen, es für die Galerie zurückzugewinnen, waren jedoch immer wieder gescheitert.

Wegen seines konservatorischen Zustands könne das Genrebild zunächst nur kurzzeitig in der Gemäldegalerie Alte Meister präsentiert werden. Eine Restaurierung sei geplant.

Nur 70 von 5000 Kupferstichwerken wurden gefunden

Von Teniers kam zu Beginn 2019 zuletzt eine vermisste Zeichnung zurück nach Dresden, ins Kupferstich-Kabinett, das auch zu den SKD gehört. Das Blatt aus dem 17. Jahrhundert zeigt einen rauchenden Bauern und seine Frau. Die Zeichnung gehörte 1945 zu den Kunstbeständen, die Trophäenkommissionen der Sowjetarmee abtransportiert hatten. Nach Angaben des letzten Besitzers, der das Werk 2016 zu Christie’s London gab, war es lange in Familienbesitz.

Das Auktionshaus erkannte das in der Lost Art-Datenbank verzeichnete Werk als Dresdner Kriegsverlust, mit dem Einlieferer wurde eine Aufwandsentschädigung vereinbart. Die Freunde der SKD ermöglichten den Kauf der Zeichnung.

Im Kupferstich-Kabinett gelten etwa 5000 Werke als verschollen, nur rund 70 sind bislang zurückgekehrt.

In der aktuellen Online-Präsentation der SKD sind 583 vermisste Kunstwerke digital abrufbar: skd.museum

