Diesmal in Dresden-Hellerau: Die 12. Internationale Schostakowitsch-Tage

Alles anders und doch konsequent: Die Internationalen Schostakowitsch-Tage Gohrisch werden in diesem Jahr nicht in Gohrisch stattfinden, sondern im Festspielhaus Hellerau. Aber sie finden statt und bringen einiges an Kontinuität aus der Sächsischen Schweiz in Dresdens Norden. Tobias Niederschlag begründet diese Ausnahme so: „Wir hätten gern an Gohrisch festgehalten, schließlich ist das die Keimzelle unseres 2010 gegründeten Festivals, weil Dmitri Schostakowitsch dort fünfzig Jahre zuvor sein 8. Streichquartett komponiert hat.“ Der Künstlerische Leiter sieht Gohrisch als Ort, der „durch seine Authentizität und einzigartige Atmosphäre die Legitimität für unser Festival darstellt.“

Dennoch habe es für den Wechsel nach Hellerau angesichts im Vergleich zu Dresden wesentlich höherer Inzidenzzahlen keine Alternative gegeben, so Niederschlag. „Wir können uns in Hellerau auf das dortige Hygienekonzept stützen. Dort gibt es eine wunderbare Festivalatmosphäre, ein großartiges Team und nicht zuletzt eine sehr günstige Anbindung für unsere Gäste.“

Sowohl die Künstlerinnen und Künstler als auch das Publikum kommen aus vielen Ländern der Welt zum Schostakowitsch-Fest. Ob in und um Gohrisch Hotels öffnen dürfen, war lange nicht sicher, doch ein solches Festival brauche Planungssicherheit, begründen die Macher ihre Entscheidung, für die sie die angestammten Gastgeber in der Sächsischen Schweiz um Verständnis bitten.

Mehrere Ur- und Erstaufführungen des Namensgebers

Auch wenn das Publikum nun vielleicht den Charme des angestammten Ortes sowie der Scheune als Spielstätte vermissen werden – künstlerisch kommen sie auch in Hellerau auf ihre Kosten. Denn das am Dienstag offiziell vorgestellte Programm der 12. Internationalen Schostakowitsch-Tage Gohrisch kann und wird sich auch in Hellerau sehen und hören lassen. Zumal eine Besonderheit des Festivals konsequent fortgesetzt werden kann: Erneut sind mehrere Ur- und Erstaufführungen des Namensgebers zu erwarten. Ein Fakt, den Niederschlag nicht unter sportivem Aspekt betrachtet, sondern „weil wir inzwischen ein wirklich gutes Netzwerk aufgebaut haben – wenn da etwas auftaucht, das neu oder neu zu entdecken ist, sind wir natürlich dran.“

Gemeint sein dürfte damit die enge Verbindung zu Olga Digonskaja vom Moskauer Schostakowitsch-Archiv, der es in den vergangenen Jahren gelungen ist, mehr als 300 unbekannte Schostakowitsch-Manuskripte zu entdecken. Nicht wenige davon wurden in Gohrisch uraufgeführt. Für ihre Verdienste erhält Olga Digonskaja in diesem Jahr den Internationalen Schostakowitsch-Preis. Diese Ehrung ging 2011 an den Dirigenten Kurt Sanderling, an dessen 10. Todestag nun erinnert werden soll.

Zur Reihe der Neuentdeckungen zählen die Bearbeitung eines Stücks aus den 24 Präludien für Klavier durch Dmitry Sitkovetsky für Violine und Violoncello als Uraufführung, die Erstaufführung einer Schostakowitsch-Skizze zum Opernfragment „Der schwarze Mönch“ sowie eine nachträgliche Hommage zum Beethoven-Jahr. Dessen Adagio aus der „Pathétique“ hatte Schostakowitsch für Streichorchester bearbeitet, eine weitere Uraufführung der Schostakowitsch-Tage in Hellerau.

Tobias Niederschlag hebt zudem die noch nie in Deutschland erklungenen Romanzen und Lieder hervor, die Schostakowitsch 1941 für Konzerte an der Leningrader Kriegsfront verfasst hatte.

Erstmals vor deutschem Publikum gezeigt wird auch der Dokumentarfilm „A Journey of Dmitry Shostakovich“ von Oksana Dvornichenko und Helga Landauer, der die letzte große Reise des Komponisten von Moskau nach New York 1973 thematisiert.

Werke eines Weggefährten

Das viertägige Festival soll vieles präsentieren, was auch in Gohrisch noch nie zu erleben gewesen ist. Kontinuität jedoch zeichnet sich bei den Interpreten ab, einmal mehr konnten das renommierte Quatuor Danel sowie das Borodin Quartet gewonnen werden, zum bereits dritten Mal ist der Geiger Gidon Kremer bei den Schostakowitsch-Tagen zu Gast. Stammgäste sind der Komponist Krzysztof Meyer und seine Frau Danuta Gwizdalanka, deren Buch „Der Passagier. Der Komponist Mieczysław Weinberg im Mahlstrom des zwanzigsten Jahrhunderts“ öffentlich vorgestellt werden soll.

Von Schostakowitschs zeitweiligen Weggefährten und Komponistenfreund Mieczysław Weinberg werden ebenfalls weitere Werke erklingen, so unter anderem seine 2. Sinfonie für Kammerorchester und die Sonate für zwei Violinen, die Gidon Kremer gemeinsam mit Madara Pētersone im Abschlusskonzert aufführen wird. Und auch das Sonderkonzert der Sächsischen Staatskapelle am Vorabend der Schostakowitsch-Tage ist gerettet: Vladimir Jurowski dirigiert das Orchester am 23. Juni im Dresdner Kulturpalast.

12. Internationalen Schostakowitsch-Tage Gohrisch, 24.-27.6.2021

