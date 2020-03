Die Verschmelzung der Zungen: Collagen von Reinhold Herrmann bei Maria Arlt

Dresden

In Berufung auf die Technik des Papier collé, wie sie Georges Braques und Pablo Picasso zu Beginn des 20. Jahrhunderts prägten, entstehen seit Ende der 1990er Jahre Collagen des Wachwitzer Künstlers Reinhold Herrmann. Auf traditionellen Buchdruckseiten, Tageszeitungen und anderen Printmedien arrangiert er gegenständliche Szenen aus Versatzstücken eigener Arbeiten und Gefundenem. Rekurrierend auf eine Bildsprache prähistorischer Kulturen, die Herrmann vor allem während seiner Reisen nach Nordamerika, Asien und im arabischen Raum studiert, und geprägt von ästhetischen Konzepten der klassischen Moderne entsteht auch die Serie seiner Jahreszeitengespräche.

Ikonographie der „Zunge“

Im Medium des Holzschnitts bricht er mit dem Konzept kontinuierlicher Seherfahrung und zeigt uns Porträts jeweils dreier Köpfe in einer Formsynthese aus mehreren, komplementären Ansichten. Während zwei der Dargestellten einander zugewandt ihre Zungen im Gespräch verbunden haben, scheint eine dritte Person zugleich Zuhörende und Kommunizierende in einem. Die ineinander verschlungenen Zungen der Sprechenden – eine ikonographische Invention des Künstlers – treten deutlich aus ihren Mündern hervor, wobei ihre anatomische Struktur im Innern des Schädels transparent wird, ist dieser doch im Sinne eines Querschnitts als ornamentale Fläche angelegt, durch die wir hindurchsehen.

In ihren ausgesparten Leerstellen schimmert in kalten Rosé- und Gelbtönen der Fond, den der Künstler in einem längeren Prozess des Abrollens und Ausstreichens der Farbwalze auf Zeitungspapier gewonnen hat. Bei jedem Druckvorgang kalkuliert er bereits beim Reinigen der Farbwalze, welche der Farben in welcher Rhythmik und Intensität auf diesem fragilen Velin konserviert werden sollen. Diese Zeitungsseiten werden gesammelt und je nach Komposition ausgewählt. In ihrer palimpsestartigen Entstehung liegt die kreidige, fast gedruckt anmutende Oberfläche begründet.

Verfolgen wir nun den narrativen Subtext der Ikonographie der „Zunge“, die den Körper verlässt – im Lateinischen Lingua, die Sprache – führt er zum vielzitierten neutestamentarischen Gleichnis im Brief des Jakobus „Die Zucht der Zunge“. Darin werden Lippen und Zähne als allegorische Hüter der Zunge am Tor des Mundes aufgerufen, diese zu bewachen. Tritt die Zunge über den „Zaun“ der Lippen, so ist sie mit Vorsicht zu behandeln. Die Zunge gleiche laut Jakobus einem verheerenden Feuer und ihr Übertritt über die Schwelle – des Anstands, des Maßes, der sozialen Normen – wird als vernichtend verstanden. Sprache kann ein „Lauffeuer“ werden, ein Gerücht, das sich wie Flammen unkontrollierbar ausbreitet. So rufen Herrmanns Jahreszeitengespräche die Vorstellung emblematischer Sinnbilder hervor, wie sie im 17. und 18. Jahrhundert die Zunge neben einer Waffe darstellten und für den Gebrauch beider an die Vernunft und Besonnenheit ihrer Besitzer appellierten. Sein Frühlingsgespräch scheint jedoch besiegelt vom Symbol des Schmetterlings, Sinnbildern der Seele und der Auferstehung, die den Neubeginn allen Lebens verkünden.

Das Weibliche dominiert die übrigen Arbeiten

Das Weibliche ist es, das auch die übrige Auswahl der bei Maria Arlt präsentierten dreizehn Arbeiten der Ausstellung „ Collagen“, dominiert. Frauen in Reihungen, wie „Drei junge blumenpflückende Mädchen“, ein Thema aus Gustav Mahlers sinfonischem Liederzyklus „Lied von der Erde“ oder Bettina von Arnim und ihr Verhältnis zu Goethe werden zum Sujet zahlreicher Werkfolgen, denen sich Herrmann von 2002 bis 2018 gewidmet hat. Seit 1992 arbeitet er als freischaffender Künstler. Ursprünglich hatte Herrmann, der Tradition seiner Familie folgend, den Beruf des Elektroinstallateurs erlernt, der ihn über Umwege schließlich doch zur Bildenden Kunst führen sollte. Eigenes Interesse sowie Talent, angeregt und geschult während des Mal- und Zeichenunterrichtes bei Prof. Gerhard Stengel, führte bald darauf auch zu beruflicher Veränderung.

Mitte der 1970er Jahre übernahm Herrmann ausschließlich gestalterische Aufgaben in der Kerzenfabrikation eines hiesigen Betriebes, bis der Strukturbruch 1989 ihm die Möglichkeit des freien künstlerischen Arbeitens mit alternierender Restauratorentätigkeit eröffnete. Seither blickt er auf zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland zurück, so u.a. 2002 im Leonhardi-Museum, 2015 im Kulturrathaus in Dresden oder 2010 in der Grey-Art-Gallery in New York. Vor allem seine Mappenwerke sind in bedeutenden öffentlichen und privaten Sammlungen Deutschlands vertreten.

Von Greta Levi