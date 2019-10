Dresden

Der britische Dirigent Sir Roger Norrington ist mit dem Heinrich-Schütz-Preis geehrt worden. Die Auszeichnung wurde dem 85-Jährigen im Rahmen des Abschlusskonzertes des diesjährigen Heinrich Schütz Musikfestes am Sonntag in Dresden verliehen. Damit seien seine Verdienste um die Pflege und Verbreitung der Musik von Heinrich Schütz gewürdigt worden, teilte das Schütz-Musikfest mit. Norrington sei „einer der wichtigsten Pioniere der historisch-informierten Aufführungspraxis“. Der Brite hatte 1962 den Schütz Choir of London gegründet.

Es ist das zweite Mal, dass das Heinrich-Schütz-Musikfest die undotierte Auszeichnung vergeben hat. Erster Preisträger war 2018 der Dirigent Hans-Christoph Rademann.

Norrington hat englische Literatur und Geschichte sowie später Musik studiert, als Kind wurde er in Geige und Gesang unterrichtet. Den ersten Schritt in Richtung Alte Musik unternahm er mit seinem Schütz-Chor.

Das 1998 gegründete Musikfest findet jährlich an den wichtigsten Lebensstationen von Heinrich Schütz in Weißenfels, Zeitz, Bad Köstritz, Gera und Dresden statt. Es gilt deutschlandweit als das bedeutendste Festival zur Musik des 17. Jahrhunderts. Hauptveranstalter ist der Verein Mitteldeutsche Barockmusik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das 22. Heinrich-Schütz- Musikfest fand vom 4. bis 13. Oktober statt.

Von lob