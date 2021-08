Doch, doch, „Frauen haben auch ihr Gutes!“ – Loriot-Abend am Hoftheater Dresden

Dresden

Der Mops, der kaum atmen und noch weniger laufen kann und mit seiner plattgedrückten Schnauze aussieht, als wäre ein Haustier-Crashtest komplett schiefgelaufen, erfreute sich früher durchaus hoher Beliebtheit. Ein bekennender Mops-Fan war insbesondere der Humorist Vicco von Bülow alias Loriot, der selbst Jugendlichen ein Begriff ist, die es eher mit viel- und nicht nur vierbeinigen „Flashmobs“ halten. Ein Mops fehlt auch nicht in dem „Das Ei ist hart!“ betitelten Loriot-Abend, der jetzt am Hoftheater Dresden Premiere hatte.

Nun verfügte ja der bekennende Hundehasser Goethe 1812 in seinen „Erneuerten Anordnungen für das Weimarische Theater“ unter anderem, dass „Kein Hund mit auf das Theater gebracht werden“ dürfe, aber es ist wohl nicht dem Diktat Goethes geschuldet, dass im Hoftheater kein realer Mops zu Bühnen-Ehren kommt. Es ist eine Mops-Plüsch-Puppe, die von Dirk Neumann bewegt wird und die dank ihm als „sprechender“ Bello – Wuff – den einschlägig bekannten Song „Ich wünsche mir ’ne kleine Miezekatze“ zu Gehör bringt.

Jahresumsatz für Perückengeschäft

Auch sonst bietet der komödiantische Abend, für den Ahmad Mesgarha vom Staatsschauspiel Dresden in überzeugender Manier einmal mehr die Regiefäden am Hoftheater zog, vieles, was der Titel verspricht, nämlich Sketche von Loriot satt. Die Männerrollen übernimmt Dirk Neumann, die Frauenrollen Josephine Hoppe. Mitunter greift auch Florian Mayer, wenn er erst mal die Violine abgelegt hat, ins Geschehen ein, so verleiht er der Figur des in der „Fremdwanne“ sitzenden Dr. Klöbner seine Stimme. Die Outfits spiegeln vollendet die Spießigkeit der Sechziger und Siebziger Jahre wieder (diesbezüglich stand die DDR der BRD immerhin in nichts nach), verblüffend auch, wie viele Perücken zum Einsatz kommen – da muss mindestens ein Perücken-Laden das Geschäft seines Lebens gemacht haben.

Eheliches Aneinander-vorbei-Reden

Mit Verve und hier und da auch mit Hilfe der einen oder anderen Puppenfigur führen Hoppe und Neumann all die ehelichen Versatzstück-Streitereien vor Augen, die nicht selten einem Aneinander-vorbei-Reden geschuldet sind und sich vom immer scheinbar harmlosen und dann doch reichlich Konfliktpotenzial bergenden Objekt (z. B. „Abendkleid“ oder „Frühstücksei“) hinaufschäumen zum existenziellen Unterschied zwischen Männern und Frauen, die an sich einfach nicht zusammenpassen, wie Loriot trefflich erkannte, aber eben ohne jeweils bessere Hälfte auch nicht wirklich überzeugend souveräner durchs Leben kommen.

Figuren nicht der Lächerlichkeit preisgeben

Ob verklemmte, aber vom Chef tollpatschigst bezirzte Sekretärin, sich vom Jodeldiplom aus welchen Gründen auch immer viel versprechende Hausfrau oder beflissene, aber letztlich doch über sämtliche Phonetikfallen stolpernde Brit-Krimi-Ansagerin – Hoppe versteht es, die Komik dieser dem Alltag entlehnten und in künstlerischer Freiheit nur etwas überzeichneten Figuren eben nicht, das wäre auch zu billig, ins Lächerliche abgleiten zu lassen. Unterschwellig bestätigt sich auch jene Loriotsche Weisheit, mit der schon so mancher Mann seine innere Seelenruhe wiedererlangte: „Frauen haben auch ihr Gutes!“

Eigene Akzente im sattsam Bekannten

Hoppe und Neumann bewältigen in dem mit Szenen aus gleich mehreren Ehen aufwartenden Programm apart den speziellen Balanceakt Loriotscher Komik über dem Abgrund des Absurd-Ernsten – ohne Loriot und Evelyn Hamann als 1:1-Kopie hinterher zu hecheln. Der eine oder andere eigene Akzent ist drin. Der Schlussgag in der Badewannenszene mit Herrn Müller-Lüdenscheidt und Dr. Klöbner besteht darin, dass die Ente nicht irgendeine Ente ist, sondern Schnatterinchen – und die darf dann feststellen: „Oh, falsches Stück!“

Im Großen und Ganzen bietet der Abend nur wenig Überraschungsmomente, dafür sind die Sketche und Gags denn doch zu sattsam bekannt, aber den einen oder anderen gibt es doch, etwa wenn Hoppe mit blutverschmierten Handschuhen dasteht und Mutmaßungen darüber anstellt, dass sie lediglich während „der Tat“ eine kleine Erregung verspürt habe. Ja, Loriot konnte auch anders, wie sein Text „abschlägige Antwort an einen Lustmörder“ bezeugt, in dem jemand gesteht, jemanden umgebracht und zerteilt zu haben, wie dies in ähnlich unguter Manier in jüngster Zeit in einschlägigen Splatter-Movies der „SAW“-Reihe der Fall ist.

Von Christian Ruf