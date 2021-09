Dresden

Der 1955 in Hamburg geborene Boogie-Woogie-Pianist Axel Zwingenberger genießt Legendenstatus in seinem Metier. Kaum einer in Deutschland transportiert so virtuos und energiegeladen die stampfende Rhythmik des Boogie-Woogie, kaum einer hat diesen Drive und dieses Gespür für diese, Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA entstandene Musik. Ein Kritiker schrieb einmal: „Zwingenberger ... steht eine enorme Bandbreite an dynamischen Nuancen, Akkordschlägen und Phrasierungsmöglichkeiten zu Gebote. ... Auch Improvisationen gelingen ihm mit Feeling und gelassener Spannung.“

Mit einem Konzert von Axel Zwingenberger startet der Dixiebahnhof am Platz des Friedens 3 in Weixdorf am 1. Oktober, 20 Uhr, kulturell in den Herbst. Dass Leben im ehemaligen, zum Kulturzentrum umgebauten Bahnhofgebäude am Haltepunkt Weixdorf-Bad pulsiert, ist dem Verein „Dixiebahnhof Dresden e.V.“ zu verdanken.

Eine Woche später, am 8. Oktober, wird zum Konzert mit dem „Akustik Rock Trio“ aus der Lausitz eingeladen. Neben stilvoll arrangierten Akustik-Coverversionen von der Sängerin Katja Neumann sowie den beiden Gitarristen Daniel Werner und Erik Sommer werden zunehmend eigene Songs offeriert. Das Trio wird beim Gastspiel im Dixiebahnhof von Stephan Wocko (Percussion) sowie Remo Herkner (Bass) unterstützt.

Seit Ende 2003 finden im zum Kulturzentrum ausgebauten Dixiebahnhof die unterschiedlichsten Veranstaltungen statt. Er dient auch als Galerie. Quelle: Pr

Einen Tag später, am 9. Oktober, spielt das Duo „CELLcanto“ auf. „Spirit of the Wind“ lautet der Titel des Programms von Nora Conrad (Vocal, Gitarre, Percussion) und Beate Hofmann (Cello, Vocal), die laut Ankündigung „Lieder und Klänge aus vielen Himmelsrichtungen eingefangen und in poesievolle, mitunter fast spirituell anmutende Musik verwandelt“ haben.

Auch ein Multivisions-Diavortrag gehört zu den Offerten des Dixiebahnhofs im Oktober. Am 13. des Monats geht es um „Island – im Rausch der Sinne“. Ob mit Motorschlitten bei minus 20 Grad über Eisfelder zum speienden Vulkan, dessen Namen so unaussprechlich wirkt, mit Pferden im Tölt durch Sand und Meer oder zu Fuß 50 Kilometer entlang der schönsten Wanderstrecke – Dirk Bleyer hat die Insel auf vielfältige Weise erkundet.

Am 16. Oktober sind Lutz „Kowa“ Kowalewski, Gitarrist und Gründungsmitglied der Thüringer Kultband „Feedback“, und Bernd Kleinow, Harmonikaspieler der legendären Stefan Diestelmann Folkblues Band, die jetzt gemeinsam unter dem Namen „Unlimited Blues“ touren, zu Gast. „Blues aus dem Bauch für die Seele, treibende Gitarrenriffs und virtuoses Harmonikaspiel“ werden versprochen, vielleicht ist diese Art von Blues ja ein gutes Heilmittel gegen den Corona-Blues.

Am 22. Oktober wird „mehr als eine Krimi-Lesung“ versprochen. Zwar steht durchaus das neue Buch „Die Tricks der Gauner und Ganoven“ des Kriminalrat a.D. Lothar Schirmer im Fokus, aber der Autor, bekannt durch zahlreiche Beiträge im Fernsehen, eigene Serien im MDR-Radio und viele Veröffentlichungen in den Printmedien, plaudert auch einfach so aus seiner Praxis als Kriminalist. In seinem humoristischen Ratgeber hat er 199 authentische Kriminalfälle kurzweilig, interessant und mit einem „Augenzwinkern“ erzählt. Da tauchen falsche Polizisten genauso auf wie wortreiche Trickbetrüger, Schnäppchenjäger, geschickte Trickdiebe, Möchtegernjuweliere und wundersame „Geldvermehrer“.

Am 23. Oktober heizt wiederum das Trio „Alligators of Swing“ ein, das „die Leichtigkeit des Swing mit dem tiefen Gefühl des Blues und der Kraft des Boogie“ verbinden will. Diverse Kompositionen aus den 40er und 50er Jahren sowie eigene Stücke wurden laut Mitteilung von den Alligatoren „liebevoll auf diese Triobesetzung zugeschnitten“. Die Alligators gibt es seit 1989. Sie gaben schon Konzerte in Chicago, 2007 erschien die vierte CD „Scotchin With The Soda“.

Das Finale des Veranstaltungsreigens in diesem Monat wird am 29. Oktober von „Bartsch & Band“ bestritten. „Alle Fragen offen“ heißt die neue CD, die der Hallesche Liedermacher Paul Bartsch – begleitet von den professionellen Musikern seiner Band – Anfang 2020 veröffentlicht hat. Die stilistische Palette reicht wiederum vom balladesken Chanson über Folkrock und Blues bis zum Soulfunk.

Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Es gilt die 3G-Forderung, zu den jeweiligen Veranstaltungen mitzubringen sind also entsprechende Nachweise in elektronischer oder Papierform.

www.dixiebahnhof.de

Von Christian Ruf