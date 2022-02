Die große britische Farce – Brexit-Stück im Dresdner Theaterhaus Rudi

Dresden

Doch, so könnte es gewesen sein. Nicht absolut, nicht durch und durch logisch, aber diese Erklärung ergibt durchaus Sinn …

Bereits 2020 erlebte „Oh! What a Lovely Brexit“ des Eclectic Theatre im Theaterhaus Rudi seine Uraufführung; nun nach langer Pause wieder mit fast vollständig ausgewechselter Besetzung neu im Programm, verdient es noch einmal Beachtung.

Keine Angst, es wird übersetzt

Denn nachdem die sehr professionell agierende Amateurtruppe, die sich der englischsprachigen Theaterkultur verschrieben hat, für dieses – nun ja – Phänomen Brexit ihre ganz eigene Deutung gefunden hat (an dieser Stelle nur so viel: Die so genannte Bastardberg Group spielt eine Rolle, die vielleicht nicht von ungefähr an die Bilderberg Konferenz denken lässt), soll diese Besprechung dazu animieren, sich ins Theaterhaus Rudi aufzumachen. Wer Bedenken wegen vielleicht eingerosteter Englischkenntnisse hat: Keine Bange – abgesehen von Muttersprachler Tim Crowley, der den arbeitslosen Pub-Besucher Dave gibt, ist alles gut zu verstehen. Und im Zweifelsfall hilft die auf einem Bildschirm gezeigte deutsche Übersetzung.

Stück-Autor kennt seine Briten

Michael Halstead, der künstlerische Direktor des Eclectic Theatre, ist Brite – er weiß also, wovon die Rede ist bei dieser speziellen Farce. Er hat das Stück geschrieben, führt Regie und gibt den vernünftigen Kneipenbesucher Harry, der im Gegensatz zu Dave die Hintergründe versteht. Die Arbeitslosigkeit und den gekränkten Stolz ebenso einordnen kann wie die Rolle des schrecklichsten aller Boulevardblätter – der Sun, mit der Dave stets im Pub aufkreuzt.

Doch, genauso war es!

In Brüssel verlieren sich derweil immer neue britische Abgesandte in immer absurdere Wortstanzen, wenn sie versuchen, die abstrusen Forderungen der britischen Regierung durchzusetzen. Hier erscheint einem manchmal die dreiste Dummheit arg überspitzt dargestellt – bis das Gedächtnis registriert: Doch, genauso war es!

Verve und Hingabe auf der Bühne

Robert Schuppe, der neue Alexander D. Piffle, der für Politclown Boris Johnson steht, ist ebenso wie die neue Queen, Verena Path, sehr jung. Vor allem Schuppe agiert jedoch mit solcher Verve und Hingabe, dass es einfach nur Spaß macht, ihm zuzusehen. Dass Halstead selbst auf der Bühne steht, ist ein unbedingter Gewinn, und auch die beiden neuen EU-Verhandler Ronald Lohes und Stefan Leithold machen ihre Sache sehr gut.

Im Stück, auf der Bühne, gibt es zum Schluss eine wundersame Wendung. Hach, wie lovely wäre das in der Realität!

Nächste Aufführungen: 12.2. (ausverkauft), 13.2., 19 Uhr

Von Beate Baum