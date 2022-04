Dresden

Keine Frage, es ist und bleibt eine Liebesgeschichte. Eine ganz besondere, in Zeiten des Krieges. Die sich auf „Dshamilja“, die berühmte, viel gelesene und mehrfach verfilmte, 1958 geschriebene Novelle des kirgisischen Autors Tschingis Aitmatow bezieht. Und nun als „Djamila“ auf der Kleinen Bühne am Theater Junge Generation (tjg.) sowohl in der Schreib- wie auch Lesart von Katharina Kummer zu erleben ist. Eine Aufführung für Besucher ab 16, ganz ohne Einschränkungen nach oben hin.

Wie auch immer man diese turbulente „Djamila“-Version (sie bezieht sich auf die Übersetzung aus dem Russischen von Gisela Drohla) im Kraftwerk Mitte sehen und erleben mag. Es fällt der Autorin/Regisseurin doch offenbar nicht leicht, auf allzu viele Worte wie auch Effekte diverser Art zu verzichten. Und wirklich spannend, eindringlich ist die Aufführung immer erst dann, wenn szenische Bilder beredt genug sind, die Zuschauenden unterschiedlichsten Alters mit ihren Assoziationen wahrhaft herauszufordern. Egal, ob sie nun die ursprüngliche Geschichte kennen oder auch nicht.

Episches Theater? Warum denn nur...

Das Bühnenbild von Julia Bosch mit abenteuerlicher Wohnwagen-Szenerie sowie mehr oder weniger verrückten Kostümen und Masken vermag dabei durchaus zum Nachdenken, Mitdenken herauszufordern. Es sind Bilder, die sich einprägen oder auf andere Weise schon eingeprägt haben. Und da ist es auch nicht verwunderlich, dass im szenischen Geschehen letztlich jene diversen Statements mit Script-Hinweisen der Autorin/Regisseurin einfach nur merkwürdig konstruiert erscheinen. Episches Theater? Warum denn nur...

Eingeprägt haben sich bei dieser Aufführung die eher ruhigen, nachdenklichen Momente. Wie beispielsweise die irre Szene mit den eindringlich singenden Statisten (Mitglieder vom Musiktheater „Expression“) im „Fensterbild“ oder auch assoziierende Erzählweisen mit spielerischen Mitteln des Figuren- und Objekttheaters. Darunter beispielsweise eine Szene mit Stabmasken, die die Gesichter der Darsteller zur Menge verdichtet.

Dennoch wirken aber gerade solche Elemente in der Inszenierung (schließlich sind die so wunderbar vielseitigen Puppenspieler des Hauses die Agierenden des Spiels) insgesamt als nicht unbedingt ausgereizt. Was jedoch keineswegs heißen soll, in der Geschichte müsse es noch turbulenter zugehen. Möglicherweise aber etwas weniger „multiperspektivisch“.

Die Darsteller sind permanent herausgefordert

Katharina Kummer bringt in eigener Fassung (was ihr auch zuzugestehen ist) alles Mögliche mit ins Spiel. Fordert die Darsteller (Carlo Silvester Duer, Ulrike Schuster, Uwe Steinbach und Alina Montana Weber) permanent heraus. Aber dennoch erschließt sich das Geschehen ob allzu vieler Worte eben nur zuweilen, zerfasert im unbedingten Mitteilen-Wollen oder in „Spielraum-Durchbrüchen“. Was zuweilen funktioniert oder auch nicht. Wobei sich manch assoziierende Bilder und Momente der Aufführung durchaus eingeprägt haben.

Wie auch immer. Der Umgang bei dieser Inszenierung mit den spielerischen Mitteln des Figuren- und Objektheaters dürfte noch ausbaufähig sein. Nicht zwingend in der Menge (die Aufführung ist zeitlich komprimiert), aber doch in der Intensität und vielleicht auch in den Mitteln. Es gibt ja überhaupt kaum eine Theaterform, die noch fantasievoller sein könnte als gerade diese.

Geht es um „Dshamilja“ von Aitmatow, wird immer wieder der Ausspruch von Louis Aragon zitiert, er schwöre, es sei die schönste Liebesgeschichte der Welt. Wer wollte das bestreiten? Irgendwie ist doch bald jede Liebesgeschichte schön. In diesen wie in anderen Zeiten. Und wer hätte das besser formulieren können als Leo Tolstoi: „Man kann ohne Liebe Holz hacken, Ziegel formen, Eisen schmieden. Aber man kann nicht ohne Liebe mit Menschen umgehen.“

„Djamila“, tjg. Theater Junge Generation, Kraftwerk Mitte, weitere Aufführungen am 8./9. April und 28./29. April, Beginn jeweils 19.30 Uhr sowie am 27.4. um 10 Uhr. Karten per Mail an theaterkasse@tjg-dresden.de, telefonisch unter 0351/32042777 oder im Internet: tjg-dresden.de

Von Gabriele Gorgas