Tanzprojekt im Haus Schminke – die Nähe in der Distanz

Auch so geht sächsisch. „So geht sächsisch“ - das ist die Freimarke des Freistaats zur Förderung von Projekten die auf unterschiedliche Weise und in verschiedenen Bereichen der Kunst, der Kultur und der Wirtschaft Innovation und Vielfalt entdecken.

Mit ihrem Projekt „Invitation to Dance“ - man liegt nicht falsch an die Carl Maria von Webers Rondo für Klavier von 1819 „Die Aufforderung zum Tanz“ zu denken - unternehmen die Tänzerin Helena Fernandino und der Tänzer Wagner Moreira Erkundungen der Weite und der Nähe in den Räumen eines Hauses. Diese Räume befinden sich nicht in irgendeinem Haus, sondern in einem der bedeutendsten Bauwerke der Wohnhausarchitektur der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts in Deutschland, im von Hans Scharoun in Den Jahren 1932 und 1933 errichteten Haus Schminke in der sächsischen Kleinstadt Löbau.

Zusammenspiel aus Nähe und Distanz

Und so wie dieses Bauwerk in geradezu musikalisch schwingenden Umgrenzungen der Architektur jene die Räume umgebende Weite der Gärten atmosphärisch aufnimmt, so nehmen die tänzerischen Erkundungen diese sich übertragenden Anregungen auf.

Der Pianist Simone Ferrini schafft zudem mit seinem Spiel der Klavierfassung des zweiten Satz, „Air“ aus der dritten Suite für Orchester von Johann Sebastian Bach, D-Dur; BWV 1068, und Carl Maria von Webers Rondo für Klavier solo, „Die Aufforderung zum Tanz“ nicht zuletzt durch seine Adaption der Verbindung beider Stücke eine wesentliche Erweiterung sich öffnender Assoziationsräume im Zusammenspiel räumlicher und tänzerischer Linien und Abläufe. Immer wieder im Wechsel aus Distanz und Nähe.

Wesentlich und dramaturgisch konsequent ist es, dass man den Pianisten nur zu Beginn und am Ende der Erkundungen sieht. Wobei die schwarze Halbmaske mit dem konzentrierten Blick des Pianisten auch assoziativen Symbolgehalt hat und über die reine Praktikabilität der gegenwärtigen Notwendigkeit eines solchen Accessoires hinausweist.

Berührung durch den Bildschirm

Der Tänzer Wagner Moreira, der auch das Konzept entwickelt hat, nimmt zunächst die Bachsche Klangmeditation auf mit seinem Blick in die Ferne, den er aber beendet indem er einen Vorhang schließt um dann in immer stärkeren Intensionen die ungewohnten Möglichkeiten der Weite in der Räumen bei fließenden Übergängen tanzend zu erkunden. Dann kommen tänzerische Dialoge mit der Partnerin dazu, mal in direkter, dann wieder bei indirekter, räumlicher Trennung, auch im Spiel mit tänzerisch reduzierten Motiven kleiner Alltäglichkeiten. Es mutet geradezu paradox an, aber im Zusammenspiel der Bewegungen, der Architektur und des Klanges könnte man schon meinen, so etwas wie die Kraft klangvoller Stille zu vernehmen. Und in diesem Zusammenspiel aus Raum und Klang, Bewegung und Stille, aus sensiblen Momenten verletzlicher, körperlicher Einsamkeit bis hin zur Ausweglosigkeit hinter der verschlossenen Tür, eröffnen sich eben doch immer wieder befreiende Räume der Entdeckungen des Empfindungsreichtums eigener Dimensionen von Weite und Freiheit.

Von wesentlicher Bedeutung ist natürlich die filmische Realisation von Steffen Krones, des Dresdner Filmemachers und Videokünstlers von Lax Films. Man folgt seinem Blick auf die räumlichen Dimensionen der Architektur. Man vertraut seiner sowohl musikalisch als auch choreografisch grundierten Blickweise, die es möglich macht, dass trotz größter Distanz der Zusehenden an ihren Bildschirmen sich ein hohes Maß emotionaler Nähe aufbaut. All das, was hier ganz ohne direkte Berührung, bei gebotenem Abstand im Zusammenspiel der Künste in kreativer Kraft entstehen konnte sendet eben starke Motive bestärkender Berührung in diesem bewegten und bewegenden Dialog mit seiner so freundlichen wie wegweisenden Aufforderung zum Tanz.

Kurzfilm „Invitation to Dance“, Premiere am Mittwoch, 13. Mai 2020, 19.00 Uhr, jetzt jederzeit abrufbar:

Von Boris Gruhl