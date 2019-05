Dresden

Das 49. Internationale Dixieland-Festival Dresden neigt sich dem Ende entgegen. Zum großen Finale am Wochenende stehen noch einmal zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm.

Am Sonnabend und Sonntag lockt die „Dresdner Jazzmeile“ traditionell auf die Prager Straße. Die „1. Große Samstagsabend Jazz-Show“ findet am Sonnabend um 19.30 Uhr in der Ballsportarena statt. Am Sonntag steigt ab 11 Uhr die „Open-Air-Gala“ auf der Freilichtbühne Junge Garde.

Die große „Dixieland-Parade“ von der Carolabrücke zum Altmarkt bildet am Sonntag ab 16 Uhr den krönenden Abschluss der diesjährigen Festivität. Auf dem Altmarkt wird eine letzte Session der Musiker stattfinden.

Die große „Dixieland-Parade“ startet an der Carolabrücke und endet in diesem Jahr am Altmarkt. Quelle: DNN/Eylert

Das 50. Dixieland-Festival ist übrigens schon in längst in Planung – der Startschuss für die Jubiläumsauflage des Festivals soll am 17. Mai 2020 fallen.

Von DNN