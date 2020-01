„Diplomatie“ rettet Paris 1944 – Premiere an den Landesbühnen Sachsen

Radebeul

„Gesetzt den Fall, Sie haben noch nie einen Menschen umgebracht, wie erklären Sie es sich, dass es dazu nie gekommen ist?“ Diese provokante Frage entstammt einer Reihe weiterer Fragestellungen, die im Programmheft zur Inszenierung des fiktiven Dialogs „ Diplomatie“ des französischen Autors Cyril Gely zu lesen sind.

Die Absicht hinter dieser Frage ist eindeutig: Der Zuschauer soll es sich während des von Tine Josch auf der Studiobühne der Landesbühnen Sachsen inszenierten Kammerspiels nicht zu bequem machen, indem er das komplexe Dilemma der Entscheidungsfindung allein den Figuren überlässt und sich damit aus der moralischen Verantwortung verabschiedet.

Die Situation steht hier tatsächlich auf der Kippe. Der General Dietrich von Choltitz ( Holger Uwe Thews) hat in einer Suite des Hôtel Le Meurice sein Büro bezogen. Es ist das Jahr 1944, August, Paris ist in den Händen der Deutschen. Aus heutiger Sicht ist bekannt, dass zu jenem Zeitpunkt keine Chance mehr bestand, dass die Deutschen den Krieg für sich würden entscheiden können. Mitten in der Nacht taucht in dieser Suite der schwedische Generalkonsul Raoul Nordling ( Michael Heuser) auf. Bei sich hat er einen Brief eines französischen Generals und gibt damit – Diplomat, der er eben ist – nur den Boten. Natürlich ist es ein Ultimatum, das der Deutschen Armee gestellt wird. Die Alliierten sind auf dem Vormarsch.

Rhetorische Winkelzüge finden ihre optische Entsprechung

Der Plan, Paris in Schutt und Asche zu legen, wird sehr schnell als bloßer Akt der Verzweiflung erkennbar, änderte diese geplante Auslöschung doch am Verlauf des Kriegs nichts mehr. Aber Befehl ist eben Befehl. Und der hier kommt direkt von Hitler, der in General von Choltitz einen Unterstützer hat, dessen Loyalität völlig außer Frage steht. Bis zum Zünden der Bomben sind es nur noch wenige Stunden. Nordling versucht das Unmögliche: Er will Paris, sein Paris, vor dem Untergang bewahren.

Die rhetorischen Winkelzüge, die der Diplomat und der General an diesem Punkt starten, finden ihre optische Entsprechung im Bühnenbild (Ausstattung: Irina Steiner). Der Boden ist mit einem überdimensionalen Teppich ausgelegt, der einen historischen Stadtplan von Paris zeigt. Zwei Spielfiguren nicht unähnlich, bewegen sich Nordling und von Choltitz über dieses Netz von Straßen und Plätzen – und damit durch Paris mit seinen Bewohnern, wie sie auch gleichzeitig symbolisch auf deren Köpfe treten. Der Plan unter ihren Füßen ist so wenig durchschaubar wie die Strategie Nordlings.

Dabei ist es erschütternd, dass die Deutschen mit Stolz eine Explosion ankündigen, die man noch in 50 Jahren würde hören können. Paris soll zur Hölle werden. Ja, es herrscht Krieg. Und Krieg ist, wie es im Text heißt, keine Landpartie. Trotzdem ist jeder Krieg menschengemacht. Deshalb bleibt die Frage nicht aus, wann ein Befehl schlichtweg irrsinnig ist. Nordling fragt sein Gegenüber: „Was für ein Mensch sind Sie?“ Zwar blickt er dabei von Choltitz an, die Frage gilt aber auch jedem im Publikum.

Blinder Gehorsam entsteht nicht durch Stumpfsinnigkeit. Der Krieg ist verloren. Das bedeutet: Deutschland hat Angst. Wie sich herausstellt, steckt von Choltitz‘ Kopf in der Schlinge. Wessen Krieg ist das? Der eines einzelnen Mannes, der sich in einer Lage befindet, in der er auf Erpressung angewiesen ist. Nordling ist sich dessen bewusst. Und er hat gegenüber von Choltitz einen entscheidenden Vorteil. Er ist in Paris aufgewachsen, er kann das System unter den Füßen deuten. Das bleibt aber bis zum Schluss diplomatisches Geheimnis.

nächste Vorstellungen: 1.2., 8. & 13.3., Studiobühne der Landesbühnen Sachsen, Radebeul

Von Rico Stehfest